नई दिल्ली: हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से हज-ए-बैतुल्लाह 2026 के यात्रियों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा) में दिल्ली स्टेट के कुल 2071 हज आवेदकों को चुना गया है. हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ ने कहा कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी 2026 के हज यात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

दिल्ली के 2071 हज यात्रियों का चयन: हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से हज 2026 के लिए चयनित 2071 यात्रियों में विशेष श्रेणी के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के 364 यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं के साथ एक साथी वाली श्रेणी में 2 यात्री, 45 वर्ष से अधिक आयु की बिना महरम महिलाओं की श्रेणी में 21 यात्री और सामान्य श्रेणी में 1684 यात्रियों का चयन हुआ है.

हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहाँ (ETV Bharat)

एडवांस राशि जमा करने की अंतिम तिथि:

इन सभी यात्रियों को आगामी 20 अगस्त तक हज खर्च की अग्रिम राशि ₹1,52,300 प्रति व्यक्ति हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन या भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी. इसके बाद अपने हज फॉर्म की प्रिंट कॉपी पर हस्ताक्षर कर, सफेद पृष्ठभूमि वाला रंगीन फोटो चिपकाकर, हलफनामा, कैंसिल चेक, पासपोर्ट की छायाप्रति, निर्धारित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके हज कमेटी के कार्यालय, हज मंजिल में जमा कराना अनिवार्य होगा.

हज यात्रियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट:

उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, हज मंजिल (आसफ अली रोड) में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा. यात्री चाहें तो किसी भी सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर या मोहल्ला क्लिनिक के सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर जमा कर सकते हैं.

हज 2026 के लिए दिल्ली स्टेट में आवेदन करने वाले यात्रियों की संख्या 4,973 थी, जबकि दिल्ली में मुस्लिम आबादी के अनुपात में हज यात्रियों का कोटा 1,241 है. चयनित कुल 2071 यात्रियों में से 834 यात्रियों का चयन अन्य राज्यों के बचे हुए हज कोटे से मिली सीटों से हुआ है.

ऑनलाइन लॉटरी (कुर्राअंदाजी ) कब की जाती है:

हज लॉटरी तब आयोजित की जाती है, जब हज कमेटी को प्राप्त आवेदनों की संख्या हज यात्रियों के आवंटित कोटे से अधिक हो जाती है. सऊदी अरब अपने देश में मुस्लिम आबादी के आधार पर देशों को हज का एक विशिष्ट कोटा आवंटित करता है. भारत और सऊदी अरब के बीच हुए द्विपक्षीय हज समझौते के अनुसार, इस वर्ष भारत से कुल 1,75,025 हज यात्री हज करेंगे. अनुमान है कि उनमें से 70 प्रतिशत भारतीय हज कमेटी के माध्यम से मक्का जाएँगे. शेष 30 प्रतिशत निजी टूर ऑपरेटरों या हज समूह आयोजकों के माध्यम से हज करेंगे.

