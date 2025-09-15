ETV Bharat / bharat

हजारीबाग में एक करोड़ के इनामी सहित तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, मारा गया सहदेव सोरेन

मौके पर मौजूद सुरक्षा जवान और अधिकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 8:16 AM IST