ETV Bharat / bharat

हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड, चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला शव, CFSL टीम जांच में जुटी

IPS Y Puran Death: हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन ने संदिग्ध हालातों में सुसाइड कर लिया है. सीएफएसएल की टीम जांच कर रही है.

IPS Y Puran Death
हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया है. उनका शव चंडीगढ़ आवास में मिला. एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार हैं. अमनीत पी कुमार इस वक्त जापान दौरे पर हैं. वे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की टीम के साथ जापान दौरे पर गई थी.

एडीजीपी ने किया सुसाइड : हरियाणा में 2001 बैच के सीनियर आईपीएस और एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर कई सीनियर अफसरों के साथ मौके पर पहुंची. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड आखिर क्यों किया. हालात पूरी तरह से संदिग्ध हैं. ऐसे में सीएफएसएल टीम की जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस इस मामले में साफ-साफ बता पाएगी कि पूरा मामला क्या है. आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की 29 सितंबर को ही रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी.

हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड (Etv Bharat)

"सीएफएसएल टीम कर रही जांच" : पूरे मामले पर चंडीगढ़ पुलिस का बयान सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि " चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास संख्या 116 से आत्महत्या की सूचना पुलिस चौकी 11, चंडीगढ़ को दोपहर 1:30 बजे मिली है. मृतक की पहचान पूरन कुमार, आईपीएस 2001, हरियाणा कैडर के रूप में हुई है. सीएफएसएल टीम घटनास्थल पर मौजूद है. आगे की जांच जारी है.

"डेढ़ बजे आत्महत्या की ख़बर मिली" : वहीं एसएसपी कंवरदीप कौर ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि "आज करीब डेढ़ बजे आत्महत्या की ख़बर मिली. मामले की जांच की जा रही है. सीएफएल टीम जांच कर रही है. घटना के वक़्त घर पर लोग थे. उन से भी बात कर रहे हैं."

haryana-cadre-ips-y-puran-suicide-chandigarh-ips-y-puran-death-case-latest-update
वाई पूरन का घर (Etv Bharat)

चंडीगढ़ में भारी बारिश : चंडीगढ़ शहर में इस वक्त भारी बारिश हो रही है. ADGP वाई पूरन के घर पर एंबुलेंस भी पहुंची हुई है. कुछ देर बाद उनका शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा.

मौके पर पहुंची एंबुलेंस (Etv Bharat)
haryana-cadre-ips-y-puran-suicide-chandigarh-ips-y-puran-death-case-latest-update
जांच के लिए पहुंची पुलिस (Etv Bharat)
haryana-cadre-ips-y-puran-suicide-chandigarh-ips-y-puran-death-case-latest-update
हरियाणा के ADGP वाई पूरन (Etv Bharat)

अपडेट जारी है...

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर RJ सिमरन सिंह ने की खुदकुशी, किराए के घर में मिली डेड बॉडी, इंस्टाग्राम पर हैं लाखो फॉलोअर्स

ये भी पढ़ें - जम्मू की युवती ने हरियाणा के गुरुग्राम में की खुदकुशी, BBA पढ़ने के साथ करती थी जॉब, परिजन बोले-सुसाइड नहीं कर सकती

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद में पिता ने पहले बनाया वीडियो फिर तीन बेटियों के साथ की खुदकुशी, दो की हालत गंभीर

Last Updated : October 7, 2025 at 4:24 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IPS Y PURAN SUICIDEHARYANA CADRE IPS Y PURANIPS DEATH CASE LATEST UPDATEIPS वाई पूरनIPS Y PURAN DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.