ग्वालियर के बैंक मैनेजर का कमाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 31, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 11:13 AM IST 4 Min Read

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): जीवन में अगर कुछ करने की ठान लो तो मेहनत को भी पंख लग जाते हैं. इस बात को सिद्ध कर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बैंक मैनेजर, जिन्होंने विश्वपटल पर भारत का झंडा ऊंचा किया है. बैंक मैनेजर राहुल वर्मा थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर लाए हैं. मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले राहुल वर्मा भारतीय स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं. लेकिन बैंक की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने अपने शौक को भी अपनी पहचान बना लिया है. फिटनेस के लिए उनका डेडिकेशन ऐसा है कि, वे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में चैंपियन हैं और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. राहुल ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल (ETV Bharat) शौक बना बैंक मैनेजर की पहचान

थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत कर भारत लौटे राहुल वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की और उनकी इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से चर्चा की. राहुल ने बताया कि, ''उन्हें शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक था, वे काफी समय से फिट रहने के लिए जिम जा रहे हैं. जब कोविड आया तो उन्होंने एक नया जिम जॉइन किया. यहीं उनके जिम कोच ने उन्हें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग शुरू करने की सलाह दी. उन्होंने समझाया कि किस तरह स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए वे वेट उठा सकते हैं.''

ग्वालियर के बैंक मैनेजर हैं राहुल वर्मा (ETV Bharat) 2021 में हुई करियर की शुरुआत

शुरु में राहुल को 100 किलोग्राम वजन भी अधिक लग रहा था. लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग और मेहनत से अपनी वजन उठाने की ताकत को बढ़ाया और करीब 200 किलोग्राम उठाने तक पहुंचे. इसके बाद उन्होंने एक कॉम्पीटिशन में भाग लिया और वहां मेडल भी जीता. इस उपलब्धि से वे काफी कॉन्फ़िडेंस में आए और उन्होंने 2021 में प्रोफेशनली प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेना शुरू किया. उन्होंने अब वह 3 स्टेट और तीन नेशनल और दो इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेल चुके हैं और मेडल भी जीत कर लाए हैं. वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल (ETV Bharat) पिछले साथ विश्व विजेता बने, इस साल भी सिल्वर मेडल लिया

2024 में पहली बार राहुल वर्मा कजाकिस्तान में आयोजित हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए और अपना शानदार प्रदर्शन कर एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत कर घर लाए. इसके बाद उन्होंने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित हुई 12 वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और यहां आए 12 देशों के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों में टू हैंड्स कर्लिंग और हैक लिफ्ट में 235 किलो वजन उठाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया और भारत के नाम सिल्वर मेडल जीता. कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं (ETV Bharat) स्ट्रॉंग में खिताब है अगला टारगेट

राहुल कहते हैं, ''ये बहुत गर्व की बात थी. वहां पोडियम पर खड़े होकर जब तिरंगा लहराते हुए मेडल पहना वो अहसास ही बहुत अलग है. वे अब अगली चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गए हैं. क्योंकि वे आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रॉंग मेन का खिताब भी अपने नाम करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार मेहनत शुरू कर दी है.'' शौक बना बैंक मैनेजर की पहचान (ETV Bharat)

नौकरी और खेल साथ बैलेंस करना बड़ी चुनौती

एक बैंक मैनेजर होना बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में नौकरी और पैशन के बीच तालमेल एक बड़ी चुनौती होती है. जिसको लेकर राहुल वर्मा कहते हैं कि, ''वे अपने काम और शौक दोनों को डिसिप्लिन से मैनेज करते हैं, वे सुबह 5:30 बजे उठा जाते हैं, सुबह सुबह ही दो घंटे जिम रूटीन में एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हैं. इसके बाद वे बैंक चले जाते हैं और वहां अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं.'' थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इनक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप (ETV Bharat) खेल में डेडिकेशन सबसे जरूरी

राहुल के मुताबिक, ''किसी भी खेल में डेडिकेशन सबसे अहम होता है. लगातार मेहनत ही सफलता की और ले जाती है उन्होंने अपनी और से पूरी महनत की है इस बीच कई बार इंजरी भी हुई. लेकिन सबका सामना कर अपने लक्ष्य पर फोकस किया और आगे भी इसी तरह खेलते रहेंगे. उनका मानना है की दूसरे लोगों में भी अगर किसी खेल के लिए पैशन है तो उसे फॉलो जरूर करें क्योंकि, लाइफ तो चलती रहेगी.''

