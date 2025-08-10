धराली (नवीन उनियाल): उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आई त्रासदी की तस्वीरें सभी ने देखी, लेकिन यहां से करीब तीन किमी पहले मौजूद हर्षिल आर्मी कैंप भी आपदा से प्रभावित हुआ. यहां हजारों टन मलबा पानी के साथ पहाड़ से नीचे की तरफ बहते हुए सीधे आर्मी कैंप पर जा गिरा. इसके कारण एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए इस आर्मी कैंप का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया है. इसके बाद से ही भारतीय सेवा के करीब आठ जवान लापता बताए गए हैं.

ईटीवी भारत संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया, यहां पर मलबा के पहाड़ के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा इन हालातों से निपटने की तैयारी को अपने कैमरे में कैद किया. यहां मलबे में दबे हुए आर्मी के कैंप की तस्वीर और पलटी हुई आर्मी की गाड़ियां भी हमें दिखाई दी. भारतीय सेना के जवान मलबे के कारण बंद हुए मार्ग को सुचारू करने की कोशिश करते दिखाई दिए. इसके लिए जवान रस्सियों से सामान लाने के लिए रास्ता बना रहे थे. पूरे इलाके में बड़े बड़े बोल्डर सेना की दिक्कतों को बढ़ा रहे हैं. बड़ी बात यह है कि यहां मौजूद हजारों टन मलबे को हटाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो यहां कोई बड़ी मशीन है और ना ही इतने मलबे को हटाया जा सकता है. उधर इस मलबे ने पास में ही एक बड़ी झील बनी है, जो आर्मी कैंप के बाकी हिस्से के लिए भी खतरा बना हुआ है.

बता दें कि उत्तरकाशी धराली में पांच अगस्त को आई आपदा से जनहानि के साथ बड़ा नुकसान पहुंचा है. इस आपदा में कई लोग लापता है, जिनकी तलाश में बीते दिन तक सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही. धराली में कई लोग मलबे में दफन हो गए और मकान, होटल के साथ ही दुकानों का नामोनिशान मिट गया. धराली आपदा ने लोगों को ऐसे जख्म दिए हैं कि वो इस भयावह हादसे को भुला नहीं पा रहे हैं. कई लोग मानसिक तनाव में हैं, जिन्हें इस घटना से उबरने में समय लग सकता है.

