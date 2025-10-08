ETV Bharat / bharat

ज़िंदगी से क्यों हारे IPS वाई पूरन कुमार ?, पोस्टमार्टम कल, IAS अफसर पत्नी जापान दौरा छोड़कर लौटी घर

चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस अफसर और एडीजीपी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद से सवालों की झड़ी लगी हुई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने आखिर खुदकुशी क्यों की. वो क्या परेशानी थी जिसने उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया या फिर कहानी कुछ और ही है. अब तक पूरे मामले की पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है. वहीं रोहतक के शराब कारोबारी के खुलासे के बाद से मामला और भी ज्यादा उलझ गया है.

गुरूवार को होगा पोस्टमार्टम : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की टीम के साथ जापान दौरे पर गई आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार भी खुदकुशी की घटना से काफी ज्यादा हैरान-परेशान हैं. वे अपने जापान दौरे को बीच में ही छोड़कर आज चंडीगढ़ वापस आ चुकी है. वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए उनकी पत्नी के आने का इंतज़ार भी किया जा रहा था. चंडीगढ़ वापस आते ही आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल के शवगृह में पहुंची और अपने पति वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को देखकर वापस लौट गई हैं. बताया जा रहा है कि अब कल यानि गुरूवार को वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

हरियाणा की अफसर लॉबी भी सदमे में : पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जानना चाहते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है. इस बीच पुलिस को खुदकुशी के पहले वाई पूरन कुमार का एक लिखा हुआ नोट भी मिला है जिसकी आधिकारिक डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है. वहीं हरियाणा की अफसर लॉबी भी वाई पूरन कुमार के खुदकुशी वाले कदम से सदमे में हैं. हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजी होम गार्ड मोहम्मद अकील समेत कई अधिकारी आज चंडीगढ़ में अमनीत पी कुमार के आवास पर पहुंचे और पूरे मामले पर दुख जताया. अनुराग रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "ये काफी दुखद समय है. वे बहुत बढ़िया अफसर थे, हमें काफी ज्यादा दुख है. इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता."