गुरुग्राम/पानीपत: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया था. जो 27 अगस्त 2025 से लागू हो गया है. इससे भारत के कई उद्योगों के सामने चुनौतियां खड़ी हो गईं हैं. हरियाणा के पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इसकी सबसे बड़ी मार पड़ती दिखाई दे रही है. जिससे उद्योग जगत से जुड़े जानकार भी चिंता में हैं. बता दें कि पानीपत से अमेरिका को क्रिसमस से पहले करोड़ों का निर्यात होता है, जो इससे प्रभावित होता दिखा रहा है.

टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टैरिफ का असर: अमेरिका के सबसे अधिक 50% के टैरिफ का पानीपत के निर्यातकों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां के कारोबारी करीब अमेरिका के लिए करीब 1500 करोड़ के क्रिसमस के ऑर्डर तैयार करके बैठे थे. जिसको लेने में अब अमेरिका के कारोबारी आनाकानी कर रहे हैं, वे अब माल भाव के साथ डिस्काउंट मांग रहे हैं. पानीपत से इस सीजन में अमेरिका में सबसे अधिक कुशन कवर, सोफे कवर पर्दे और दरिया जाती हैं. वहीं टैरिफ बढ़ने के बाद यहां के कारोबारियों को समर सीजन में अमेरिका की ओर से ऑर्डर मिलने की संभावना भी ना के बराबर हो गई है.

1500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका (Etv Bharat)

पानीपत के उद्योगों पर आर्थिक संकट: पानीपत में करीब 10,000 उद्योग इकाइयां है. जिनमें करीब 70% इकाइयां टेक्सटाइल के कारोबार से ही जुड़ी है. यहां से 60% निर्यात अकेले अमेरिका को होता है. जबकि बाकी 40% यूरोप व अन्य देशों में होता है. ऐसे में यहां के कारोबारियों की अमेरिका के टैरिफ से चिंता बढ़नी लाजमी है. अमेरिकी बाजार में 27 अगस्त से भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% शुल्क लग चुका है.

ऐसे प्रभावित होगा व्यापार: अब इसके असर को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं. कारपेट निर्यात पर अप्रैल से पहले अमेरिका बाजार में सिर्फ 2.9% का शुल्क लगता था. जो अब 52.9% हो जाएगा. जिसका असर पानीपत हैंडलूम नगरी पर भी पड़ना तय है. जिससे व्यापार काफी प्रभावित हो सकता है.

दूसरे देशों में शिफ्ट होगा कारोबार? अमेरिका के करोबारी अब यहां के ऑर्डरों को बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम में शिफ्ट कर सकते हैं. दूसरी ओर इजिप्ट, तुर्की की भी पानीपत के लिए बड़ी चुनौती है. इन पर टैरिफ नहीं लगाया गया है. इन देशों में उत्पाद मशीनों से बनते हैं. यह देश पानीपत से कई गुना तेजी से उत्पादन करते हैं. दोनों देश एक माह में अमेरिका में अपना सामान पहुंचा सकते हैं. जबकि पानीपत को अमेरिका माल भेजने में तीन माह तक का वक्त लगता है.

"अमेरिका के टैरिफ का पानीपत के उद्योगों पर जबरदस्त झटका लगेगा. क्योंकि यहां के उद्योगों से अमेरिका को 60% एक्सपोर्ट होता है. इस टैरिफ की वजह से हमारे कॉम्पिटीटर पैदा होंगे. क्योंकि उन देशों पर टैरिफ भी कम है, जिसको देखते हुए अमेरिका के कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे. यह जो इतना बड़ा टैरिफ है, कोई भी देश इसको कवर नहीं कर सकता है, आने वाले समय इतने बड़े प्रभाव की भरपाई करना मुश्किल होगा. आने वाला समय पानीपत के लिए अच्छा नहीं होगा. अब हमारी कोशिश होगी कि हम यूरोप की तरफ कदम बढ़ाएं, लेकिन यूरोप, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका ऐसे देश हैं जो अमेरिका की खपत को पूरा नहीं कर पाएंगी. यानी अमेरिका के टैरिफ का प्रभाव टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरा पड़ने वाला है."- विनोद धमीजा, अध्यक्ष, हरियाणा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

गुरुग्राम में भी व्यापार प्रभावित: पानीपत के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद देश के प्रमुख गारमेंट और टेक्सटाइल हब माने जाते हैं. यहां हजारों एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं. जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन ऑर्डर रुकने की वजह से यहां उद्योग ठप पड़ने की स्थिति बन रही है.गुरुग्राम में गारमेंट एक्सपोर्ट की 400 से अधिक कंपनियां है जिसमें से 150 से अधिक कंपनियां अमेरिका पर निर्भर है.

"भारत हर साल करीब 11 बिलियन डॉलर का गारमेंट एक्सपोर्ट करता है. इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है. लगभग 90% माल वहीं सप्लाई होता है. यूरोप और अन्य देशों को सिर्फ 10% सामान ही एक्सपोर्ट होता है. ऐसे में अमेरिकी बाजार पर टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि भारतीय कंपनियों के पास ऑर्डर लगभग खत्म हो जाना. कई बड़ी कंपनियों ने नए ऑर्डर देने से साफ इनकार कर दिया है. इस वजह से कई गारमेंट कंपनियों को 50% तक कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है."- दिनेश रहेजा, उद्योगपति

हरियाणा के कारोबारियों की मांग: हरियाणा के एक्सपोर्टर्स और कारोबारियों ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द अमेरिका से बातचीत करें और राहत दिलाए. उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ महीनों में हजारों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं. गारमेंट्स यूनिट्स बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी. हरियाणा की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा.

"अमेरिका के इस फैसले से हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है. खरीदारों ने सारे ऑर्डर रोक दिए हैं. हमें मजबूरन कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कई यूनिट्स को ताले लगाने पड़ेंगे. अमेरिका के इस फैसले से बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम को बड़ा फायदा मिलेगा. इन देशों से आने वाले गारमेंट्स पर इतना भारी टैरिफ नहीं लगता, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स अब अमेरिकी बाजार में और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे."- अमरदीप डागर, उद्योगपति

अमेरिका का यह फैसला भारतीय गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है. यह सिर्फ एक व्यापारिक मुद्दा नहीं बल्कि रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या अमेरिका बातचीत के जरिए इस टकराव को कम करने पर राजी होगा?

