पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, वकीलों ने परिसर खाली किया, कमांडो गाड़ियां पहुंची - HARYANA HIGH COURT BOMB THREAT

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 22, 2025 at 1:25 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 1:48 PM IST 3 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आज गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. मौके पर बम निरोधक दस्ते और पुलिस की टीम पहुंची. कोर्ट परिसर में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. वहीं, हाईकोर्ट जाने वाले रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है. साथ ही बार एसोसिएशन ने भी दोपहर 2 बजे तक अपना काम रोक दिया है. एलांते मॉल को भी मिली थी धमकी : बताया जा रहा है कि हाइकोर्ट के साथ ही चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल एलांते को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद एलांते मॉल को खाली कराया गया था. वहां पर अब स्थिति सामान्य हो गई है. पुलिस और कमांडो गाड़ियां पहुंची : जानकारी के मुताबिक, अधिकारी हो या वकील, किसी को भी हाईकोर्ट की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस और कमांडो गाड़ियां बड़ी संख्या में हाई कोर्ट पहुंची है. साथ ही बम डिटेक्शन स्क्वाड को भी बुलाया गया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मेल पर मिली थी धमकी (Etv Bharat)

