हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने किया सुसाइड, चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला शव, CFSL टीम जांच में जुटी
IPS Y Puran Death: हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन ने संदिग्ध हालातों में सुसाइड कर लिया है. सीएफएसएल की टीम जांच कर रही है.
Published : October 7, 2025 at 2:56 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 4:24 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के ADGP वाई पूरन ने संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया है. उनका शव चंडीगढ़ आवास में मिला. एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार हैं. अमनीत पी कुमार इस वक्त जापान दौरे पर हैं. वे हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की टीम के साथ जापान दौरे पर गई थी.
एडीजीपी ने किया सुसाइड : हरियाणा में 2001 बैच के सीनियर आईपीएस और एडीजीपी रैंक के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास में सुसाइड कर लिया. घटना की जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर कई सीनियर अफसरों के साथ मौके पर पहुंची. अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड आखिर क्यों किया. हालात पूरी तरह से संदिग्ध हैं. ऐसे में सीएफएसएल टीम की जांच पूरी होने के बाद ही पुलिस इस मामले में साफ-साफ बता पाएगी कि पूरा मामला क्या है. आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की 29 सितंबर को ही रोहतक की सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी.
"सीएफएसएल टीम कर रही जांच" : पूरे मामले पर चंडीगढ़ पुलिस का बयान सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि " चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित आवास संख्या 116 से आत्महत्या की सूचना पुलिस चौकी 11, चंडीगढ़ को दोपहर 1:30 बजे मिली है. मृतक की पहचान पूरन कुमार, आईपीएस 2001, हरियाणा कैडर के रूप में हुई है. सीएफएसएल टीम घटनास्थल पर मौजूद है. आगे की जांच जारी है.
#WATCH | Chandigarh: Kanwardeep Kaur, Chandigarh SSP says, " we got information of a shooting at around 1:30 pm at sector 11 police station. when we reached here, we found that a reported suicide had taken place. the body of ips officer y puran kumar was found at his residence.… pic.twitter.com/b6acTw3EIu— ANI (@ANI) October 7, 2025
"डेढ़ बजे आत्महत्या की ख़बर मिली" : वहीं एसएसपी कंवरदीप कौर ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि "आज करीब डेढ़ बजे आत्महत्या की ख़बर मिली. मामले की जांच की जा रही है. सीएफएल टीम जांच कर रही है. घटना के वक़्त घर पर लोग थे. उन से भी बात कर रहे हैं."
चंडीगढ़ में भारी बारिश : चंडीगढ़ शहर में इस वक्त भारी बारिश हो रही है. ADGP वाई पूरन के घर पर एंबुलेंस भी पहुंची हुई है. कुछ देर बाद उनका शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा.
