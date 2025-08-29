ETV Bharat / bharat

वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में, बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की देन: हरियाणा सीएम नायब सिंह - HARYANA CM HITS BACK AT CONGRESS

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की मां के लिए प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए.

Haryana CM talking to the media
मीडिया से बात करते हरियाणा सीएम (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2025 at 4:26 PM IST

3 Min Read

जोधपुर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने के मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में है. जब देश में पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू को एक वोट और सरदार वल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले थे. बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की ही देन है. शुक्रवार को जोधपुर में माली संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने आए हरियाणा के सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के मंच से पीएम और उनकी मां के लिए शब्द प्रयोग लिए गए उन पर कहा कि कांग्रेस गिर गई है, गिरती जा रही है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फ्रस्टेशन में हैं. कांग्रेस बार-बार दांव लगा रही है, लेकिन इनका हर दांव फेल हो रहा है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जन्म ही भ्रष्टाचार के दलदल में हुआ है. राहुल भी भ्रष्टाचार के दलदल में पनपे हैं, तो उनकी भाषा कैसे ठीक हो सकती है. सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो तपस्या की है, गरीब व्यक्ति को जमीन से उठाकर अपनी छाती से लगाया है. उस व्यक्ति ने मेहनत कर भारत का नाम दुनिया में किया है. जबकि इनके समय में तो भारत का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है. उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए.

हरियाणा सीएम ने कांग्रेस पर किया पलटवार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: कांग्रेस की राजनीति वोट चोरी पर आधारित: मदन राठौड़ - MADAN RATHORE BHARATPUR VISIT

अपनी गलती से हार रही कांग्रेस: सैनी ने कहा पीएम मोदी ने जो पारदर्शिता बरती है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार दिया है. अब कांग्रेस पीछड़ रही है, तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. पहले जब लगातार एक के बाद एक राज्य अपनी गलती से हार रहे थे, तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे. जब देश के लोगों ने उनकी हवा निकाल दी, तो राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा पकड़ा कि संविधान खतरे में है. उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो संविधान खत्म हो जाएगा. मैं राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि संविधान को कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी तेजी से बढ़ रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के क्रिया-कर्म ही ऐसे हैं, उनको सबके लिए माफी मांगनी चाहिए.

जोधपुर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने के मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में है. जब देश में पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू को एक वोट और सरदार वल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले थे. बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की ही देन है. शुक्रवार को जोधपुर में माली संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने आए हरियाणा के सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के मंच से पीएम और उनकी मां के लिए शब्द प्रयोग लिए गए उन पर कहा कि कांग्रेस गिर गई है, गिरती जा रही है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फ्रस्टेशन में हैं. कांग्रेस बार-बार दांव लगा रही है, लेकिन इनका हर दांव फेल हो रहा है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जन्म ही भ्रष्टाचार के दलदल में हुआ है. राहुल भी भ्रष्टाचार के दलदल में पनपे हैं, तो उनकी भाषा कैसे ठीक हो सकती है. सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो तपस्या की है, गरीब व्यक्ति को जमीन से उठाकर अपनी छाती से लगाया है. उस व्यक्ति ने मेहनत कर भारत का नाम दुनिया में किया है. जबकि इनके समय में तो भारत का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है. उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए.

हरियाणा सीएम ने कांग्रेस पर किया पलटवार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: कांग्रेस की राजनीति वोट चोरी पर आधारित: मदन राठौड़ - MADAN RATHORE BHARATPUR VISIT

अपनी गलती से हार रही कांग्रेस: सैनी ने कहा पीएम मोदी ने जो पारदर्शिता बरती है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार दिया है. अब कांग्रेस पीछड़ रही है, तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. पहले जब लगातार एक के बाद एक राज्य अपनी गलती से हार रहे थे, तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे. जब देश के लोगों ने उनकी हवा निकाल दी, तो राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा पकड़ा कि संविधान खतरे में है. उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो संविधान खत्म हो जाएगा. मैं राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि संविधान को कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी तेजी से बढ़ रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के क्रिया-कर्म ही ऐसे हैं, उनको सबके लिए माफी मांगनी चाहिए.

For All Latest Updates

TAGGED:

NAYAB SINGH SAINI ON CONGRESSNAYAB SINGH TARGETS RAHUL GANDHIHARYANA CM NAYAB SINGH IN JODHPURHARYANA CM HITS BACK AT CONGRESS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

IIT जोधपुर ने बनाया चैट जीपीटी जैसा लैंग्वेज AI मॉडल, 13 भाषा पढ़ने में होगी आसानी

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद

भारत–जापान ने दो वर्षों में किए 170 MoU, 13 अरब डॉलर का वादा

चीन-अमेरिका कहानी लिख रहे, भारत लिखने दे रहा...जानिए पूरा सच!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.