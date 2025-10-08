ETV Bharat / bharat

ज़िंदगी से क्यों हारे IPS वाई पूरन कुमार ?, पोस्टमार्टम कल, IAS अफसर पत्नी जापान दौरा छोड़कर लौटी घर

चंडीगढ़ में खुदकुशी करने वाले आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पोस्टमार्टम अब गुरूवार को किया जाएगा.

IPS अफसर वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम कल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 8, 2025 at 6:06 PM IST

4 Min Read
चंडीगढ़ : हरियाणा के आईपीएस अफसर और एडीजीपी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के बाद से सवालों की झड़ी लगी हुई है. हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने वरिष्ठ आईपीएस अफसर ने आखिर खुदकुशी क्यों की. वो क्या परेशानी थी जिसने उन्हें खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया या फिर कहानी कुछ और ही है. अब तक पूरे मामले की पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है. वहीं रोहतक के शराब कारोबारी के खुलासे के बाद से मामला और भी ज्यादा उलझ गया है.

गुरूवार को होगा पोस्टमार्टम : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की टीम के साथ जापान दौरे पर गई आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी और आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार भी खुदकुशी की घटना से काफी ज्यादा हैरान-परेशान हैं. वे अपने जापान दौरे को बीच में ही छोड़कर आज चंडीगढ़ वापस आ चुकी है. वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए उनकी पत्नी के आने का इंतज़ार भी किया जा रहा था. चंडीगढ़ वापस आते ही आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल के शवगृह में पहुंची और अपने पति वाई पूरन कुमार की डेड बॉडी को देखकर वापस लौट गई हैं. बताया जा रहा है कि अब कल यानि गुरूवार को वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.

IPS वाई पूरन कुमार का कल होगा पोस्टमार्टम (Etv Bharat)

हरियाणा की अफसर लॉबी भी सदमे में : पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जानना चाहते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है. इस बीच पुलिस को खुदकुशी के पहले वाई पूरन कुमार का एक लिखा हुआ नोट भी मिला है जिसकी आधिकारिक डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है. वहीं हरियाणा की अफसर लॉबी भी वाई पूरन कुमार के खुदकुशी वाले कदम से सदमे में हैं. हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजी होम गार्ड मोहम्मद अकील समेत कई अधिकारी आज चंडीगढ़ में अमनीत पी कुमार के आवास पर पहुंचे और पूरे मामले पर दुख जताया. अनुराग रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "ये काफी दुखद समय है. वे बहुत बढ़िया अफसर थे, हमें काफी ज्यादा दुख है. इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता."

अमनीत पी कुमार की कार (Etv Bharat)

कौन थे वाई पूरन कुमार ? : आईपीएस वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के साल 2001 बैच के अधिकारी थे. पुलिस और प्रशासनिक क्षेत्रों में उनकी काफी ज्यादा अहम भूमिका रही है. उन्होंने एडीजीपी रैंक तक अपनी सेवाएं दी. वे चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में रहते थे. वाई पूरन कुमार की 29 सितंबर को ही रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी.

यहां होगा वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम (Etv Bharat)

कौन हैं अमनीत पी कुमार ? : अमनीत पी कुमार 2001 बैच की आईएएस अफसर हैं. उनके पास इतिहास और अर्थशास्त्र में डिग्री है. पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. वे स्वास्थ्य, वित्त और औद्योगिक विकास समेत कई विभागों में काम कर चुकी हैं. उन्हें पब्लिक हेल्थ केयर अवार्ड 2018, पोषण अवार्ड 2019 और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पुरस्कार 2020 समेत कई अवॉर्ड तक मिल चुके हैं. उनके अच्छे काम के चलते ही हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के पसंदीदा अफसरों में उनकी गिनती होती है और इसीलिए उन्हें जापान जाने वाली टीम में भी शामिल किया गया था.

अमनीत पी कुमार का घर (Etv Bharat)

मंगलवार को की थी खुदकुशी : आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार ने मंगलवार (7 सितंबर) को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में खुदकुशी कर ली थी जिसके बाद से सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने अब तक खुदकुशी के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है और पूरे मामले की जांच जारी है.

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी (Etv Bharat)
हरियाणा की अफसर लॉबी भी सदमे में (Etv Bharat)

