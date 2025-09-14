ETV Bharat / bharat

मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां चुनाव लड़ेंगी? इस पार्टी से मिल सकता है टिकट

क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां शनिवार को कोलकाता स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में नजर आईं.

Hasin jahan estranged wife of Mohammed Shami likely to contest in assembly elections in West Bengal
हसीन जहां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 6:06 PM IST

5 Min Read
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के चयन की तैयारी शुरू कर दी है. खबर है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां पर दांव लगा सकती है.

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए हैं. अगले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए जिलेवार बैठकें हो रही हैं. ऐसे ही माहौल में हसीन जहां शनिवार को कोलकाता स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय विधान भवन में नजर आईं.

कांग्रेस के एक सूत्र का दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हसीन जहां को बीरभूम जिले की किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इस संबंध में उनकी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार से प्रारंभिक बातचीत भी हो चुकी है. हालांकि, कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है. दूसरी ओर, हसीन जहां ने खुद अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह उम्मीदवार बनेंगी या नहीं. लेकिन वह पार्टी के चुनाव और अन्य प्रचार अभियानों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं. यह पहली बार नहीं है, जब दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी हसीना जहां कार्यालय आई थीं. हसीन लंबे समय बाद फिर से विधान भवन में दिखाई दीं.

हालांकि, हसीन जहां बैठक के बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं हुईं. ईटीवी भारत ने जब उनसे फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा, "मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी. पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार दादा क्या कहते हैं, यह सुन लीजिए. फिर कुछ बोलूंगी."

बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार से संपर्क नहीं हो पाया. लेकिन उनके एक करीबी कांग्रेस नेता ने बताया कि वह बैठकों में व्यस्त हैं.

बंगाल कांग्रेस में बैठकों का दौरा
इस बीच, पिछले गुरुवार से प्रदेश कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बैठकों में शामिल हो रहे हैं. उसी शाम, कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कोलकाता के एक प्रतिष्ठित होटल में बैठक की. तब से यह कार्यक्रम विधान भवन की ओर से स्थगित कर दिया गया है.

कुछ दिन पहले उत्तर 24 परगना के ठाकुरनगर के मतुआ समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने बिहार जाकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी. रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश पर, कांग्रेस का यह सत्याग्रह कार्यक्रम लगभग 20 वर्षों के बाद ठाकुरनगर की धरती पर आयोजित किया गया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राणी दत्ता चटर्जी वहां मौजूद थीं.

इसी तरह, राहुल गांधी के 'वोट चोर - गोदी छोड़' के समर्थन में एक जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पूरे देश में 15 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगा.

वेणुगोपाल का नेताओं को संदेश
एक अन्य सूत्र का दावा है कि अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ कांग्रेस का समझौता होगा या नहीं, यह विधान भवन तय करेगा. वेणुगोपाल ने गुरुवार को शेक्सपियर सरणी होटल में प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया. राज्य के नेता दिल्ली में अपने विचार व्यक्त करेंगे. दिल्ली उसी आधार पर फैसला करेगी. राहुल गांधी संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए दुर्गा पूजा के बाद बंगाल का दौरा कर सकते हैं. वेणुगोपाल ने बैठक में इस संभावित दौरे का संदेश भी दिया.

बंगाल का दौरा करेंगे राहुल गांधी
सूत्रों का दावा है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को मिली अच्छी प्रतिक्रिया के बाद राहुल ने बंगाल आने की इच्छा जताई है. वह एक जनसभा भी करना चाहते हैं, जिसमें विभाजनकारी राजनीति और वोट चोरी से लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोपों को उजागर किया जाएगा. शुरुआत में, प्रदेश के नेता राहुल गांधी के दौरे की तारीख तय करेंगे. राहुल को इसके बारे में सूचित किया जाएगा. फिर, दोनों पक्षों के बीच विस्तृत चर्चा के बाद यात्रा की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं का मानना ​​है कि राहुल गांधी के दौरे से न सिर्फ संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान बंगाल को लेकर क्या सोच रहा है, इसका भी साफ संदेश जाएगा. इतना ही नहीं, केसी वेणुगोपाल ने बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदमों की कड़ी आलोचना की है.

