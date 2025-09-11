ETV Bharat / bharat

गांव में जाकर शहर की बिटिया सिखा रही हैं कराटे, 5000 से अधिक बच्चियां बन चुकी हैं आत्मनिर्भर

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग की चार बेटियां आज ग्रामीण लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी हैं. प्रतिमा कुमारी, फौजिया परवीन, अलका कुमारी और निशा भारती आज ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं. पिछले पांच सालों से ये चारों बेटियां गांव-गांव जाकर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दे रही हैं. इनका मकसद सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की उन लड़कियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है, जिन्हें अक्सर अवसरों के अभाव में पीछे रहना पड़ जाता है.

बेटियां आत्मनिर्भर होंगी तो और भी बेहतर कर सकती हैं. हजारीबाग की रहने वाली इन चारों बेटियों ने गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का यही बीड़ा उठाया है. जो आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखाने शहर से गांव जाती हैं. समाज को भी इन चारों बेटियों - प्रतिमा कुमारी, फौजिया परवीन, अलका कुमारी और निशा भारती पर गर्व है.

गांव में जाकर शहर की बिटिया सिखा रही हैं कराटे (ईटीवी भारत)

इन चारों बेटियों का कहना है कि अगर हम खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो आगे कैसे बढ़ेंगे. आज के समय में घरेलू हिंसा के साथ-साथ समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपराध भी बढ़े हैं. इसे देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि गांव की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा. उनकी पहल से अब तक 5000 से ज्यादा लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दी जा चुकी है. ये विभिन्न स्कूलों, संस्थानों और गांवों में जाकर लड़कियों को सीधे जोड़ती हैं. इनसे प्रशिक्षित कई छात्राओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है.

कराटे की ट्रेनिंग देतीं हजारीबाग की बेटियां (ईटीवी भारत)

"कराटे सीखने से बढ़ता है आत्मविश्वास"

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली छात्रा का यह भी कहना है कि कराटे सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है. पहले घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता था. घरवाले भी गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे. कराटे सीखने से मुझे यह फायदा हुआ कि अब मैं शहर जाकर पढ़ाई कर रही हूं. मैंने एक कोचिंग सेंटर में भी दाखिला ले लिया है. कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियां भी मुझे बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं. वे यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने के लिए महानगरों में जाना है. अगर आप आत्मनिर्भर हैं और आपकी आत्मा सुरक्षित है, तो आपको सफलता भी जरूर मिलेगी.