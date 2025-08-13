ETV Bharat / bharat

ग्वालियर में यहां खुलेगी ज्योतिष ओपीडी, ग्रह दशाओं का होगा इलाज - GWALIOR JYOTISH OPD OPEN

जीवन से जुड़ी समस्याओं का मध्य प्रदेश में ज्योतिष से होगा उपचार, राहु-केतु और मंगल की दशा का होगा सटीक उपाय.

GWALIOR JYOTISH OPD OPEN
ग्वालियर में ज्योतिष ओपीडी खुलेगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 1:55 PM IST

4 Min Read

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): आपने अब तक इलाज के लिए अस्पताल की ओपीडी का रूख तो कई बार किया होगा, लेकिन अब जल्द ही ओपीडी में आपके ग्रह दशा और कुंडली की समस्याओं का भी निवारण बताया जाएगा. ये बात जानकर आप भी चौक गए होंगे, लेकिन ज्योतिष की समस्या लेकर आपको किसी अस्पताल में नहीं बल्कि ग्वालियर में स्थित शासकीय संस्कृत कॉलेज में जाना होगा, जहां आपकी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा.

ज्योतिषाचार्य करेंगे ग्रह दशा का उपाय

अस्पताल की तर्ज पर ज्योतिष ओपीडी का यह अनोखा प्रयोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में किया जा रहा है. यहां हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के जीवन में होने वाली ज्योतिष संबंधी समस्याओं का ज्योतिषाचार्यों द्वारा परामर्श दिया जाएगा. ये नवाचार शास्त्र, संस्कृत और संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

ग्वालियर में राहु-केतु और मंगल की दशा का होगा सटीक उपाय (ETV Bharat)

संस्कृत को घर-घर तक पहुंचाने की मुहीम

ईटीवी भारत ने इस प्रयोग के बारे में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार्य डॉ. मनीष खेमरिया से चर्चा की. उनका कहना था कि, "आज के समय में लोग संस्कृत से दूर हो रहे हैं. ऐसे में घर-घर तक संस्कृत कैसे पहुंचाया जाए इस पर संस्कृत महाविद्यालय के सभी आचार्य प्रयास कर रहे हैं. इसी प्रयास में ये एक नवाचार शुरू किया जा रहा है. महाविद्यालय में ही ज्योतिष ओपीडी का संचालन किया जाएगा, जिसमें लोगों को ज्योतिषीय समस्याओं का परामर्श दिया जाएगा."

ASTROLOGY OPD GWALIOR
क्या है ज्योतिष ओपीडी (ETV Bharat)

ओपीडी के लिए शुल्क निर्धारण का निर्णय बाकी

ये ज्योतिष ओपीडी हफ्ते में 2 दिन संचालित की जाएगी, जिससे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की कक्षाएं भी प्रभावित ना हो. साथ ही कक्षाओं से हटकर कॉलेज के ज्योतिष विषय के आचार्य मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें. हालांकि अभी तक इस बात पर निर्णय लिया जाना बाकी है कि इस परामर्श के लिए जनभागीदारी शुल्क लिया जाए या नहीं.

ASTROLOGY OPD GWALIOR
ज्योतिष ओपीडी में मिलेंगी यह सुविधाएं (ETV Bharat)

किस तरह की समस्याओं का मिलेगा समाधान?

प्रचार्य डॉ. खेमरिया कहते हैं कि "समस्याओं का निदान करने के लिए शास्त्र हैं. इसलिए शास्त्रीय समस्याओं का निवारण भी शास्त्रीय परंपरा से किया जाएगा. लोगों के सामने ज्योतिष संबंधी कई तरह की स्थितियां होती हैं. ग्रहों की शांति किस प्रकार करें, या कौन से रत्न प्रदान किए जाएं, विवाह में देरी हो या करियर की समस्या हो, सूर्य कारक समस्या में पिता की सेवा, चंद्रमा शांति के लिए माता की सेवा इसी तरह अन्य ग्रह छोटे छोटे उपाय लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं. जिनके बारे में यहां परामर्श किया जाएगा."

astrology Students get practical knowledge
ज्योतिष अध्ययनरत छात्रों को मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज (ETV Bharat)

इसी सत्र से शुरू होगी ज्यातिष ओपीडी

संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष की यह ओपीडी इसी सत्र से शुरू होगी. यहां लोगों को सोमवार और शुक्रवार को ज्योतिष परामर्श दिए जाएंगे. हालांकि कक्षाओं में छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए इस ओपीडी में अधिकतम एक दिन में 10 लोगों को ही परामर्श दिया जाएगा. डॉ. खेमरिया का मानना है कि "यह नवाचार समाज में शास्त्र, संस्कृत और ज्योतिष के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा. साथ ही समाज और शास्त्र के बीच एक नया ब्रिज स्थापित करेगा."

