अमेरिका में हजारीबाग के कलाकारों का जलवा, नैनोकॉन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'सूरजमुखी' विनर घोषित

हजारीबाग के कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. जिले के स्थानीय कलाकारों ने 6 माह के अथक प्रयास से 'सूरजमुखी' फिल्म बनायी है. इस फिल्म को दो फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजा गया था. जिसमें एक सिनी ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ था. जिसमें यह फिल्म नॉमिनी में गई थी, वहीं दूसरा नैनोकॉन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में इस फिल्म को अवार्ड मिला है.

फिल्म के डायरेक्टर और कलाकार से बात करते संवाददाता गौरव (ईटीवी भारत)

नैनोकॉन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एनआईएफएफ) एक वार्षिक लघु फिल्म महोत्सव है. फेस्टिवल में सामुदायिक कार्यक्रमों और फिल्म निर्माण चर्चाओं के साथ-साथ पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय और युवा लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है. 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन हो रहा है.

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग के कलाकारों का जलवा अमेरिका में भी कायम हुआ है. अमेरिका में आयोजित नैनोकॉन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हजारीबाग के कलाकारों के द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म 'सूरजमुखी' को अवार्ड मिला है.

यह सूचना फिल्म के निर्देशक सुमित सिन्हा को ई-मेल के जरिए दी गई है. शुक्रवार की रात उन्हें ई-मेल आया कि सूरजमुखी फिल्म नॉमिनी में आ चुकी है. आज शनिवार को सुबह उन्हें मेल मिला कि सूरजमुखी फिल्म विनर घोषित हुई है. जैसे ही यह जानकारी फिल्म के अन्य कलाकारों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

जमींदारी प्रथा पर केंद्रित है फिल्म सूरजमुखी

इस संबंध में फिल्म के कलाकार मुकेश राम प्रजापति बताते हैं कि पूरी फिल्म जमींदारी प्रथा पर केंद्रित है . जमींदार जब बूढ़ा हो जाता है तो अपनी जमीन बेचना चाहता है. जिस जमीन को बेचना चाहता है उस पर खेती करने वाले किसान के मनोभाव को फिल्म में दर्शाया गया है.

हजारीबाग समेत पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल

यह बेहद खुशी की बात है कि हजारीबाग की फिल्म को अमेरिका में सम्मान मिला है. इन्होंने बताया कि लगभग 2900 फिल्में स्क्रीनिंग के लिए गई थी. जिसमें टॉप 100 फिर टॉप 15 में सूरजमुखी ने जगह बनाई है. अंततः सूरजमुखी फिल्म को विनर घोषित किया गया है. यह हजारीबाग समेत पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनायी गई फिल्म आज अमेरिका में धूम मचा रहा है .

