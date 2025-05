ETV Bharat / bharat

हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप - JYOTI MALHOTRA ARRESTED FOR SPYING

हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार ( Etv Bharat )

May 17, 2025

हिसार : हरियाणा की हिसार पुलिस ने महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है. ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है. यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार : यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​को हिसार पुलिस ने जासूसी के एक हाई-प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार किया है. वो कथित तौर पर दानिश नाम के पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में थी, जिसने कथित तौर पर उसे पाकिस्तान जाने में मदद की थी. ज्योति एक ट्रैवल चैनल चलाती है पर पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है. महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा (Etv Bharat) पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा : एफआईआर कॉपी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है कि वो "ट्रैवल विद-जो" के नाम से यू ट्यूब पर चैनल चलाती है. ज्योति साल 2023 में पाकिस्तान जाने के लिये वीजा लगवाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी जहां उसकी मुलाकात अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई थी. उसने अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश का मोबाइल नम्बर ले लिया था. फिर वो अहसान से बातें करने लगी थी. इसके बाद उसने दो बार पाकिस्तान की यात्रा की, जहां वो अहसान-उर-रहीम के कहने पर अहसान के जानकार अली अहवान से मिली थी. अली अहवान ने ही उसके रुकने और घूमने का इंतज़ाम किया था. देश विरोधी सूचनाएं पाकिस्तान भेजी : ज्योति ने आगे बताया कि पाकिस्तान में अली अहवान ने उसकी पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेन्स के अधिकारियों से मुलाकात करवाई थी और फिर वो शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली थी. उसने शाकिर का मोबाइल नम्बर ले लिया था और मोबाइल में शाकिर का नम्बर जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो. इसके बाद वो वापस भारत आ गई थी. फिर वो वाट्सअप, स्नैप चैट और टेलिग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए सभी से संपर्क में थी और देश विरोधी सूचनाएं भेज रही थी. वो दिल्ली में पाक हाई कमीशन में अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से काफी बार मिलती रही.

Last Updated : May 17, 2025 at 4:12 PM IST