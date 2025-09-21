'ट्रंप का फैसला परेशान करने वाला है', एच-1बी वीजा नियम पर बोले एक्स्पर्ट, कहा तेलुगु भाषी राज्यों पर होगा गंभीर प्रभाव
पिछले साल कुल एच1बी वीजा में से 71 प्रतिशत भारतीयों को दिए गए और उनमें से 35 प्रतिशत तेलुगु भाषी राज्यों से हैं.
Published : September 21, 2025 at 2:14 PM IST
हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एच1बी आवेदन शुल्क को अचानक बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने का असर तेलुगु भाषी राज्यों पर गंभीर होगा. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल कुल एच1बी वीजा में से 71 प्रतिशत भारतीयों को दिए गए और उनमें से 35 प्रतिशत तेलुगु भाषी राज्यों से हैं.
गौरतलब है कि अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले घोषणा की थी कि अमेरिका में 56 प्रतिशत भारतीय छात्र तेलुगु भाषी राज्यों से हैं. हर साल हजारों तेलुगु भाषी यहां से एच1बी के लिए आवेदन करते हैं.
भारत की आईटी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन करती हैं. अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके लोग भी एच1बी वीजा प्राप्त करने के इरादे से आवेदन करते हैं ताकि वे ऑप्ट-इन पार्टनर बन सकें. अब उनका कहना है कि ट्रंप का यह फैसला उन सभी के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है
कंपनियों द्वारा कानून का विरोध करने की संभावना
वर्ल्डवाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी के एमडी उदुमुला वेंकटेश्वर रेड्डी के मुताबिक अगर कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन एक लाख डॉलर है... तो आवेदन शुल्क एक लाख डॉलर तय करना कंपनियों के लिए एक बोझ बन सकता है. अभी तक अधिकतम प्रीमियम सात या आठ हजार डॉलर से ज़्यादा नहीं हुआ था. इसलिए ऐसा लगता है कि कंपनियां कंसोर्टियम बनाकर कानून का विरोध करेंगी.
उनका कहना है कि अगर ट्रंप का फ़ैसला लागू होता है, तो हमारे देश से कंपनियों द्वारा भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है, जिससे अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से फायदा हो सकता है. चूxकि उन्हें तीन साल तक H1B वीजा की जरूरत नहीं होती, इसलिए कंपनियां वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) के तहत ज़्यादा लोगों को नियुक्त कर पाएंगी. उनका वेतन कम होता है. टैक्स भी नहीं लगता. उनका कहना है कि अगर वे H1B में जाना चाहें, तो एक लाख डॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि उन्होंने वहीं पढ़ाई की है. इस पर और स्पष्टता की जरूरत है। -
ट्रंप के फैसले पर स्पष्टता जरूरी
आंध्र प्रदेश के प्रवासी अशोक कोल्ला ने बताया, "ट्रंप के फैसले पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है. हालांकि, अगर इसे लागू किया जाता है, तो एच-1बी वीजा पर कंपनियों के जरिए भारत से आने वालों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा."
आंध्र प्रदेश के प्रवासी टैगोर मालिनेनी ने कहा, "आईटी कंपनियों में छंटनी पहले से ही हो रही है.वहीं, एच-1बी वीजा पर ट्रंप के फैसले से स्थानीय लोगों को अमेरिका में ज़्यादा मौके मिलेंगे. कंपनियों को उन्हें नौकरी पर रखने और प्रशिक्षित करने का भी मौका मिलेगा."
