ETV Bharat / bharat

मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां चुनाव लड़ेंगी? इस पार्टी से मिल सकता है टिकट

हसीन जहां ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 6:06 PM IST 5 Min Read

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के चयन की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां पर दांव लगा सकती है. कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए हैं. अगले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए जिलेवार बैठकें हो रही हैं. ऐसे ही माहौल में हसीन जहां शनिवार को कोलकाता स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय विधान भवन में नजर आईं. कांग्रेस के एक सूत्र का दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हसीन जहां को बीरभूम जिले की किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इस संबंध में उनकी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार से प्रारंभिक बातचीत भी हो चुकी है. हालांकि, कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है. दूसरी ओर, हसीन जहां ने खुद अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह उम्मीदवार बनेंगी या नहीं. लेकिन वह पार्टी के चुनाव और अन्य प्रचार अभियानों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. यह पहली बार नहीं है, जब दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी हसीना जहां कार्यालय आई थीं. हसीन लंबे समय बाद फिर से विधान भवन में दिखाई दीं. हालांकि, हसीन जहां बैठक के बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं हुईं. ईटीवी भारत ने जब उनसे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा, "मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी. पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार दादा क्या कहते हैं, यह सुन लीजिए. फिर कुछ बोलूंगी." बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार से संपर्क नहीं हो पाया. लेकिन उनके एक करीबी कांग्रेस नेता ने बताया कि वह बैठकों में व्यस्त हैं. बंगाल कांग्रेस में बैठकों का दौरा

इस बीच, पिछले गुरुवार से प्रदेश कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बैठकों में शामिल हो रहे हैं. उसी शाम, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कोलकाता के एक प्रतिष्ठित होटल में बैठक की. तब से यह कार्यक्रम विधान भवन की ओर से स्थगित कर दिया गया है.