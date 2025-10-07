ETV Bharat / bharat

हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड, चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला शव, CFSL टीम जांच में जुटी

चंडीगढ़: हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया है. उनका शव चंडीगढ़ आवास में मिला. एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार हैं. अमनीत पी कुमार इस वक्त जापान दौरे पर हैं. वे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की टीम के साथ जापान दौरे पर गई थी.

एडीजीपी ने किया सुसाइड : हरियाणा में 2001 बैच के सीनियर आईपीएस और एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर कई सीनियर अफसरों के साथ मौके पर पहुंची. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड आखिर क्यों किया. हालात पूरी तरह से संदिग्ध हैं. ऐसे में सीएफएसएल टीम की जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस इस मामले में साफ-साफ बता पाएगी कि पूरा मामला क्या है. आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की 29 सितंबर को ही रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी.

हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड (Etv Bharat)

"सीएफएसएल टीम कर रही जांच" : पूरे मामले पर चंडीगढ़ पुलिस का बयान सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि " चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास संख्या 116 से आत्महत्या की सूचना पुलिस चौकी 11, चंडीगढ़ को दोपहर 1:30 बजे मिली है. मृतक की पहचान पूरन कुमार, आईपीएस 2001, हरियाणा कैडर के रूप में हुई है. सीएफएसएल टीम घटनास्थल पर मौजूद है. आगे की जांच जारी है.