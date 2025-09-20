ETV Bharat / bharat

Explainer: भारत सहित दुनिया भर के देशों पर कैसा पड़ेगा H1B Visa का असर, USA लड़खाएगा या दौड़ पड़ेगा, जानें A to Z

ट्रंप ने H-1B वीजा फीस में एक लाख डॉलर कर दी है. 6 हजार डॉलर हुआ करती थी. बढ़ी फीस 21 सितंबर से लागू होगी.

ट्रंप ने लाद दिया H1B Visa का बोझ. (AFP)
Published : September 20, 2025 at 3:51 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

हैदराबाद: पहले ट्रंप टैरिफ का दुनिया पर कहर और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक नए एग्जक्यूटिव ऑर्डर ने नया तूफान खड़ा कर दिया है. ये ऑर्डर है H-1B वीजा की फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी. ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस में तूफानी वृद्धि करते हुए एक लाख डॉलर कर दिया है. ये फीस पहले तीन से 5 हजार डॉलर हुआ करती थी. H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस 21 सितंबर से लागू हो रही है.

गौर करें तो इस H-1B वीजा फीस की सबसे बड़ी चोट भारतीयों पर लगेगी. इसके पीछे की वजह ये है कि पिछले साल दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक लाभ भारतीयों को मिला था. ऐसे हालात में आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मुसीबत बढ़नी तय है.

फीस बढ़ने का असर: मान लीजिए रविवार 21 सितंबर 2025 से कोई भारतीय USA के H-1B वीजा के लिए अप्लाई करेगा. इसके लिए उसके नियोक्ता यानी Employer को प्रोसेसिंग फी के लिए 1 लाख डॉलर यानी करीब ₹88 लाख शुल्क देना होगा.

अमेरिका का लॉजिक: H-1B वीजा की फीस को लेकर अमेरिका का कहना है कि ये बढ़ी हुई फीस अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा के लिए है. ऐसा होने से अब सबसे एक्सपर्ट विदेशी कामगार ही अमेरिका आएंगे. ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकियों के हित के लिए बताया जा रहा है. वहीं इसकी सर्वाधिक चोट भारतीयों पर पड़ेगी. इसकाे पीछे कारण ये है कि H-1B वीजाधारकों के तकरीबन 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी भारतीय हैं.

21 सितंबर 2025 से लागू होगा ये आदेश: H-1B वीजा की बढ़ी फीस यह आदेश रविवार, 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा. इस डेट के बाद किसी भी H-1B वर्कर को अमेरिका में प्रवेश की तभी इजाजत मिलेगी, जब उसके स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर ने 1 लाख डॉलर का H-1B शुल्क चुका देगा.

बता दें कि यह नियम नए आवेदकों पर लगेगा. इसके साथ ही मौजूदा वीजाधारक यदि विदेश से लौटकर दोबारा स्टैंपिंग कराएंगे, तो उन्हें भी इसी बढ़ी हुई फीस का भुगतान करना होगा. जान लें कि अब तक H-1B वीजा पर तकरीबन 1,500 डॉलर तक प्रशासनिक शुल्क लगता था. अब ये फीस कई गुनी बढ़ गई है.

भारतीयों को तगड़ा झटका: H-1B वीजा की बढ़ी फीस से इंडियंस को तगड़ा झटका लगा है. गौर करें तो भारत को बीते कई वर्षों से 70 फीसदी H-1B वीजा भारतीयों को ही मिले थे. दूसरे नंबर पर चीन आता है. चीन का हिस्सा 11–12% है. इस तरह से साल 2024 में ही भारत को 2 लाख से ज्यादा H-1B मिले.

H-1B वीजा का भारतीयों पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाएं तो इससे अमेरिका में काम करने जाने वाले लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

भारतीय IT और अमेरिकी टेक कंपनियां होंगी प्रभावित: भारतीय टेक कंपनियों में TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL जैसी IT कंपनियां लंबे समय से H-1B वीजा पर अमेरिकी प्रोजेक्ट चलाती रही हैं. अब इन कंपनियों के लिए मुसीबत हो गई है. ऐसे में कई भारतीय कंपनियां अमेरिका के अपने काम को वापस इंडिया या कनाडा-मेक्सिको जैसे नजदीकी केंद्रों में शिफ्ट करने पर मजबूर होंगी.

