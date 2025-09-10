ETV Bharat / bharat

HAL करेगा SSLV यान का उत्पादन, ISRO, IN-SPACe और NSIL के साथ किया समझौता

HAL, ISRO, IN-SPACe और NSIL के अधिकारी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता करते हुए. ( X /@HALHQBLR )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 10, 2025 at 2:32 PM IST 2 Min Read

बेंगलुरु: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने बुधवार को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए. एसएसएलवी एक त्रि-चरणीय यान है जिसे 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को निचली पृथ्वी कक्षा (LEO) में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस अनुबंध के तहत, एचएएल पहले दो वर्षों में इस तकनीक को अपने नियंत्रण में लेगा, उसके बाद 10 वर्षों का उत्पादन चरण होगा. इस समझौते से एचएएल को एसएसएलवी तकनीक के लिए एक गैर-विशिष्ट (non-exclusive), गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस प्राप्त होगा, जिसमें व्यापक डिजाइन, निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, एकीकरण, प्रक्षेपण संचालन और उड़ान-पश्चात विश्लेषण दस्तावेजीकरण, साथ ही प्रशिक्षण और सहायता शामिल है. एचएएल भारतीय और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए एसएसएलवी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा.