हरियाणा सचिवालय और CM आवास को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया, 3 घंटे तक चला सर्चिंग ऑपरेशन - HARYANA SECRETARIAT BOMB THREAT

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 30, 2025 at 4:13 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 6:09 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़ : हरियाणा के सचिवालय और हरियाणा सीएम के आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद दोनों को खाली करा लिया गया है. वहीं सुरक्षा बलों और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ बम स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार 3 घंटे तक सर्चिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. बम से उड़ाने की धमकी : दरअसल आज हरियाणा सचिवालय में थ्रेट कॉल मिली थी जिसमें हरियाणा सचिवालय और हरियाणा के सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. कॉल मिलने के बाद हरियाणा सचिवालय में CISF , हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और सीआईडी सतर्क हो गई और डॉग्स के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड टीम को मौके पर बुलाया गया. गुरु अर्जुन देव की जयंती के चलते आज सचिवालय में भीड़ कम थी. हरियाणा सचिवालय को बम की धमकी के बाद खाली कराया गया (Etv Bharat) सीएम आवास भी खाली कराया गया : सचिवालय को आईईडी से उड़ाने की धमकी के बाद चंडीगढ़ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची. बम की तलाश के लिए सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया. बम के ख़तरे को देखते हुए हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के आवास को भी खाली करा लिया गया. यहां भी पुलिस टीम के साथ बम डिस्पोजल स्क्वॉड पहुंची हुई थी. 3 घंटे तक चला सर्चिंग ऑपरेशन : लगातार तीन घंटे तक चले सर्चिंग ऑपरेशन के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगा है. हरियाणा सचिवालय की सभी नौ मंजिलों की चेकिंग पूरी कर ली गई है. जांच के बाद बॉम्ब स्क्वॉड की टीम सचिवालय से निकल गई है. जांच टीम को कोई भी संदिग्ध वस्तु सचिवालय में नहीं मिली है. जांच के बाद सचिवालय को भी पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा सीएम आवास से भी सुरक्षा बलों को कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है.

