हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम हमीरपुर में हादसे का हुई शिकार, ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बोलेरो, दरोगा-कांस्टेबल की मौत - ACCIDENT IN HAMIRPUR

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : August 4, 2025 at 8:31 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:12 AM IST 2 Min Read

हमीरपुर: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक हादसे में क्राइम ब्रांच की कार ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई. हादसे में कार सवार दरोगा और कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दो लोग घायल भी हुए हैं, इसमें एक की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है. जानकारी के मुताबिक, हरियाणा के झज्जर जिले से क्राइम ब्रांच की टीम बोलेरो से छत्तीसगढ़ दबिश देने जा रही थी. टीम जब हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंची तो वहां खड़ी गाटर से भरी ट्रैक्टर-ट्राली में बोलेरो जा भिड़ी. इस हादसे में हादसे में तुम्बाहेरी, झज्जर निवासी दरोगा संजय कुमार (45) पुत्र करतार सिंह और सीताराम गेट, झज्जर निवासी कांस्टेबल अमित कुमार (25) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कांस्टेबल इंद्रेश कुमार (50) और बुलेरो चालक दादरी, हरियाणा निवासी राजेश कुमार (40) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही यूपीडा की एंबुलेंस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टर दयाशंकर वर्मा ने बताया कि कांस्टेबल इंद्रेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है. इधर, दोनों मृतकों के शव मोर्चरी में रखे गए हैं. थाना प्रभारी राठ रामआसरे सरोज ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. यह भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी का बेटा उमर गिरफ्तार; जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज-हस्ताक्षर का इस्तेमाल

