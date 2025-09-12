ETV Bharat / bharat

राहत पैकेज पर राजनीति! कांग्रेस ने 1200 करोड़ को बताया नाकाफी, बीजेपी बोली- आपदा में अवसर ढूंढ रहा विपक्ष

केंद्र ने उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है,जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए.

UTTARAKHAND DISASTER PACKAGE
आपदा राहत पैकेज पर राजनीति. (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 8:52 PM IST

10 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड इस वक्त आपदा की मार से जूझ रहा है. केंद्र की तरफ से फिलहाल उत्तराखंड को जो 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला है, उस पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है. कांग्रेस इस साल 2025 की आपदा को साल 2013 की केदारनाथ आपदा की तरफ देख रही है और 1200 करोड़ से पैकेज को नाकाफी बता रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले पर बीजेपी पर तंज भी कसा है. साथ ही 2013 का आपदा राहत पैकेज का ब्यौरा भी पेश किया.

उत्तराखंड इस वक्त आपदा की पीड़ा से गुजर रहा है. मॉनसून वैसे तो हर साल उत्तराखंड में कहर बरपाता है, लेकिन बीते कुछ सालों के मुकाबले इस साल उत्तराखंड को मॉनसून ने ज्यादा जख्म दिए है. सबसे बड़ी घटना तो पांच अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई थी. पहाड़ी से आए पानी के सैलाब में पूरा धराली बाजार बर्बाद हो गया था. इस आपदा में जहां पांच लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, जो अभी तक नहीं मिल पाए. इसमें 9 आर्मी के जवान भी है.

आपदा राहत पैकेज पर सियासत! (वीडियो- ETV Bharat)

उत्तरकाशी के अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों में भारी बारिश ने जमकर कहर पाया है. कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तराखंड को इस बार मॉनसून में गहरे जख्म मिले है. उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल आपदा में अभी तक 5700 करोड़ों रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है.

पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा: यहीं कारण है कि गुरुवार 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए देहरादून पहुंचे थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण पहाड़ी जिलों का हवाई सर्वे नहीं कर पाए. पीएम मोदी ने देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बैठक कर उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया.

इसके अलावा पीएम मोदी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा भी सुनी. तभी पीएम मोदी ने फौरी तौर पर उत्तराखंड को आपदा के लिहाज से 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की. 1200 करोड़ के इसी राहत पैकेज पर प्रदेश में राजनीति हो रही है.

कांग्रेस ने 1200 करोड़ के राहत पैकेज पर कसा तंज: बीजेपी जहां 1200 करोड़ रुपए को आपदा राहत पैकेज की पहली किस्त बता रही है तो वहीं कांग्रेस इस पैकेज को नाकाफी बताते हुए बीजेपी को घेरने में लगी हुई है. कांग्रेस ने साल 2013 की केदारनाथ आपदा में अपनी यूपीए सरकार के आर्थिक पैकेज के आंकड़े जारी करते हुए बीजेपी पर तंज सकता है.

साल 2013 की केदारनाथ आपदा: साल 2013 केदारनाथ धाम के ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर से 16-17 जून की रात को ऐसा सैलाब आया था, जिसने पूरे केदारनाथ धाम को बर्बाद कर दिया था. केदारनाथ मंदिर के अलावा वहां मौजूद सभी इमारतें तबाह हो गई थी. इस आपदा में एक अनुमान के मुताबिक 6 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

केदारनाथ धाम के अलावा रामबाड़ा में भी भारी नुकसान हुआ था. गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक करीब 14 किमी लंबा पैदल मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था. विश्व बैंक ने जब साल 2013 की आपदा के नुकसान का आंकलन किया तो वो करीब 31400 करोड़ रुपए से अधिक निकला था, जो साल 2013 और साल 2014 के उत्तराखंड बजट से लगभग 24700 करोड़ रुपए अधिक था. उस वक्त की सबसे अच्छी बात यही थी कि एक साल के अंदर ही केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य शुरू हो गया था. और यात्रा को भी तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया था.

यूपीए सरकार ने 6260 करोड़ का राहत पैकेज दिया था: उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने 6260 करोड़ रुपए मध्य और दीर्घकालीन निर्माण के लिए रखें थे, जिसकी शुरुवाती क़िस्त जारी की थी, जबकि दूसरी किस्त में भी इतना ही बजट तत्काल जारी किया था. इससे अलग कुछ राशि राहत और बचाव कार्य के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति के लिए अलग से रखी गई थी.

