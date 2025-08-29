जोधपुर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जाने के मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी कांग्रेस के डीएनए में है. जब देश में पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था, उस समय जवाहरलाल नेहरू को एक वोट और सरदार वल्लभभाई पटेल को 14 वोट मिले थे. बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस की ही देन है. शुक्रवार को जोधपुर में माली संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेने आए हरियाणा के सीएम ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के मंच से पीएम और उनकी मां के लिए शब्द प्रयोग लिए गए उन पर कहा कि कांग्रेस गिर गई है, गिरती जा रही है. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फ्रस्टेशन में हैं. कांग्रेस बार-बार दांव लगा रही है, लेकिन इनका हर दांव फेल हो रहा है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जन्म ही भ्रष्टाचार के दलदल में हुआ है. राहुल भी भ्रष्टाचार के दलदल में पनपे हैं, तो उनकी भाषा कैसे ठीक हो सकती है. सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने जो तपस्या की है, गरीब व्यक्ति को जमीन से उठाकर अपनी छाती से लगाया है. उस व्यक्ति ने मेहनत कर भारत का नाम दुनिया में किया है. जबकि इनके समय में तो भारत का नाम भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. गरीब का बेटा लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है. उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए.

हरियाणा सीएम ने कांग्रेस पर किया पलटवार, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

अपनी गलती से हार रही कांग्रेस: सैनी ने कहा पीएम मोदी ने जो पारदर्शिता बरती है, यह इनको हजम नहीं हो रहा है. हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अधिकार दिया है. अब कांग्रेस पीछड़ रही है, तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं. पहले जब लगातार एक के बाद एक राज्य अपनी गलती से हार रहे थे, तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे. जब देश के लोगों ने उनकी हवा निकाल दी, तो राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा पकड़ा कि संविधान खतरे में है. उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो संविधान खत्म हो जाएगा. मैं राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से कहना चाहता हूं कि संविधान को कोई दिक्कत नहीं है, भारत भी तेजी से बढ़ रहा है. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के क्रिया-कर्म ही ऐसे हैं, उनको सबके लिए माफी मांगनी चाहिए.