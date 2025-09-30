ETV Bharat / bharat

सामीउल्लाह खान बहादुर की जीवनी ‘सावनिह उमरी’ का हुआ विमोचन, सलमान खुर्शीद ने बताया समाज की धरोहर

नई दिल्ली: हाजी मुहम्मद सामीउल्लाह खान बहादुर के जीवन पर लिखी गई किताब का मंगलवार को दिल्ली में विमोचन हुआ. इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर (IICC) और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज (NCPUL) के सहयोग से हाजी मुहम्मद सामीउल्लाह खान बहादुर की जीवनी “सावनिह उमरी” का विमोचन किया गया. कार्यक्रम में शैक्षणिक और साहित्यिक जगत के लोग उपस्थित रहे.

पुस्तक में हाजी मुहम्मद सामीउल्लाह खान बहादुर के जीवन और उनके योगदान को विस्तार से बताया गया. उनके सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक योगदान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया. कार्यक्रम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो. शैफ़ी किदवई सहित अन्य विद्वानों ने भी अपने विचार साझा किए और लेखक को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि हाजी मुहम्मद सामीउल्लाह खान बहादुर का जीवन और उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक होंगे.

इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर (IICC) के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने कहा कि ‘सावनिह उमरी’ किताब हमारे समाज की बुनियादी धरोहर को दर्शाती है. यह दरअसल अलीगढ़ तहरीक और 19वीं सदी के हिंदुस्तानी समाज की परिस्थितियों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है.

सलमान खुर्शीद ने बताया कि मौलाना सामीउल्लाह साहब का योगदान इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से झलकता है. किताब में उस दौर के हिंदुस्तान के सामाजिक हालात और मुस्लिम समाज की स्थिति को सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है. यह किताब न केवल पुरानी धरोहर है, बल्कि उस जमाने के विचारों और दृष्टिकोण को सामने लाने का विशेष माध्यम भी है. इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित किया गया है ताकि आज की पीढ़ी भी इससे जुड़ सके. उन्होंने यह भी बताया कि किताब का अंग्रेज़ी अनुवाद भी किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग 19वीं सदी में भारतीय मुसलमानों के हालात और उनके जीवन से संबंधित पहलुओं को समझ सकें.

कौन थे हाजी मुहम्मद सामीउल्लाह खान बहादुर