JYOTISH OPD ASTROLOGY SOLUTIONS
ज्योतिष संबंधी समस्याओं का ज्योतिषाचार्य देंगे परामर्श (ETV Bharat)

शुरुआत में कॉलेज के आचार्य देंगे परामर्श

ज्योतिष ओपीडी के लिए महाविद्यालय कैंपस में ही अलग से ओपीडी कैम्प बनाया जाएगा. जिसमें महाविद्यालय के ज्योतिष विषय के आचार्य बैठेंगे. यहां आने वाले लोग सीधा उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं और जिज्ञासाएं उनसे साझा कर परामर्श ले सकेंगे. हालांकि इस प्रयोग से लोगों की रुचि पता चलेगी और जरूरत लगी तो भविष्य में बाहर से भी ज्योतिष ओपीडी के लिए ज्योतिषाचार्य को बुलायेंगे.

Jyotish OPD held 2 days week
वीक में 2 दिन लगेगी ज्योतिष ओपीडी (ETV Bharat)

ज्योतिष ओपीडी से छात्रों को क्या लाभ?

अब सवाल आता है कि संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष ओपीडी लगाई जाएगी, तो छात्रों को इसका क्या लाभ मिलेगा? बता दें कि यह प्रयोग यहां ज्योतिष विषय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए भी अहम होगा. क्योंकि इस ओपीडी के दौरान छात्र भी वहां मौजूद रहेंगे, जिससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा. क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से कक्षाओं में तो उनका अध्ययन होता ही है, लेकिन यह प्रयोग उन्हें प्रायोगिक ज्ञान और परामर्श का तरीका भी सिखाएगा.

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): आपने अब तक इलाज के लिए अस्पताल की ओपीडी का रूख तो कई बार किया होगा, लेकिन अब जल्द ही ओपीडी में आपके ग्रह दशा और कुंडली की समस्याओं का भी निवारण बताया जाएगा. ये बात जानकर आप भी चौक गए होंगे, लेकिन ज्योतिष की समस्या लेकर आपको किसी अस्पताल में नहीं बल्कि ग्वालियर में स्थित शासकीय संस्कृत कॉलेज में जाना होगा, जहां आपकी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा.

ज्योतिषाचार्य करेंगे ग्रह दशा का उपाय

अस्पताल की तर्ज पर ज्योतिष ओपीडी का यह अनोखा प्रयोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में किया जा रहा है. यहां हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के जीवन में होने वाली ज्योतिष संबंधी समस्याओं का ज्योतिषाचार्यों द्वारा परामर्श दिया जाएगा. ये नवाचार शास्त्र, संस्कृत और संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है.

ग्वालियर में राहु-केतु और मंगल की दशा का होगा सटीक उपाय (ETV Bharat)

संस्कृत को घर-घर तक पहुंचाने की मुहीम

ईटीवी भारत ने इस प्रयोग के बारे में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार्य डॉ. मनीष खेमरिया से चर्चा की. उनका कहना था कि, "आज के समय में लोग संस्कृत से दूर हो रहे हैं. ऐसे में घर-घर तक संस्कृत कैसे पहुंचाया जाए इस पर संस्कृत महाविद्यालय के सभी आचार्य प्रयास कर रहे हैं. इसी प्रयास में ये एक नवाचार शुरू किया जा रहा है. महाविद्यालय में ही ज्योतिष ओपीडी का संचालन किया जाएगा, जिसमें लोगों को ज्योतिषीय समस्याओं का परामर्श दिया जाएगा."

ASTROLOGY OPD GWALIOR
क्या है ज्योतिष ओपीडी (ETV Bharat)

ओपीडी के लिए शुल्क निर्धारण का निर्णय बाकी

ये ज्योतिष ओपीडी हफ्ते में 2 दिन संचालित की जाएगी, जिससे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की कक्षाएं भी प्रभावित ना हो. साथ ही कक्षाओं से हटकर कॉलेज के ज्योतिष विषय के आचार्य मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकें. हालांकि अभी तक इस बात पर निर्णय लिया जाना बाकी है कि इस परामर्श के लिए जनभागीदारी शुल्क लिया जाए या नहीं.

