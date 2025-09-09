ETV Bharat / bharat

ढाबे के कुक के खाते से 46 करोड़ का लेनदेन, इनकम टैक्स का नोटिस, ट्रांजेक्शन का हिसाब मांगा

ग्वालियर में ढाबे पर खाना बनाकर परिवार का मुश्किल से गुजारा करने वाले शख्स के नाम दिल्ली में फर्जी कंपनी खोलकर धोखाधड़ी.

ढाबे पर खाना बनाने वाले फरियादी रविंद्र चौहान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 6:05 PM IST

ग्वालियर : जिस व्यक्ति का 5 साल में बैंक खाते में कुल ट्रांजेक्शन 3 लाख रुपये से कम हो, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर 46 करोड़ रुपये के लेनदेन का ब्यौरा मांगा है. मामला ग्वालियर का है. ग्वालियर में राजपूत ढाबा पर खाना बनाने वाले कुक रविंद्र चौहान का परिवार भिंड के गांधी नगर में रहता है. वह भिंड के मूल निवासी हैं. अप्रैल महीने में उनके घर एक सरकारी नोटिस आया.

ये नोटिस आयकर विभाग द्वारा भेजा गया था, जो अंग्रेज़ी में था. उस समय रविन्द्र पुणे में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे. परिवार में कोई इतना पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए नोटिस के बारे में कुछ समझ नहीं सके. इसके बाद हाल ही में जुलाई में फिर वैसा ही नोटिस आया तो घरवालों ने रवींद्र को बताया.

आईटी ने 46 करोड़ के ट्रांजेक्शन की मांगी जानकारी

कुछ दिन बाद जब रवींद्र घर गए और नोटिस देखा तो समझ नहीं पाये. पड़ोसियों ने कहा कि इस पर सराकारी विभाग की सील लगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. परेशान होकर रवींद्र अपने पड़ोस में रहने वाले एडवोकेट प्रद्युम्न सिंह भदौरिया के पास पहुंचे और उन्हें वह नोटिस दिखाया तो पता चला कि रवींद्र चौहान के बैंक खाते में 46 करोड़ 18 लाख 32 हज़ार 916 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है. आयकर विभाग ने इसकी जानकारी मांगी है. ये बात सुनते ही रविंद्र की हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि वह एक ढाबे पर खाना बनाता है. उसके बैंक खाते में इतना पैसा आने का सवाल ही नहीं.

ढाबे के कुक को इनकम टैक्स का भारी भरकम नोटिस (ETV BHARAT)

पीड़ित ने ईटीवी भारत को बतायी आपबीती

ईटीवी भारत से बातचीत में रवींद्र चौहान ने बताया "वह पुणे में हेल्पर की नौकरी कर रहा था. जब दो बार नोटिस आए तो परिवार के लोग घबरा गए. इसलिए वह पुणे से नौकरी छोड़कर घर आया और अपने मोहल्ले में रहने वाले वकील प्रद्युम्न सिंह भदौरिया को लेटर दिखाया. उन्होंने बताया कि ये आयकर विभाग का नोटिस है और खाते में करोड़ों का लेनदेन हुआ है."

आयकर विभाग का नोटिस (ETV BHARAT)
रविंद्र चौहान से आयकर विभाग ने मांगा 46 करोड़ का हिसाब (ETV BHARAT)

पीड़ित के नाम से दिल्ली में खुला बैंक अकाउंट

रवींद्र ने वकील की सलाह पर भिंड के पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाते का 5 साल का स्टेटमेंट निकलवाया. इसमें बैंक खाते में 3 लाख रुपये का भी ट्रांजेक्शन नहीं था. इस बात से परेशान पीड़ित रवींद्र वकील प्रद्युमन सिंह के साथ दोबारा बैंक गए और बैंक मैनेजर की मदद से पता लगवाया. जानकारी मिली कि रवीन्द्र के नाम पर दिल्ली के उत्तम नगर ब्रांच में एक खाता और है, जिसमे पिछले दो वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ. लेकिन उसमे वर्तमान में भी 12.5 लाख रुपये जमा हैं.

गरीब व्यक्ति से आईटी ने 46 करोड़ ट्रांजेक्शन की मांगी जानकारी (ETV BHARAT)

पूर्व सुपरवाइजर ने झांसा देकर खुलवाया था अकाउंट

इसके बाद रवींद्र को इस बात का पता चला कि पूर्व में जब वह ग्वालियर के मेहरा टोल प्लाजा पर हेल्पर का काम करता था तो इसी दौरान उसके सुपरवाइजर शशिराय भूषण ने उसका एक खाता बैंक में खुलवाया था. हालांकि रविन्द्र ने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया और उसे बंद करने की बात कही. वह सुपरवाइजर के साथ बैंक भी गया लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा कि ये खाता बंद नहीं होगा. उसके लिए जीएसटी ऑफिस जाना होगा. बाद में शशिभूषण में कहा कि उसका खाता बंद हो गया है. रवींद्र ने उसकी बात मान ली.

ग्वालियर पुलिस की साइबर सेल में की शिकायत

रवींद्र चौहान का कहना है "वह गरीब आदमी है और घर चलाने के लिए ढाबे पर काम करता है. उसके साथ धोखाधड़ी का आरोप शशिराय भूषण ने किया है. उसने इस संबंध में ग्वालियर के सिरोल थाना, एसपी जनसुनवाई और साइबर सेल में भी शिकायत की है. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है."

दिल्ली की एक कंपनी में जुड़ा पीड़ित का बैंक खाता

इस मामले को लेकर रविंद्र की मदद को आगे आए ग्वालियर हाईकोर्ट में वकील प्रद्युमन सिंह भदौरिया का कहना है "जुलाई में दूसरा नोटिस आने के बाद रविन्द्र उनके पास आए थे. नोटिस से पता चला कि उनके खाते में 46 करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ. इसके बाद वे उसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए, जहां उन्हें पता चला कि रवींद्र के नाम उत्तमनगर दिल्ली में खोला गया. बैंक खाते किसी शौर्य ट्रेडर्स नाम की कंपनी से जुड़ा है और पूरा लेनदेन उसी कंपनी के अधीन हुआ है."

