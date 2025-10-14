ETV Bharat / bharat

IPS वाई पूरन सुसाइड केस: चिराग पासवान पहुंचे चंडीगढ़, बोले- "दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई"

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के चर्चित IPS वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. उन्होंने आईपीएस के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का आश्वासन दिया. चिराग पासवान पहुंचे चंडीगढ़ (ETV Bharat) सख्त कार्रवाई का आश्वासन:इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग ने मीडिया से बातचीत की. चिराग पासवान ने कहा,"मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला केवल एक अधिकारी की मौत नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों की गंभीर तस्वीर पेश करता है. कुछ असामाजिक तत्व जातीयता का विष फैला रहे हैं. देश तरक्की कर रहा है, लेकिन अधिकारी स्तर पर भी अगर इस तरह की प्रताड़ना होती है तो यह पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है. मैंने इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात की है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी."