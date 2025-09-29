ETV Bharat / bharat

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से दी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी

राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

Haryana Congress President Rao Narendra Singh and Haryana Leader of Opposition in Assembly Bhupinder Singh Hooda
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2025 at 8:46 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है.

राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष : कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है. राव नरेंद्र सिंह को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ देखा गया था और वे कांग्रेस आलाकमान की पसंद माने जाते हैं.

Haryana Congress President Rao Narendra Singh and Haryana Leader of Opposition in Assembly Bhupinder Singh Hooda
राहुल गांधी के साथ राव नरेंद्र सिंह (Etv Bharat)

भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष : वहीं उम्मीदों के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. वे सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे.

Haryana Congress President Rao Narendra Singh and Haryana Leader of Opposition in Assembly Bhupinder Singh Hooda
भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)

