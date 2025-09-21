ETV Bharat / bharat

'ट्रंप का फैसला परेशान करने वाला है', एच-1बी वीजा नियम पर बोले एक्स्पर्ट, कहा तेलुगु भाषी राज्यों पर होगा गंभीर प्रभाव

ट्रंप के फैसले से तेलुगु भाषी पर होगा प्रभाव ( ETV Bharat )

Published : September 21, 2025 at 2:14 PM IST

हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच1बी आवेदन शुल्क को अचानक बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने का असर तेलुगु भाषी राज्यों पर गंभीर होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल कुल एच1बी वीजा में से 71 प्रतिशत भारतीयों को दिए गए और उनमें से 35 प्रतिशत तेलुगु भाषी राज्यों से हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अमेरिका में 56 प्रतिशत भारतीय छात्र तेलुगु भाषी राज्यों से हैं. हर साल हजारों तेलुगु भाषी यहां से एच1बी के लिए आवेदन करते हैं. भारत की आईटी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन करती हैं. अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके लोग भी एच1बी वीजा प्राप्त करने के इरादे से आवेदन करते हैं ताकि वे ऑप्ट-इन पार्टनर बन सकें. अब उनका कहना है कि ट्रंप का यह फैसला उन सभी के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है कंपनियों द्वारा कानून का विरोध करने की संभावना

वर्ल्डवाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी के एमडी उदुमुला वेंकटेश्वर रेड्डी के मुताबिक अगर कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन एक लाख डॉलर है... तो आवेदन शुल्क एक लाख डॉलर तय करना कंपनियों के लिए एक बोझ बन सकता है. अभी तक अधिकतम प्रीमियम सात या आठ हजार डॉलर से ज़्यादा नहीं हुआ था. इसलिए ऐसा लगता है कि कंपनियां कंसोर्टियम बनाकर कानून का विरोध करेंगी.