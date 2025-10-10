हरियाणा IPS सुसाइड केस : SIT करेगी जांच, हरियाणा DGP-रोहतक SP की गिरफ्तारी की भी मांग
हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में अब से कुछ देर में उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार प्रेस कांफ्रेंस करेंगी.
Published : October 10, 2025 at 3:53 PM IST|
Updated : October 10, 2025 at 5:16 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एफआईआर हो जाने के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने पूरे मामले में 6 सदस्य SIT मामले की जांच के लिए बना दी है.
हरियाणा डीजीपी, रोहतक एसपी की गिरफ्तारी की मांग : हरियाणा सरकार में ACS डी सुरेश कुमार ने पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि अब तक हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई. इस मामले को लेकर उन्होंने चंडीगढ़ डीजीपी से आज मुलाकात की है. उन्होंने मुलाकात के बाद कहा कि वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में जल्दी और पारदर्शी तरीके से जांच की मांग उन्होंने की है. साथ ही वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया की गिरफ्तारी की जाए.
वाई पूरन कुमार के परिवार को सुरक्षा : वाई पूरन कुमार के परिवार ने सुरक्षा देने की मांग की थी जिसके बाद आज कैंटर से चौकी लाकर आवास पर पुलिस चौकी बनाई गई है और अब परिवार को 24 घंटे पुलिस फोर्स अपनी सुरक्षा देगी.
एसआईटी बनाई गई : पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्य SIT मामले की जांच के लिए बना दी है. सदस्यों के नाम देखिए -
- पुष्पेंद्र कुमार, आईपीएस, आईजीपी, यूटी, चंडीगढ़ (प्रमुख )
- कंवरदीप कौर, आईपीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूटी, चंडीगढ़ (सदस्य)
- के.एम. प्रियंका, आईपीएस, एसपी/सिटी (सदस्य)
- चरणजीत सिंह विर्क, सीपीएस, डीएसपी/ट्रैफिक (सदस्य/आईओ)
- गुरजीत कौर, सीपीएस, एसडीपीओ/दक्षिण (सदस्य)
- इंस्पेक्टर जयवीर सिंह राणा, क्रमांक 693/सीएचजी, एसएचओ/पीएस-11 पश्चिम (सदस्य)
अमनीत पी कुमार नाराज़ : आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एफआईआर सार्वजनिक हो जाने के बाद उनकी पत्नी आईएएस अमनीत कुमार काफी ज्यादा नाराज़ हैं. उन्होंने चंडीगढ़ SSP को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने FIR में संशोधन की मांग की है. पत्र में लिखा है कि "FIR में आरोपियों के नाम का साफ तौर पर उल्लेख नहीं है. एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं लगानी चाहिए थी, वो भी अब तक नहीं लगाई गई है. FIR की बिना हस्ताक्षर वाली कॉपी मुझे दे दी गई है. इसमें अधूरी जानकारी है. मुझे अभी तक सुसाइड नोट की कॉपी जो पूरन कुमार की जेब से मिली थी. वो भी पुलिस ने नहीं दी है. सभी आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में लिखे जाने चाहिए. इसलिए FIR में तुरंत संशोधन किया जाए".
"एफआईआर नहीं, गिरफ्तार करो" : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा है कि एडीजीपी सुसाइड केस में डीजीपी और रोहतक एसपी की अहम भूमिका है. एफआईआर से काम नहीं चलेगा, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उदयभान ने कहा कि सीजेआई का अपमान करने वाला भी आज खुलेआम घूम रहा है , उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. अगर समय रहते इन मामलों में कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा.
