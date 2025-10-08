ETV Bharat / bharat

'अगर कोई आपत्ति न होती, तो...', पुलिस अधिकारियों भर्ती प्रक्रिया पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट

हालांकि, तब तक उसी भर्ती प्रक्रिया से अन्य लोगों को पुलिस बल में शामिल हुए छह साल बीत चुके थे. शेख ने प्रशासन की अपनी कार्रवाई के कारण हुई देरी का तर्क देते हुए 2010 बैच के साथ वरिष्ठता में एकरूपता की मांग की थी. हालांकि, 2020 में पुलिस मुख्यालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख करना पड़ा.

शेख सहित कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 2014 में अदालत ने सरकार को उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद गृह विभाग ने 2016 में आयु सीमा में छूट के साथ उन्हें नियुक्त किया.

शेख की मुश्किलें 2007 में शुरू हुईं जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए विज्ञापन निकाला. बाद में यह अधिसूचना वापस ले ली गई और 2009 में एक नई अधिसूचना जारी की गई. शेख ने फिर से आवेदन किया, लेकिन उसे अधिक आयु का घोषित कर दिया गया.

पीठ ने कहा, "यदि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी की उम्मीदवारी पर आपत्ति नहीं जताई होती और उसे न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी होती, तो उसे उसी चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ वर्ष 2010 में ही उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया होता."

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि कुपवाड़ा के एक उप-निरीक्षक मुश्ताक अहमद शेख 2010 में नियुक्त अधिकारियों के समान काल्पनिक वरिष्ठता के हकदार थे.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार को एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे अपने बैच के अन्य पुलिस अधिकारियों के समान भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होने के बावजूद वर्षों तक नियुक्ति से वंचित रखा गया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नौकरशाही की देरी किसी नागरिक को लोक सेवा में उसके उचित स्थान से वंचित नहीं कर सकती.

दिलचस्प बात यह है कि कैट ने अपने 2022 के आदेश में इस अस्वीकृति को रद्द कर दिया और अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता को पुनर्निर्धारित करते हुए उन्हें बिना किसी पूर्व वेतन के काल्पनिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया. सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि शेख समानता का दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी और उन्होंने एक अलग बैच में प्रशिक्षण लिया था.

पीठ सरकार के रुख से असहमत थी. अदालत ने कहा कि प्रशासन की आपत्ति एक ही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा रहे उम्मीदवारों के बीच एक अलग वर्ग बनाने के लिए कोई स्पष्ट अंतर नहीं बनाती. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जहां प्रशासनिक चूक के कारण देरी होती है, वहां सार्वजनिक रोजगार में समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि आम तौर पर, एक नियम के रूप में, किसी कर्मचारी को सेवा के कैडर में उसके जन्म से पहले पूर्वव्यापी नियुक्ति या वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता. अदालत ने आगे कहा, " हालांकि, कुछ अपवाद भी हैं, यानी, जब सेवा नियम इसकी अनुमति देते हैं. अदालतें पाती हैं कि किसी कर्मचारी के साथ किसी न किसी कारण से अन्याय हुआ है, जिसमें भेदभाव या नियुक्ति से गलत इनकार शामिल है."

अदालत ने कहा, "यह सच है कि नियम (जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमों की धारा 111) के अनुसार, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में योग्यता वरिष्ठता तय करने के लिए प्रासंगिक है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि प्रतिवादी बीआरटीसी के दौरान किसी भी स्तर पर असफल रहा." पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि शेख को अधिकारियों की अपनी कार्रवाइयों के कारण प्रारंभिक नियुक्तियों से अनुचित रूप से बाहर रखा गया था. एक बार जब सरकार ने पहले के रिट फैसले को स्वीकार कर लिया और उसे नियुक्त कर दिया, तो वह उसे काल्पनिक वरिष्ठता से वंचित नहीं कर सकती थी.

अदालत ने कहा, "एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए फैसले को स्वीकार कर लिया और उसे उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, हालांकि वर्ष 2016 में, वे याचिकाकर्ता को उसी तिथि से काल्पनिक नियुक्ति का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकते, जिस तिथि से इसी तरह भर्ती किए गए उम्मीदवारों को वर्ष 2010 में उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था."

