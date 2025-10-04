ETV Bharat / bharat

ETV Bharat की खबर का असर, उत्तराखंड में 3 हाथियों की मौत पर DFO ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

देहरादून: हरिद्वार में एक के बाद एक तीन हाथियों की मौत के मामले में आखिरकार वन विभाग ने रेंज के अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया है. ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही हाथियों की हो रही मौत को लेकर खबर प्रकाशित की थी. जिसका अब वन महकमे के अफसरों ने संज्ञान लिया है. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ने संबंधित रेंज के अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

3 हाथियों की हुई मौत: दरअसल, हरिद्वार डिवीजन में एक हफ्ते के भीतर तीन हाथियों की मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि, मामला सामने आते ही आनन-फानन में वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन एक ही डिवीजन में हाथियों की हो रही मौत और विभाग को इसकी समय से जानकारी न होने के मामले पर ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

खास बात ये है कि ईटीवी भारत की खबर के बाद 24 घंटे में ही वन विभाग हरकत में आया है और कानपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी समेत बाकी कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांग लिया गया है. हरिद्वार डिवीजन के डीएफओ स्वप्निल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हाथी की मौत के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है. खास तौर पर इसलिए क्योंकि, एक हाथी की मौत की जानकारी वन कर्मियों को तीन दिन बाद जाकर लगी थी.