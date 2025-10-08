ETV Bharat / bharat

IPS सुसाइड केस: शराब कारोबारी ने वीडियो जारी कर पूरन कुमार के गनमैन पर पर लगाए रिश्वत लेने और टॉर्चर करने का आरोप

रोहतक: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनके गनमैन सुशील कुमार पर रोहतक के शराब कारोबारी ने रिश्वत के लिए धमकाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. शराब कारोबारी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि सुशील ने उनसे ढाई लाख रुपये मंथली रिश्वत मांगी. ऑफिस में आकर धमकियां दीं और मानसिक-शारीरिक रूप से परेशान किया.

रिश्वत मामले से जुड़ा IPS पूरन का नाम: शराब कारोबारी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद वाई पूरन के गनमैन सुशील को गिरफ्तार किया गया. इस केस को पूरन कुमार के सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है. IPS पूरन की छवी ईमानदार अधिकारी के रूप में थी. उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों के खिलाफ आवाज बुलंद की. माना जा रहा है कि वो इस रिश्वत केस में नाम आने से आहत थे.

गनमैन ने लिया IPS का नाम: रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि "सुशील कुमार ने पूछताछ में वाई पूरन कुमार का नाम लिया. सुशील पिछले पांच साल से पूरन कुमार के साथ था, हालांकि उसकी ड्यूटी नारनौल में थी. शराब कारोबारी ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप भी सौंपी, जिसमें सुशील रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड है. 6 अक्टूबर को अर्बन एस्टेट थाने में सुशील के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया." SP ने बताया कि सुशील पहले भी शराब ठेकेदारों से रौब दिखाकर पैसे वसूल चुका है.

शराब कारोबारी ने जारी किया वीडियो: शराब कारोबारी ने वीडियो जारी कर बताया कि "मैं रोहतक में छोटा-मोटा शराब का कारोबार करता हूं. जून में मेरे पास IG ऑफिस से फोन आया और सुशील से मिलने को कहा गया. मुलाकात में सुशील ने मंथली रिश्वत देने का दबाव बनाया." शराब कारोबारी ने बताया कि "सुशील मेरे ऑफिस पहुंच कर धमकियां देता था. मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की." शराब कारोबारी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि उन्हें न्याय मिले.