" नेपाल में हमारा होटल जला डाला, प्लीज़ हमें बचा लो", हरियाणा गर्ल्स के साथ फंसी उपासना गिल ने रोते हुए मांगी मदद

फरीदाबाद : पड़ोसी देश नेपाल में GEN-Z ने भ्रष्टाचार और फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 ऐप को बैन करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया और अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है. स्थिति इतनी भयानक है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को भी आग के हवाले कर दिया और कई बड़े नेताओं के घर को भी फूंक दिया. इस बीच वहां देश के कई नागरिक फंसे हुए हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं. दिल्ली की रहने वाली उपासना गिल भी वहां पर एक ईवेंट को होस्ट करने गई थी. उनके साथ हरियाणा की रहने वाली कई लड़कियां भी वहां फंसी हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मदद मांगी है जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार को उनकी मदद करने के लिए लेटर लिखा है.

"हमारा होटला जला डाला": वीडियो में उपासना गिल कह रही हैं कि "मेरा नाम उपासना गिल है और मैं भारतीय दूतावास से मदद के लिए कह रही हूं. साथ ही जितने लोग हमारी मदद कर सकते हैं, वे प्लीज़ मेरी मदद करें. मैं यहां पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूं. मैं यहां वॉलीबॉल लीग होस्ट करने के लिए आई थी. अभी जो हमारा होटल है, जहां मैं रुकी थी, उसे जला दिया गया है. होटल के कमरे में मेरा पूरा सामान था, उसे भी जलाकर राख कर दिया गया है. मैं स्पा में थी और पीछे मेरे लोग भाग रहे थे डंडे लेकर के और मैं जैसे-तैसे अपनी जान बचाके भागी हूं."

उपासना गिल ने मदद की लगाई गुहार (Etv Bharat)

"प्लीज़ हेल्प करें" : उपासना आगे कहती हैं कि "आप सभी से गुजारिश है कि आप में से जो कोई भी कुछ हेल्प कर सकता है, वो मेरी हेल्प करें. बहुत बुरी हालत है, सड़क पर जगह-जगह आग लग रही है, टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई टूरिस्ट है और कोई यहां काम करने आया है. वो बिना सोचे-समझे आग लगा रहे हैं और यहां बहुत बुरी हालत हो गई है. हमें नहीं पता कि हम यहां दूसरे होटल में कितने देर तक रहेंगे पर मैं गुजारिश करती हूं कि ये वीडियो मैसेज इंडियन एम्बैसी तक प्लीज़ पहुंचाया जाए. प्लीज़ हेल्प अस. यहां बहुत सारे लोग है हमारे साथ और हम लोग यहां फंसे हुए हैं."

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने लिखा ख़त : वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हमें एक वीडियो मिला है जिसमें एक भारतीय महिला मदद की गुहार लग रही है. वो बता रही है कि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वहां पर काफ़ी संख्या में भारतीय और हरियाणवी महिलाएं फंसी हुई हैं. वो सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए विदेश मंत्रालय और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास की मदद से वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों की सही पहचान की जाए और उन्हें फौरन वहां से निकाला जाए.