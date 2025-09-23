ETV Bharat / bharat

चंबल के पानी में ऐसा क्या जो यहां के लोगों को बनाता है दबंग, महाभारत काल से जुड़ी है किवदंती

भारत में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों से ज्यादा स्वच्छ नदी आज चंबल को माना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहने वाली यह नदी आज भी प्रदूषण से मुक्त है. इसी वजह से यह घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुओं जैसे कई दुर्लभ प्रजातियों के जलीय जीवों का घर भी है लेकिन इसके अलावा चंबल नदी का एक और पहलू भी है. चंबल के किनारे बसे गांव के लोग इसी नदी से निडरता का सबक लेते हैं.

ग्वालियर: कहते हैं ग्वालियर-चंबल के लोगों पर चंबल नदी के पानी का असर होता है. यहां की बोली हो या व्यवहार, दबंगई तो जैसे इस क्षेत्र के हर शख्स के खून में बसी है. यही वजह है कि चंबल के लोगों का खून गर्म माना जाता है जिसमें कभी भी उबाल आ जाता है. 28 सितंबर को विश्व नदी दिवस है. इस नदी दिवस पर जानते हैं कि आखिर चंबल के पानी में ऐसा क्या है जो यहां के लोगों को निडर बनाता है.

समाज शास्त्री विमलेंद्र राठौड़ का कहना है कि "ग्वालियर चंबल क्षेत्र की पहचान इसी नदी से होती है. चंबल की तासीर रही है कि यह वीरों और बलिदानियों की भूमि कहलाती है. यहां से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई महान क्रांतिकारी निकले हैं और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया है. हालांकि गर्म खून की प्रवर्ती के चलते चंबल में कई बागी भी हुए."

'देश की रक्षा में चंबल के सपूत'

इस वजह से चंबल के पानी पर बनी कहावत पर विमलेंद्र राठौड़ कहते हैं कि "चंबल के पानी के असर एक कहावत भी है. जिसका आशय है कि चंबल का पानी पीने वाले उग्र हो जाते हैं. हमने देखा है कि चंबल का पानी पीने वाले लोग साफ और निर्मल हृदय के होते हैं. ये देश के लिए जीने वाले लोग होते हैं क्योंकि आज के समय में देश के सुरक्षा बलों में ग्वालियर-चंबल अंचल के लोग बहुतायत में मिलेंगे."

चंबल के पानी से उग्र हो जाता है स्वभाव

कहा जाता है कि चंबल के लोगों का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है क्योंकि वे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करते. चंबल ऐसी नदी है जिसका पानी देश दुनिया में सबसे निर्मल और स्वच्छ है. और जब यह पानी यहां के लोग पीते हैं तो उनका स्वभाव भी निर्मल और स्वच्छ होता है इसलिए वे गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते.

'मानव शरीर पर असर पर शोध नहीं'

चंबल के पानी में इस दबंगई के कारक का पता भी हर कोई करना चाहता है. जीवाजी विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार और जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर आरजे राव कहते हैं कि "आज तक मध्य प्रदेश के मुरैना भिंड जिलों से गुजरी चंबल नदी के पानी का मानव पर असर के संबंध में कोई शोध नहीं हुआ. लेकिन यह नदी एक्वेटिक लाइफ साइकिल के लिए सबसे उपयुक्त है. क्योंकि यह स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त है."

बीहड़ों ने प्रदूषण से बचाया

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा के लेख के मुताबिक वे कहते हैं "शहरी क्षेत्र की जगह जंगल और बीहड़ों से गुजरने की वजह से चंबल के किनारे कभी बड़े या उपनगर नहीं बसे. जिसकी बदौलत चंबल औद्योगिकीकरण और प्रदूषण से बची रही है. वहीं यह नदी उत्तर प्रदेश से उस यमुना नदी में समाहित होती है जो दिल्ली आगरा तक भीषण जल प्रदूषण से ग्रसित है. जबकि इसके उलट चंबल का पानी स्वच्छ और मीठा है."

'दुर्लभ जलीय जीवों का घर है चंबल'

राजीव रंजन के मुताबिक "चंबल नदी वर्तमान में अपनी प्राकृतिक और पारस्थितिक वजहों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. यह अति दुर्लभ और अति संकटग्रस्त नदी में रहने वाले 500 से अधिक प्रजातियों के जीवों का संरक्षण करती है. जिनमे डॉल्फिन, मगर, घड़ियाल, क्राउन टर्टल, मीठे पानी के कछुए, काली गर्दन के सारस, क्रेन सारस, भारतीय स्कीमर, उदबिलाओ जैसे जीवों का यह नदी घर है. इसी वजह से नदी के 400 किलोमीटर हिस्से को संरक्षित किया गया है और करीब 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में फैली है.

चंबल में खनन पूर्ण प्रतिबंधित

चंबल नदी अपना अस्तित्व और महत्व ना खोए, इसके लिए इस नदी में मानव दखल को कम से कम रखने के प्रयास किए जाते हैं. जहां भारत में सिर्फ बरसात के 3 महीने नदियों में खनन पर रोक होती है, इसके उलट चंबल नदी में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने पर एनजीटी के तहत सजा का भी प्रावधान है.

महाभारत काल में द्रौपदी ने दिया था श्राप!

चंबल नदी को लेकर पुरातन किवदंती भी प्रचलित है. कहा जाता है कि, "महाभारत से पहले पांडवों ने चंबल के किनारे ही चौसर का खेल खेला था और जुए में हार गए थे. जिसकी वजह से द्रौपदी को अपमान सहना पड़ा था और दुखी द्रौपदी ने चंबल को श्राप दिया था कि इसका पानी पीने वाले प्रतिशोध में जलेंगे. इसलिए चंबल के किनारे राजस्थान में कोटा को छोड़कर कोई भी बड़ा शहर नहीं बस सका है. ये नदी हमेशा बीहड़ और जंगलों से घिरी रही है."