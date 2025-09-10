ETV Bharat / bharat

HAL करेगा SSLV यान का उत्पादन, ISRO, IN-SPACe और NSIL के साथ किया समझौता

एसएसएलवी 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है.

HAL to make small satellite launch vehicle signs agreement with ISRO, IN-SPACe and NSIL
HAL, ISRO, IN-SPACe और NSIL के अधिकारी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता करते हुए. (X /@HALHQBLR)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 10, 2025 at 2:32 PM IST

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

एसएसएलवी एक त्रि-चरणीय यान है जिसे 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस अनुबंध के तहत, एचएएल पहले दो वर्षों में इस तकनीक को अपने नियंत्रण में लेगा, उसके बाद 10 वर्षों का उत्पादन चरण होगा.

इस समझौते से एचएएल को एसएसएलवी तकनीक के लिए एक गैर-विशिष्ट (non-exclusive), गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्राप्त होगा, जिसमें व्यापक डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, एकीकरण, प्रक्षेपण संचालन और उड़ान-पश्चात विश्लेषण दस्तावेजीकरण, साथ ही प्रशिक्षण और सहायता शामिल है. एचएएल भारतीय और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए एसएसएलवी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा.

एचएएल के सीएमडी डॉ. डीके सुनील ने कहा, "एचएएल एसएसएलवी प्रौद्योगिकी को अपनाने, स्वदेशी बनाने और व्यावसायीकरण करने के लिए आईएन-स्पेस, इसरो और एनएसआईएल के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके."

उन्होंने कहा, "एचएएल संचार, पृथ्वी अवलोकन (earth observation), नेविगेशन और अन्य क्षेत्रों में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने में एसएसएलवी के रणनीतिक महत्व को समझता है. एचएएल के प्रयास न केवल एसएसएलवी का स्वदेशी विनिर्माण सुनिश्चित करेंगे, बल्कि भारतीय एमएसएमई, स्टार्ट-अप और व्यापक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नए अवसर भी पैदा करेंगे."

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से, एचएएल को अब प्रक्षेपण यान के निर्माण, स्वामित्व और संचालन की स्वायत्तता प्राप्त होगी, जो एक समर्पित अंतरिक्ष इकाई स्थापित करने की उसकी दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है. यह रणनीतिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एचएएल को एक घटक आपूर्तिकर्ता से एक व्यापक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता और तेजी से बढ़ते छोटे उपग्रह बाजार में एक प्रमुख भागीदार बनने में सक्षम बनाएगा.