ASTROLOGY OPD GWALIOR
ज्योतिष ओपीडी में मिलेंगी यह सुविधाएं (ETV Bharat)

किस तरह की समस्याओं का मिलेगा समाधान?

प्रचार्य डॉ. खेमरिया कहते हैं कि "समस्याओं का निदान करने के लिए शास्त्र हैं. इसलिए शास्त्रीय समस्याओं का निवारण भी शास्त्रीय परंपरा से किया जाएगा. लोगों के सामने ज्योतिष संबंधी कई तरह की स्थितियां होती हैं. ग्रहों की शांति किस प्रकार करें, या कौन से रत्न प्रदान किए जाएं, विवाह में देरी हो या करियर की समस्या हो, सूर्य कारक समस्या में पिता की सेवा, चंद्रमा शांति के लिए माता की सेवा इसी तरह अन्य ग्रह छोटे छोटे उपाय लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं. जिनके बारे में यहां परामर्श किया जाएगा."

astrology Students get practical knowledge
ज्योतिष अध्ययनरत छात्रों को मिलेगा प्रैक्टिकल नॉलेज (ETV Bharat)

इसी सत्र से शुरू होगी ज्यातिष ओपीडी

संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष की यह ओपीडी इसी सत्र से शुरू होगी. यहां लोगों को सोमवार और शुक्रवार को ज्योतिष परामर्श दिए जाएंगे. हालांकि कक्षाओं में छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए इस ओपीडी में अधिकतम एक दिन में 10 लोगों को ही परामर्श दिया जाएगा. डॉ. खेमरिया का मानना है कि "यह नवाचार समाज में शास्त्र, संस्कृत और ज्योतिष के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा. साथ ही समाज और शास्त्र के बीच एक नया ब्रिज स्थापित करेगा."

JYOTISH OPD ASTROLOGY SOLUTIONS
ज्योतिष संबंधी समस्याओं का ज्योतिषाचार्य देंगे परामर्श (ETV Bharat)

शुरुआत में कॉलेज के आचार्य देंगे परामर्श

ज्योतिष ओपीडी के लिए महाविद्यालय कैंपस में ही अलग से ओपीडी कैम्प बनाया जाएगा. जिसमें महाविद्यालय के ज्योतिष विषय के आचार्य बैठेंगे. यहां आने वाले लोग सीधा उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं और जिज्ञासाएं उनसे साझा कर परामर्श ले सकेंगे. हालांकि इस प्रयोग से लोगों की रुचि पता चलेगी और जरूरत लगी तो भविष्य में बाहर से भी ज्योतिष ओपीडी के लिए ज्योतिषाचार्य को बुलायेंगे.

Jyotish OPD held 2 days week
वीक में 2 दिन लगेगी ज्योतिष ओपीडी (ETV Bharat)

ज्योतिष ओपीडी से छात्रों को क्या लाभ?

अब सवाल आता है कि संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष ओपीडी लगाई जाएगी, तो छात्रों को इसका क्या लाभ मिलेगा? बता दें कि यह प्रयोग यहां ज्योतिष विषय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए भी अहम होगा. क्योंकि इस ओपीडी के दौरान छात्र भी वहां मौजूद रहेंगे, जिससे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा. क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि से कक्षाओं में तो उनका अध्ययन होता ही है, लेकिन यह प्रयोग उन्हें प्रायोगिक ज्ञान और परामर्श का तरीका भी सिखाएगा.

Last Updated : August 13, 2025 at 1:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GWALIOR SANSKRIT COLLEGEASTROLOGY OPD GWALIORJYOTISH OPD ASTROLOGY SOLUTIONSMADHYA PRADESH NEWSGWALIOR JYOTISH OPD OPEN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, इसमें नसबंदी व वैक्सीनेशन का ब्यौरा

खुले आसमान के नीचे समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां, देखने को भागे आ रहे लोग

जहाज की तरह दौड़ेगी रेल, इंजन में घुसा युवक, ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ा

स्वाद में तीखी लेकिन पैसों से जीवन में घोलेगी मिठास, इसकी खेती कर देगी मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.