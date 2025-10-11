ETV Bharat / bharat

हरियाणा IPS सुसाइड मामला: रोहतक एसपी पर गिरी गाज, पोस्टमार्टम पर सस्पेंस बरकरार, परिवार ने डेडबॉडी जबरन ले जाने का लगाया आरोप, चंडीगढ़ डीजीपी ने दी सफाई

वाई पूरन कुमार के postmortem पर विवाद ( ETV Bharat )

Published : October 11, 2025 at 12:18 PM IST | Updated : October 11, 2025 at 12:34 PM IST

चंडीगढ़:हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के पांचवें दिन उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 16 गवर्नमेंट अस्पताल से PGI शिफ्ट किया गया है. हालांकि पोस्टमार्टम से पहले विवाद शुरू हो गया है. आईपीएस के परिजनों का आरोप है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है. वहीं, चंडीगढ़ के डीजीपी ने आश्वासन दिया है कि परिवार की सहमति से ही पोस्टमार्टम किया जाएगा. इस मामले में सियासी बयानबाजी भी हो रही है. वहीं, हरियाणा सरकार पर विपक्ष हमलावर है. इस बीच रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया को हटा दिया गया है. उनकी जगह सुरेंद्र भौरिया को नियुक्त किया गया है. आईपीएस के साले का आरोप: IPS अफसर वाई पूरन कुमार के साले और आईएएस अमनीत पी. कुमार के भाई अमित रतन ने जबरन पोस्टमार्टम का आरोप लगाया है. आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन ने आरोप लगाया कि, "जबरदस्ती डेडबॉडी PGI ले गए.एक ADGP लेवल का अधिकारी चला गया. इसे 5 दिन हो गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला." हरियाणा IPS वाई पूरन कुमार के postmortem पर विवाद (ETV Bharat) चंडीगढ़ डीजीपी का आश्वासन: आईपीएस अधिकारी के परिजनों के आरोप पर DGP चंडीगढ़ ने कहा कि "परिवार की सहमति से पोस्टमार्टम होगा. हमने उनसे सहमति की प्रार्थना की है. पीजीआई में डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया है. पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी."

सुरजेवाला का आरोप: इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रशासन पर हमला बोलते हुए कहा कि, "वाई पूरन कुमार के पार्थिव शरीर को बिना परिवार की सहमति से सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट करना अमानवीय है. क्या अब प्रशाशन पूरण कुमार की बेटियों को उनके अंतिम दर्शन भी नहीं करने दे सकता. हरियाणा में एक सीनियर IPS अधिकारी के परिवार को न्याय नहीं मिला रहा तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा. हरियाणा में इतने बड़े अधिकारी को इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको न्याय मिलेगा? सरकार को न्याय देना चाहिए." यूपी की पूर्व सीएम मायावती की प्रतिक्रिया: हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले में बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने X अकाउंट पर पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वंय हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, द्वारा जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण की गयी आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. ख़ासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं." रोहतक एसपी पर गिरी गाज (ETV Bharat) रोहतक SP का तबादला: इन सभी विवादों के बीच रोहतक के SP का ट्रांसफर कर दिया गया है. सुरेंद्र भौरिया अब रोहतक के नए SP होंगे. नरेंद्र बिजारणियां को फिलहाल कोई पोस्ट नहीं दी गई है. ये भी पढ़ें:"भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप", हरियाणा के IPS सुसाइड केस में बोली प्रियंका गांधी

