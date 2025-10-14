IPS वाई पूरन सुसाइड केस: चिराग पासवान पहुंचे चंडीगढ़, बोले- "दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई"
चिराग पासवान आज चंडीगढ़ पहुंचे और आईपीएस वाई पूरन के परिजनों से मुलाकात की.
Published : October 14, 2025 at 3:34 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के चर्चित IPS वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. उन्होंने आईपीएस के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का आश्वासन दिया.
सख्त कार्रवाई का आश्वासन:इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग ने मीडिया से बातचीत की. चिराग पासवान ने कहा,"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला केवल एक अधिकारी की मौत नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों की गंभीर तस्वीर पेश करता है. कुछ असामाजिक तत्व जातीयता का विष फैला रहे हैं. देश तरक्की कर रहा है, लेकिन अधिकारी स्तर पर भी अगर इस तरह की प्रताड़ना होती है तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है. मैंने इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी."
OP सिंह ने संभाला कार्यभार:आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है. ओपी सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है. वहीं, इस मामले में गंभीर आरोपों के घेरे में आए तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है.
जानें पूरा मामला: दरअसल, आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में साउंडप्रूफ बेसमेंट में आत्महत्या कर ली थी. मृतक अधिकारी ने अपनी पत्नी अमनीत के नाम वसीयत और 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था. सुसाइड नोट में उन्होंने तत्कालीन हरियाणा DGP शत्रुजीत कपूर, रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया समेत कुल 13 अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और करियर बर्बाद करने के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने लिखा था कि "अब और नहीं सह सकता, मेरा करियर खत्म कर दिया गया."
वहीं, आईपीएस के सुसाइड के बाद लगातार इस मामले में जांच जारी है. पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन ले रही है. हालांकि परिवार की ओर से सहमति न मिलने के कारण अब तक आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है. परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं.
