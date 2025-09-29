हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से दी गई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी
राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.
Published : September 29, 2025 at 8:46 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है.
राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष : कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है. राव नरेंद्र सिंह को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ देखा गया था और वे कांग्रेस आलाकमान की पसंद माने जाते हैं.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने नेता प्रतिपक्ष : वहीं उम्मीदों के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है. वे सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे.
Rao Narender Singh appointed as the President of the Haryana Pradesh Congress Committee— ANI (@ANI) September 29, 2025
Former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda appointed as the Leader of the Congress Legislature Party of Haryana. pic.twitter.com/fcMtpGrXmh
