दुनिया की सैर कर आई बत्तो बाई की गुड़िया, कुंवारों का विवाह कराते हैं गुड्डा-गुड़िया

बत्तो बाई जो गुड्डा और गुड़िया बनाती थीं वो एक जोड़ा होता था जिसे राजा रानी कहते थे. रानी भारतीय परिधान में और राजा उस दौर के सिंधिया महाराज यानी मराठी वेशभूषा में होता था. ये भारतीय कला का एक बेहतरीन नमूना था. उनकी गुड़िया प्रसिद्ध हुई और इस कला के लिए उन्हें 1967 में दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड भी दिया गया. उनकी गुड़िया को आज देश विदेश में इन्हीं बत्तो बाई के नाम से जाना जाता है.

शौक ने दिलाई पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो कमरे का छोटा सा घर, इस घर में रहता है बत्तो बाई का परिवार. वो बत्तो बाई जिन्होंने अपने शौक को दुनिया में पहचान दी. आजादी से पहले जन्मी बत्तो बाई परिहार को गुड्डा गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता था. कुछ समय बाद जब शादी हुई तो ग्वालियर में अपनी ससुराल में आई. यहां उनकी सास ने उन्हें गुड़िया बनाना सिखाया. घर चलाने के लिए उन्होंने कपड़े के वेस्ट मटेरियल से गुड़िया बनाना शुरू किया. लोगों को खासकर बच्चों को उनकी गुड़िया पसंद आने लगी.

ग्वालियर: सन् 1990 के दशक या उससे पहले जन्म लेने वाले लोगों ने तो गुड्डा गुड़िया का खेल बहुत खेला होगा. लेकिन आज की पीढ़ी हमारे इस पारंपरिक खिलौनों से अनजान होती जा रही है. इस कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक परिवार चार पीढ़ियों से काम कर रहा है. ये परिवार है स्वर्गीय बत्तो बाई का, जिन्होंने अपने घर में ही कपड़े के वेस्ट मटेरियल से पारंपरिक गुड्डा गुड़िया बनाना शुरू किया था. लेकिन जानकार हैरान हो जाएंगे कि, बत्तो बाई की गुड़िया दुनिया की सैर कर रही है.

बत्तो बाई की गुड़िया की खासियत (ETV Bharat)

भारत से विदेश तक किया सफर

इस सम्मान से उन्हें काफी बल मिला और पूरे भारत में सांस्कृतिक एग्जीबिशन में उन्हें बुलाया जाने लगा. 1970 में बत्तो बाई के साथ ग्वालियर की गुड़िया विदेश भी गई. एक एग्जीबिशन में बत्तो बाई को भारत की कला दिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजा गया था. इसके बाद तो जैसे यह गुड़िया पूरी दुनिया के दिल में उतर गई.

ऐसे तैयार होती है बत्तो बाई की गुड़िया (ETV Bharat)

पीढ़ी डर पीढ़ी बहुएं बढ़ा रही लेगेसी

बत्तो बाई के निधन के बाद उनकी यह कला और परंपरा उनकी बहू नवल किशोरी ने संभाली, जिन्हें भी राज्य सरकार ने सम्मानित किया और उनके निधन के बाद उनकी बहू कल्पना परिहार आगे बढ़ा रही हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में कल्पना परिहार ने बताया कि, ''जब वह शादी होकर आई थी तब उनकी सास नवल किशोरी ने उन्हें गुड़िया बनाना सिखाया था. उनकी सास की सास बत्तो बाई को दूसरे देशों से भी ऑर्डर आया करते थे. इसलिए वे कई बार विदेश भीं गई.''

1967 में दिल्ली के रत्तो बाई को मिला नेशनल अवार्ड (ETV Bharat)

कई देशों के पर्यटक साथ ले जाते हैं बत्तो बाई डॉल्स

ऐसा नहीं ये गुड़िया आज लोगों की पहुंच में नहीं है. स्थानीय के साथ साथ ग्वालियर आने वाले पर्यटक फिर चाहे देश से या विदेश से अपने साथ ग्वालियर की पहचान ये बत्तो बाई गुड़िया साथ ले जाते हैं. जब भी कोई पर्यटक ग्वालियर के किले या जयविलास पैलेस में जाता है तो वहां भी उन्हें इनकी जानकारी मिलती और विदेशी पर्यटक भी गुड़िया का जोड़ा साथ ले जाते हैं. बत्तो बाई की गुड़िया जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए समेत कई देशों में जाती हैं.

कुंवारों का विवाह कराते हैं गुड्डा-गुड़िया (ETV Bharat)

किस तरह होता है गुड़िया का निर्माण

अब सवाल आता है की ये गुड़िया बनती कैसे है और इनमें कितनी मेहनत लगती है. तो इस बात का जवाब भी आज गुड़िया का निर्माण करने वाली कल्पना परिहार ने दिया. उन्होंने बताया कि, ''यह बहुत मेहनत का काम है. गुड़िया बनाने के लिए लकड़ी का बुरादा, कपड़ा और कागज का उपयोग किया जाता है. एक कपड़े में बुरादा भरकर गुड्डे का सिर बनाया जाता है. इसके बाद कड़े और कागज की मदद से उसका शरीर और परिधान बनाये जाते हैं. वहीं हाथों से चेहरा और हाथ पैर पेंट किए जाते हैं, जो बारीक काम होता है. गुड़िया का एक जोड़ा पूरी तरह तैयार करने में पूरा एक दिन चला जाता है.''

बत्तो बाई के बाद बहू नवल किशोरी ने आगे बढ़ाया गुड़िया का कारोबार (ETV Bharat)

कुंवारों का विवाह कराते हैं गुड्डा-गुड़िया

हालांकि ये गुड्डा गुड़िया सिर्फ खिलौने के तौर पर नहीं खरीदे जाते, इनका अपना महत्व भी है. कल्पना परिहार ने बताया कि, ''लोग गुड्डा गुड़िया का जोड़ा धार्मिक मान्यता के हिसाब से भी ले जाते हैं. माना जाता है की अगर आकातीज के दिन बरगद के पेड़ के नीचे इन गुड्डा गुड़िया का विवाह कराया जाये तो जिन लोगों की शादी ना हो रही हो तो उनका भी जल्द विवाह हो जाता है. इस वजह से भी लोग त्योहार के समय विशेष रूप से इन्हें खरीद कर ले जाते हैं.''

ग्वालियर का परिवार चार पीढ़ियों से बना रहा है गुड्डा गुड़िया (ETV Bharat)

देश ही नहीं दुनिया में भी मिली पहचान

कल्पना परिहार का कहती हैं, ''वे अपने क्षेत्र की इस कला को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, वे स्कूलों में जाती हैं जिससे बच्चों को सीखा सकें. मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग एग्जीबिशन और इवेंट्स में भी इन्हें प्रदर्शनी के लिए बुलाया जाता है. जिसे देशवासी और विदेश से आने वाले डेलिगेट्स और पर्यटकों तक भी ये कला पहुंच सके.'' बत्तो बाई गुड़िया बनने वाली कल्पना परिहार कहती हैं कि, ''हमारी चार पीढ़ियां इस कला से जुड़ी रही हैं और अब उनके बच्चे भी इस लेगेसी को आगे बढ़ायेंगे. जिससे कि, भारत की ये नायाब कला जो इसकी संस्कृति दर्शाती है दुनिया भर में पहुँच सके.''