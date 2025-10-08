हजारीबाग के डॉ. मनोज कुमार ने पौधारोपण को बनाया जीवन का मिशन, अब जिला प्रशासन ने की पद्मश्री की अनुशंसा
हजारीबाग के मनोज कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने पद्मश्री की अनुशंसा की है. इन्होंने 25 सालों में 8000 वृक्ष तैयार किए.
Published : October 8, 2025 at 3:08 PM IST
हजारीबाग: जिला प्रशासन ने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, हजारीबाग से लेक्चरर के पद से सेवानिवृत्त डॉ. मनोज कुमार को उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए पद्मश्री सम्मान की अनुशंसा की है. पिछले 25 वर्षों से डॉ. मनोज पौधारोपण को अपना मिशन बनाए हुए हैं और पेड़ों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.
8000 से अधिक पौधे लगाए, 7000 बने वृक्ष
डॉ. मनोज ने अब तक अनुमानित 8000 पौधे लगाए हैं, जिनमें से 7000 से अधिक आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं. उनके इस अभियान में पीपल, बरगद, पाकर, नीम और सेम जैसे पेड़ शामिल हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर लगाने से कतराते हैं. पौधों की देखभाल के लिए वे अपनी पेंशन की राशि भी खर्च करते हैं. इसके अलावा, समाज और कई कंपनियों से भी उन्हें सहयोग प्राप्त होता है.
'हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी'
डॉ. मनोज ने अपने इस अभियान को 'हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी' का नाम दिया है. वे कहते हैं, "मैं किसी लालसा के लिए पौधे नहीं लगाता. जिला प्रशासन ने मेरे प्रयासों को संज्ञान में लिया, यह खुशी की बात है." वे प्रकृति को 'दिव्य मां' मानते हैं और पौधारोपण को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराते हैं.
पौधों की देखभाल पर विशेष ध्यान
डॉ. मनोज का मानना है कि केवल पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. वे कहते हैं, "कई लोग पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि पौधा जीवित है या नहीं." यही कारण है कि उनके लगाए 90% पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं.
सामाजिक अवसरों पर पौधारोपण की परंपरा
डॉ. मनोज ने पौधारोपण को सामाजिक अवसरों से जोड़ा है. बच्चे के जन्म, शादी, शादी की वर्षगांठ, किसी के निधन या बेटी की विदाई जैसे अवसरों पर वे पौधे लगाने की परंपरा शुरू की है. इसकी जिम्मेदारी परिवार को सौंपी जाती है, ताकि पौधों की देखभाल सुनिश्चित हो.
'बाल तारु' टीम का गठन
हजारीबाग में डॉ. मनोज ने 'बाल तारु' नाम की एक टीम बनाई है, जिसमें उनके छात्र और समाज के लोग शामिल हैं. यह टीम प्रत्येक माह कुछ राशि एकत्र करती है, जिसका उपयोग पौधारोपण, खाद और दवाओं के लिए किया जाता है.
जिला प्रशासन की पहल
जिला प्रशासन ने डॉ. मनोज के पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण को देखते हुए एक महीने पहले उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए पद्मश्री के लिए अनुशंसा की है. इस पर खुशी जाहिर करते हुए डॉ. मनोज ने कहा, "जब कोई काम किया जाता है और उसका संज्ञान लिया जाता है, तो खुशी होती है."
पर्यावरण के प्रति संदेश
डॉ. मनोज का यह प्रयास न केवल हजारीबाग, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है. वे कहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है.
ये भी पढ़ें:
अमेरिकन प्रजाति का पौधा तैयार कर रहीं पलामू की नीलम देवी! पढ़ें, प्रगतिशील किसान की सक्सेस स्टोरी
रक्षाबंधन पर पेड़ को राखी बांधकर भाई की याद को जिंदा रखती हैं रूपा श्री, कोरोना के दौरान हुई थी मौत