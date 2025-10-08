IPS सुसाइड केस: शराब कारोबारी ने वीडियो जारी कर पूरन कुमार के गनमैन पर पर लगाए रिश्वत लेने और टॉर्चर करने का आरोप
हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में गनमैन सुशील कुमार पर रिश्वत के लिए शराब कारोबारी को टॉर्चर करने का आरोप.
Published : October 8, 2025 at 7:49 AM IST
रोहतक: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उनके गनमैन सुशील कुमार पर रोहतक के शराब कारोबारी ने रिश्वत के लिए धमकाने और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. शराब कारोबारी ने एक वीडियो जारी कर बताया कि सुशील ने उनसे ढाई लाख रुपये मंथली रिश्वत मांगी. ऑफिस में आकर धमकियां दीं और मानसिक-शारीरिक रूप से परेशान किया.
रिश्वत मामले से जुड़ा IPS पूरन का नाम: शराब कारोबारी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद वाई पूरन के गनमैन सुशील को गिरफ्तार किया गया. इस केस को पूरन कुमार के सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है. IPS पूरन की छवी ईमानदार अधिकारी के रूप में थी. उन्होंने खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों के खिलाफ आवाज बुलंद की. माना जा रहा है कि वो इस रिश्वत केस में नाम आने से आहत थे.
गनमैन ने लिया IPS का नाम: रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया ने बताया कि "सुशील कुमार ने पूछताछ में वाई पूरन कुमार का नाम लिया. सुशील पिछले पांच साल से पूरन कुमार के साथ था, हालांकि उसकी ड्यूटी नारनौल में थी. शराब कारोबारी ने पुलिस को एक ऑडियो क्लिप भी सौंपी, जिसमें सुशील रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड है. 6 अक्टूबर को अर्बन एस्टेट थाने में सुशील के खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया." SP ने बताया कि सुशील पहले भी शराब ठेकेदारों से रौब दिखाकर पैसे वसूल चुका है.
शराब कारोबारी ने जारी किया वीडियो: शराब कारोबारी ने वीडियो जारी कर बताया कि "मैं रोहतक में छोटा-मोटा शराब का कारोबार करता हूं. जून में मेरे पास IG ऑफिस से फोन आया और सुशील से मिलने को कहा गया. मुलाकात में सुशील ने मंथली रिश्वत देने का दबाव बनाया." शराब कारोबारी ने बताया कि "सुशील मेरे ऑफिस पहुंच कर धमकियां देता था. मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज की." शराब कारोबारी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि उन्हें न्याय मिले.
मूवी थिएटर में मिला IPS का शव: वाई पूरन कुमार चंडीगढ़ के सेक्टर-11 में कोठी नंबर 116 में रहते थे. मंगलवार को वो और उनकी छोटी बेटी घर पर थे. सुबह दोनों ग्राउंड फ्लोर पर थे, लेकिन पूरन बेसमेंट में चले गए. वहां साउंडप्रूफ मूवी थिएटर में सोफे पर बैठकर उन्होंने आत्महत्या कर ली. बेटी को पिता का शव और खून दिखा, तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि मौके से एक पिस्टल, वसीयत और फाइनल नोट मिला, जिसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.
चंडीगढ़ पुलिस की जांच शुरू: चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर के अनुसार, मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे सुसाइड की सूचना मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. पूरन कुमार के सिर में गोली का घाव था. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की. शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया. पुलिस ने बताया कि अभी जांच चल रही है और नोट में लिखी बातों का खुलासा नहीं किया गया है. इस मामले में और सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद है.