डोनाल्ड ट्रंप का तर्क: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह कदम कंपनियों को अमेरिकी ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने के लिए मजबूर करेगा. इसके साथ ही वीजा सिस्टम के दुरुपयोग को भी रोकेगा. इसको लेकर व्हाइट हाऊस का कहना है कि इससे घरेलू नौकरियों की सुरक्षा बढ़ेगी. अमेरिकियों को और मौके मिलेंगे. अब बड़ी-बड़ी कंपनियां विदेशी लोगों को लाकर सस्ते में काम नहीं करा पाएंगी. इसके पीछे की वजह साफ है कि अब विदेशी कामगार को लेने के लिए कंपनियों को पहले सरकार को 1 लाख डॉलर देने होंगे. इसके साथ ही उन्हें एक मोटी पगार देने होंगे.

क्या है H-1B वीजा का नया नियम: H-1B वीजा के नए नियम के मुताबिक, एच-1बी वीजा अधिकतम 6 साल के लिए ही मान्य रहेगा. चाहे ये नया आवेदन हो या रिन्यू किया गया हो. अमेरिकी प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि इस H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था. इससे अमेरिकी कामगारों को भारी नुकसान हो रहा था. इसके साथ ही यह अमेरिका की इकॉनमी और सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है.

भारत-अमेरिका के रिश्तों में कड़ुवाहट: यूएस के टैरिफ को लेकर इंडिया पहले से ही परेशान है. अब ये एच-1बी वीजा फीस की टेंशन कोढ़ में खाज के रूप में है. इससे भारत-अमेरिका के राजनीतिक रिश्तों में और खटास पैदा हो गई है. भारत सरकार इस मुद्दे पर रिएक्ट जरूर करेगी. वो कूटनीतिक स्तर पर भी अपने कदम जरूर उठाएगी. क्योंकि ट्रंप की इस चाल से लाखों भारतीय प्रभावित होंगे.

अब आगे क्या? अमेरिकी नियम के मुताबिक अब H-1B वीजा का कोटा एक साल के लिए 85,000 कर दिया गया है. इसमें 65,000 सामान्य और 20,000 उच्च डिग्री धारकों के लिए होगा. इससे छोटी कंपनियां और नए ग्रजुएट पीछे हट जाएंगे. नियोक्ता यानी एंप्लॉयर हाई पेड सेलरी वाले एक्सपर्ट को ही स्पॉन्सर करेंगे. इससे अवसर और भी कम हो जाएंगे. इसको लेकर एक्सपर्ट कहते हैं कि यह कदम USA की इनोवेशन कैपासिटी पर टैक्स लगाने की तरह है. इन हालात में ग्लोबल टैलेंट अमेरिका आने से पहले 10 बार सोचेगा. ऐसे में कंपनियां नौकरियां ऑफशोर यानी कि दूर या किसी और देश में ले जा सकती है. इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रोफेशनल दोनों बुरी तरह से प्रभावित होंगे.

जानें क्या है H-1B वीजा? एक एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा होता H-1B वीजा. इसे लॉटरी के जरिए निकाला जाता है. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि इसके लिए बहुत लोग आवेदन करते हैं. यह वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल वालों को ही मिल पाता है. ये वीजा IT, आर्किटेक्चर, हेल्थ सेक्टर जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है.

H-1B वीजा में बदलाव का असर: बता दें कि H-1B वीजा के नियमों में हुए इस हालिया बदलाव से 2,00,000 से ज्यादा टेक्निकल इंडियन कामगार प्रभावित होंगे. इतना ही नहीं साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में सर्विधिक 1,91,000 लोग भारतीय ही थे. ये आंकड़ा 2024 में और आहे बढ़कर 2,07,000 हो गया था.

एक बात पर गौर करें तो भारत की आईटी/टेक कंपनियां हरेक साल हजारों टेक कर्मचारियों को H-1B पर यूएसए भेजती हैं. अब एच-1बी वीजा की बढ़ी फीस से इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिकी धरती पर भेजना कंपनियों के लिए कम फायदे का सौदा होगा.

Last Updated : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

