नई दिल्ली/गाजियाबाद: हज सफर 2026 को लेकर दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है. दिल्ली प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है. हज यात्रा पर जाने वाले चयन यात्रियों को हज खर्च की पहली किस्त जमा करने के बाद अपने सभी दस्तावेज और स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट पर आधारित मेडिकल सर्टिफिकेट 30 अगस्त तक हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करना है या फिर दिल्ली प्रदेश हज कमेटी के कार्यालय हज मंजिल में जमा करना अनिवार्य है.

हज मंजिल में बन रहा मेडिकल सर्टिफिकेट: दिल्ली प्रदेश के हाजियों की सहूलियत के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमिटी के कार्यालय हज मंजिल में मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया. मेडिकल शिविर में दिल्ली सरकार के चिकित्सकों द्वारा हाजियों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे. दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां के मुताबिक, "दिल्ली स्टेट हज कमेटी हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हर तरह की सहूलियत प्रदान करती है. फॉर्म भरने से लेकर हज यात्रा पर रवानगी और फिर वापस आने तक तमाम सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. हज मंजिल पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है."

हज सफर (ETV Bharat)

मेडिकल कैंप का आयोजन 30 अगस्त तक जारी रहेगा: दिल्ली प्रदेश हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी के मुताबिक, "हज मंजिल में मेडिकल कैंप का आयोजन 30 अगस्त तक जारी रहेगा. सुबह 10:00 से दोपहर 2:30 तक कैंप का संचालन होगा. मेडिकल कैंप की सेवा प्राप्त करने के लिए हज यात्रा पर जाने वाली यात्रियों को मेडिकल लैब से सीबीसी, खून की रेंडम जांच, केएफटी, चेस्ट एक्स-रे और ईसीजी की रिपोर्ट लेकर हज मंजिल आना होगा. प्रत्येक हज यात्री को अपनी टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा. मेडिकल कैंप में हज यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे."

दिल्ली प्रदेश हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां (ETV Bharat)

किसी भी सरकारी अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते:

"अपनी स्वास्थ जांच रिपोर्ट के आधार पर हज कमेटी आफ इंडिया के प्रारूप के मुताबिक किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रारूप हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है." -अशफाक अहमद आरफी, हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी-

हज यात्रा 2026 के लिए दिल्ली प्रदेश से कुल 2071 हज यात्रियों का चयन किया गया था. यात्रियों में विशेष श्रेणी के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के 364 यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु की बिना मेरा महिलाओं के साथ एक साथी वाली श्रेणी में दो यात्री, 45 वर्ष से अधिक आयु की बिना मेरा महिलाओं की श्रेणी में किसी यात्री और सामान्य श्रेणी में 1684 यात्रियों का चयन किया गया था.

