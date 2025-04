ETV Bharat / bharat

हिसार से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी, पीएम ने रवाना किया, देखिए फ्लाइट के अंदर की तस्वीर - HISAR TO AYODHYA

पहली फ्लाइट को पीएम ने दिखाई हरी झंडी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : April 14, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 11:20 AM IST 2 Min Read

हिसार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं. पीएम ने आज प्रदेश के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. पीएम ने हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को रवाना किया. इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला रखी. इसे शंख के आकार में बनाया गया है. तीन चरणों में किया जाएगा विकसित: हिसार में 7,200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है. इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर 3 चरणों में विकसित किया जाएगा. इसे लेकर हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ है. यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा. प्रभु राम की नगरी से जुड़ा हरियाणा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि "बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी. आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है. यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी. हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं. साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा." पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम की नगरी से हरियाणा आज जुड़ गया.

हिसार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं. पीएम ने आज प्रदेश के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. पीएम ने हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को रवाना किया. इसके साथ ही इंटरनेशनल टर्मिनल की आधारशिला रखी. इसे शंख के आकार में बनाया गया है. तीन चरणों में किया जाएगा विकसित: हिसार में 7,200 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है. इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर 3 चरणों में विकसित किया जाएगा. इसे लेकर हरियाणा सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ है. यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा. प्रभु राम की नगरी से जुड़ा हरियाणा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि "बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी. आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है. यह शुरुआत हरियाणा के विकास को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी. हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं. साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा." पीएम मोदी ने कहा कि प्रभु राम की नगरी से हरियाणा आज जुड़ गया. फ्लाइट के अंदर की तस्वीर: अयोध्या से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत होने से लोगों में खुशी है. फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई है जिसमें लोगों की खुशी साफ दिख रही है. पहली फ्लाइट के अंदर की तस्वीर (ETV Bharat) लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार: इसके साथ ही होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएंगी. इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. एयरपोर्ट होने से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फायदा होगा. हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि इससे एक लाख से ज्यादा नौकरियां लोगों को मिलेगी. दो घंटे में होगा सफर: इसके अलावा हिसार से अयोध्या जाने या आने का टाइम 14 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगा.साथ ही टैक्सी के 10 हजार के किराए के मुकाबले लोग करीब 3400 रुपए में अयोध्या पहुंच जाएंगे. हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट का समय सुबह 10.40 बजे का है. हालांकि आज ये फ्लाइट आधे घंटे पहले सुबह 10.10 बजे रवाना हुई. इसके लिए पहले ही यात्रियों को एयरलाइन कंपनी की तरफ से मैसेज भेजकर सूचना दे दी गई है. ये भी पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा आज, जानें उनके कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम

Last Updated : April 14, 2025 at 11:20 AM IST