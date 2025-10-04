ETV Bharat / bharat

ETV Bharat की खबर का असर, उत्तराखंड में 3 हाथियों की मौत पर DFO ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक के बाद एक 3 हाथियों की मौत, ईटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई खबर, वन महकमे ने लिया संज्ञान

Haridwar Elephant Death Case
घास खाते हाथी (फाइल फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 4, 2025 at 7:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: हरिद्वार में एक के बाद एक तीन हाथियों की मौत के मामले में आखिरकार वन विभाग ने रेंज के अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांग लिया है. ईटीवी भारत ने एक दिन पहले ही हाथियों की हो रही मौत को लेकर खबर प्रकाशित की थी. जिसका अब वन महकमे के अफसरों ने संज्ञान लिया है. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ने संबंधित रेंज के अधिकारी और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

3 हाथियों की हुई मौत: दरअसल, हरिद्वार डिवीजन में एक हफ्ते के भीतर तीन हाथियों की मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि, मामला सामने आते ही आनन-फानन में वन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन एक ही डिवीजन में हाथियों की हो रही मौत और विभाग को इसकी समय से जानकारी न होने के मामले पर ईटीवी भारत ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

खास बात ये है कि ईटीवी भारत की खबर के बाद 24 घंटे में ही वन विभाग हरकत में आया है और कानपुर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी समेत बाकी कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांग लिया गया है. हरिद्वार डिवीजन के डीएफओ स्वप्निल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि हाथी की मौत के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है. खास तौर पर इसलिए क्योंकि, एक हाथी की मौत की जानकारी वन कर्मियों को तीन दिन बाद जाकर लगी थी.

Haridwar Elephant Death Case
पानी में अठखेलियां करता हाथियों का झुंड (फाइल फोटो- ETV Bharat)

हरिद्वार में एक हफ्ते के भीतर 3 नर हाथियों के शव बरामद किए गए थे. इसमें एक हाथी की मौत निजी भूखंड में करंट लगने से पाई गई थी. हालांकि, अभी इन हाथियों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है. ईटीवी भारत ने जब इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल से बात की तो उन्होंने कहा कि हाथियों के शव मिलने के बाद फौरन वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी थी.

"मामले में कार्रवाई की जा रही है. जिस स्तर पर भी गलती होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड

हाथी की करंट से मौत मामले में भूस्वामी पर मुकदमा दर्ज: वन विभाग ने एक हाथी की मौत करंट से होने की पुष्टि होने पर निजी भूखंड के स्वामी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है.

Haridwar Elephant Death Case
वन भवन (फोटो- ETV Bharat)

हरिद्वार क्षेत्र में हाथियों की चहलकदमी अक्सर सामने आती रही है. इस दौरान हाथियों और आम लोगों के बीच सीधे संघर्ष की भी संभावना बनी रहती है. बड़ी बात ये है कि हाथियों के शव मिलने की जानकारी भी वन विभाग को एक मामले में 3 दिन बाद जाकर लगी थी, जिसे विभाग ने गंभीर माना है.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

HARIDWAR ELEPHANT DEATH CASEहरिद्वार में हाथियों की मौतउत्तराखंड हाथी की मौत पर स्पष्टीकरणHARIDWAR DFO SOUGHT EXPLANATIONELEPHANT DEATH IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.