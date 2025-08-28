चंडीगढ़ : हरियाणा कैबिनेट की आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र के वादे को पूरा करते हुए लाडो लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी गई और हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई.

25 सितंबर से लागू होगी लाडो लक्ष्मी योजना : हरियाणा सीएम ने कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि 25 सितंबर से हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना लागू की जाएगी. हर महीने पात्र महिला को 2100 रुपए मिलेंगे. नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुछ ही दिनों में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का नोटिफिकेशन भी सरकार की ओर से जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए एक ऐप भी बनाया जाएगा.

कांग्रेस, AAP पर निशाना : उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे, सभी को पूरा किया जा रहा है.

25 सितंबर से लागू होगी लाडो लक्ष्मी योजना (Etv Bharat)

सीएम ने अचानक दिया सरप्राइज़ : हरियाणा सीएम नायब सिंह ने आज बड़ा सरप्राइज़ देते हुए हरियाणा की महिलाओं को ये सौगात दी. इससे पहले उन्होंने कहा था कि पहले बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है और दूसरे बजट आने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा. लेकिन आज सीएम नायब सिंह सैनी ने अचानक कैबिनेट बैठक बुलाई जिसका एक ही एजेंडा था और आज ही लाडो लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी गई.