साल 2013 की आपदा के वक्त विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. हालांकि विजय बहुगुणा पर केदारनाथ आपदा में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद कांग्रेस ने विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को सीएम बनाया था. हरीश रावत साल 2017 तक प्रदेश के सीएम रहे और इसके बाद प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई. वहीं केंद्र साल 2014 में ही बीजेपी आ गई थी.

हरीश रावत के कार्यालय में केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर जून साल 2021 की तारीख तय की गई थी. हालांकि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद केदारनाथ और उसके आसपास कई और काम को भी गति दी गई, जिसका निर्माण आज भी चल रहा है.

इस बार इन जिलों में हुआ सबसे अधिक नुकसान: मौजूदा साल 2025 में आए भीषण मॉनसून ने राज्य के हर जिले को नुकसान पहुंचा है. अब तक लगभग 70 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. वही सैकड़ों लोग लापता भी है. इस बारिश ने प्रदेश को कुछ ऐसे जख्म दिए के कई गांव का पूरा का पूरा ही नक्शा ही बदल गया.

सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले को हुआ है. दूसरे नंबर पर चमोली जिला. तीसरे नंबर पर टिहरी तो उसके बाद पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और देहरादून जिला आता है. राज्य सरकार न केवल आपदा से दो-चार हो रही है, बल्कि चार धाम यात्रा जो उत्तराखंड के गढ़वाल में रहने वाले लोगों की आर्थिक का सबसे बड़ा स्रोत है, वह भी लंबे समय तक बंद रही. फिलहाल चारधाम यात्रा चालू है.

कई बार रोकनी पड़ी चारधाम यात्रा: इस मानसून सीजन के तीन महीने से अधिक अंतराल में चारधाम यात्रा कई बार रुकी और कई बार तो पूरी तरह से यात्रा को बंद करना पड़ा. ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने 5700 करोड़ रुपए का नुकसान का प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसमें तमाम विभागों को हुए नुकसान के अलावा आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लग सके.

पीएम मोदी के दौरे के दौरान राज्य सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र से उन्हें 5700 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पीएम मोदी 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा कर चले गए. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह भी लिखा की उत्तराखंड में हुई इस त्रासदी से राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है. केंद्र सरकार हर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है.

हरीश रावत का आरोप: पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने राहत पैकेज ने राज्य सरकार और आपदा पीड़ितों को उस उम्मीद को तोड़ दिया, जो वो पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले लगाए हुए बैठे थे. हरीश रावत ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि 2013 केदारनाथ आपदा में तत्कालीन यूपीए सरकार ने पहली किस्त से तौर पर 12000 करोड़ का पैकेज दिया था, जबकि दूसरी किस्त के तौर पर 21000 करोड़ रुपए जारी होने थे, लेकिन साल 2014 में केंद्र में आई बीजेपी सरकार ने दूसरी किस्त को दबा लिया था.

हरीश रावत की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में उनका कर्ज माफ हो. आपदा से जूझ रहे लोगों के बिजली पानी के बिल पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए. वहीं लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं, अब वह कैसे खड़े होंगे, इसकी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आकर बतानी चाहिए थी.

प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि आखिरकार राज्य और केंद्र सरकार इस तरह की आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय कर रही है, लेकिन यहां पर आकर बातचीत करके और छोटा सा पैकेज देकर प्रधानमंत्री दिल्ली वापस चले गए.

12 साल पहले भी राहत राशि पांच लाख रुपए ही थी: हरीश रावत ने यहां तक कहा कि 12 साल पहले भी आपदा पीड़ितों को पांच लाख रुपए राहत राशि दी गई और आज भी पांच लाख रुपए की राहत राशि ही दी जा रही है.

बीजेपी बोली ये पहली किस्त, कांग्रेस ना फैलाये भ्रम: इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौर से राज्य के अधिकारी और सरकार बड़ी उम्मीद लगा कर बैठी थी, परंतु बीजेपी कांग्रेस के इस आरोप के बाद जवाब देने की मुद्रा में भी खड़ी दिखाई दी.

दिल्ली में मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि आपदा ग्रस्त क्षेत्र में कांग्रेस का कोई नेता जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और राहत और बचाव कार्य पर ज्ञान बांटा जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश में झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है.

वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भाजपा मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों को राहत देकर गया है. रही बात 1200 करोड़ रुपए के किस्त की तो यह पहली किस्त है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि शुरुआती किस्त के बाद जैसे-जैसे राज्य को और आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, केंद्र उसके लिए हर संभव मदद करेगा.

इससे अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए भी अलग से घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस आपदा में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता दी जाएगी.

