ETV Bharat / bharat

" नेपाल में हमारा होटल जला डाला, प्लीज़ हमें बचा लो", हरियाणा गर्ल्स के साथ फंसी उपासना गिल ने रोते हुए मांगी मदद

नेपाल में Gen Z के आंदोलन के बीच हरियाणा की लड़कियां दिल्ली की रहने वाली उपासना गिल के साथ फंस गई हैं.

Haryana girls stuck with Upasana Gill amid Gen Z movement in Nepal seek help through video
" नेपाल में हमारा होटल जला डाला, प्लीज़ हमें बचा लो" (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 8:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : पड़ोसी देश नेपाल में GEN-Z ने भ्रष्टाचार और फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 ऐप को बैन करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया और अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है. स्थिति इतनी भयानक है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को भी आग के हवाले कर दिया और कई बड़े नेताओं के घर को भी फूंक दिया. इस बीच वहां देश के कई नागरिक फंसे हुए हैं जो भारत वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं. दिल्ली की रहने वाली उपासना गिल भी वहां पर एक ईवेंट को होस्ट करने गई थी. उनके साथ हरियाणा की रहने वाली कई लड़कियां भी वहां फंसी हुई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मदद मांगी है जिसके बाद हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार को उनकी मदद करने के लिए लेटर लिखा है.

"हमारा होटला जला डाला": वीडियो में उपासना गिल कह रही हैं कि "मेरा नाम उपासना गिल है और मैं भारतीय दूतावास से मदद के लिए कह रही हूं. साथ ही जितने लोग हमारी मदद कर सकते हैं, वे प्लीज़ मेरी मदद करें. मैं यहां पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूं. मैं यहां वॉलीबॉल लीग होस्ट करने के लिए आई थी. अभी जो हमारा होटल है, जहां मैं रुकी थी, उसे जला दिया गया है. होटल के कमरे में मेरा पूरा सामान था, उसे भी जलाकर राख कर दिया गया है. मैं स्पा में थी और पीछे मेरे लोग भाग रहे थे डंडे लेकर के और मैं जैसे-तैसे अपनी जान बचाके भागी हूं."

उपासना गिल ने मदद की लगाई गुहार (Etv Bharat)

"प्लीज़ हेल्प करें" : उपासना आगे कहती हैं कि "आप सभी से गुजारिश है कि आप में से जो कोई भी कुछ हेल्प कर सकता है, वो मेरी हेल्प करें. बहुत बुरी हालत है, सड़क पर जगह-जगह आग लग रही है, टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई टूरिस्ट है और कोई यहां काम करने आया है. वो बिना सोचे-समझे आग लगा रहे हैं और यहां बहुत बुरी हालत हो गई है. हमें नहीं पता कि हम यहां दूसरे होटल में कितने देर तक रहेंगे पर मैं गुजारिश करती हूं कि ये वीडियो मैसेज इंडियन एम्बैसी तक प्लीज़ पहुंचाया जाए. प्लीज़ हेल्प अस. यहां बहुत सारे लोग है हमारे साथ और हम लोग यहां फंसे हुए हैं."

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने लिखा ख़त : वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने गृह मंत्रालय और हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि हमें एक वीडियो मिला है जिसमें एक भारतीय महिला मदद की गुहार लग रही है. वो बता रही है कि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और वहां पर काफ़ी संख्या में भारतीय और हरियाणवी महिलाएं फंसी हुई हैं. वो सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए विदेश मंत्रालय और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास की मदद से वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों की सही पहचान की जाए और उन्हें फौरन वहां से निकाला जाए.

Haryana girls stuck with Upasana Gill amid Gen Z movement in Nepal seek help through video
हरियाणा राज्य महिला आयोग का ख़त (Etv Bharat)

रणदीप सुरजेवाला का पोस्ट : वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने उपासना गिल के वीडियो को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि "नेपाल में मौजूदा हालात बेहद चिंताजनक हैं. वहां पर फंसे हरियाणा के लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उपासना गिल का नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बीच ये वीडियो बता रहा है कि उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है. जिस होटल में वे ठहरी थीं, उसका जलाया जाना हालात की गंभीरता दिखाता है. उन्होंने वीडियो बनाकर भारतीय दूतावास और सरकार से सभी फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की अपील की है. हम मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी से मांग करते हैं कि वो तुरंत प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री से मिलकर हरियाणा के लोगों को नेपाल में फंसे विभिन्न जगहों से सुरक्षित निकालें. साथ ही हरियाणा सरकार के एक मंत्री तथा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाकर यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसे हालात में वो ज़िम्मेदारी निभाकर अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश लाएं."

Haryana girls stuck with Upasana Gill amid Gen Z movement in Nepal seek help through video
रणदीप सुरजेवाला का पोस्ट (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : नेपाल के पीएम ने जिस घटना को बताया था 'मामूली', उससे भड़के जेन-जी, उखाड़ फेंकी सरकार

ये भी पढ़ें : रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा के युवक, मोटी सैलरी का झांसा देकर युद्धक्षेत्र में भेजा, PM मोदी से मांगी मदद

ये भी पढ़ें : फरीदाबाद के AC ब्लास्ट में खाक हुआ परिवार, आखिर AC कैसे बन जाता है बम, A टू Z सवालों के जानिए जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA GIRLS STUCK IN NEPALUPASANA GILLNEPAL GEN Z MOVEMENTनेपाल में फंसी हरियाणा की लड़कियांHARYANA GIRLS STUCK IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.