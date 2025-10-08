ETV Bharat / bharat

हजारीबाग के डॉ. मनोज कुमार ने पौधारोपण को बनाया जीवन का मिशन, अब जिला प्रशासन ने की पद्मश्री की अनुशंसा

हजारीबाग: जिला प्रशासन ने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज, हजारीबाग से लेक्चरर के पद से सेवानिवृत्त डॉ. मनोज कुमार को उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए पद्मश्री सम्मान की अनुशंसा की है. पिछले 25 वर्षों से डॉ. मनोज पौधारोपण को अपना मिशन बनाए हुए हैं और पेड़ों की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

8000 से अधिक पौधे लगाए, 7000 बने वृक्ष

डॉ. मनोज ने अब तक अनुमानित 8000 पौधे लगाए हैं, जिनमें से 7000 से अधिक आज विशाल वृक्ष बन चुके हैं. उनके इस अभियान में पीपल, बरगद, पाकर, नीम और सेम जैसे पेड़ शामिल हैं, जिन्हें लोग आमतौर पर लगाने से कतराते हैं. पौधों की देखभाल के लिए वे अपनी पेंशन की राशि भी खर्च करते हैं. इसके अलावा, समाज और कई कंपनियों से भी उन्हें सहयोग प्राप्त होता है.

डॉ मनोज कुमार से बात करते संवाददाता गौरव कुमार (ईटीवी भारत)

'हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी'

डॉ. मनोज ने अपने इस अभियान को 'हमारी धरती, हमारी जिम्मेदारी' का नाम दिया है. वे कहते हैं, "मैं किसी लालसा के लिए पौधे नहीं लगाता. जिला प्रशासन ने मेरे प्रयासों को संज्ञान में लिया, यह खुशी की बात है." वे प्रकृति को 'दिव्य मां' मानते हैं और पौधारोपण को निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराते हैं.

पौधों की देखभाल पर विशेष ध्यान

डॉ. मनोज का मानना है कि केवल पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है. वे कहते हैं, "कई लोग पौधे लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं, लेकिन यह देखना जरूरी है कि पौधा जीवित है या नहीं." यही कारण है कि उनके लगाए 90% पौधे आज वृक्ष बन चुके हैं.

सामाजिक अवसरों पर पौधारोपण की परंपरा