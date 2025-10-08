ETV Bharat / bharat

अब ज्वार से भी दौड़ेंगी कारें, मध्य प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों का कमाल, किसान होंगे मालामाल!

ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया कमाल,तैयार किया मध्य प्रदेश का पहला हाइब्रिड जूडरी (ज्वार), माना जाता है ज्वार को सुपरफूड.

GWALIOR NEW SORGHUM VARIETY
मध्य प्रदेश में कृषि वैज्ञानिकों का कमाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 8:34 PM IST

Updated : October 8, 2025 at 8:47 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय विज्ञानिकों ने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया है. जिससे ज्वार की फसल आपकी कार चलाने में मददगार साबित होगी. ये मध्य प्रदेश में तैयार ज्वार की पहली ऐसी हाइब्रिड प्रजाति है, जिसके जरिए एथनॉल बनाया जा सकता है.

वाकई सुपर फूड है ज्वार

अमूमन जब बात सुपर फूड्स की आती है, तो ज्वार का नाम भी इनमें शामिल होता है, क्योंकि ये ऐसा अनाज है. जिसका सेवन ना सिर्फ पाचन के लिए बेहतर है, बल्कि इससे हड्डियां मजबूत रहती है. हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है. शरीर का वजन और ब्लड शुगर तो नियंत्रित रहता ही है. साथ ही इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बनता है. कुल मिलाकर यह सेहत का सुपर डोज है. लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही ज्वार अब एक ईंधन के रूप में भी उपलब्ध होने वाला है. जिससे वाहनों को चलाया जा सकता है.

कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का बयान (ETV Bharat)

अनाज से बना सकते हैं एथेनॉल

असल में ये कमाल कर दिखाया है ग्वालियर की राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ने. जिनके कृषि वैज्ञानिकों ने ज्वार की एक नई हाईब्रिड किस्म तैयार की है. जिससे ना सिर्फ अनाज मिलेगा, बल्कि इससे एथेनॉल भी बनाया जा सकता है, जो एक प्रकार का बायो फ्यूल है. इसके जरिए बायो डीजल तैयार किया जाता है, जो डीजल आधारित वाहनों को चलाने के काम आता है.

इंदौर में तैयार हुई ज्वार की नई प्रजाति

राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अरविंद कुमार शुक्ला ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "विश्वविद्यालय के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर का एक केंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में है. जहां ज्वार से संबंधित परियोजना पर काम किया जाता है. इसी केंद्र में ज्वार की एक नई प्रजाति तैयार की गई है सीएसवी-54HB

SORGHUM BENEFITS FOR MP FARMERS
ज्वार से बना सकते हैं एथेनॉल (ETV Bharat)

एक टन सूखे ज्वार से 360 लीटर निकलता है एथेनॉल

ज्वार की इस नई प्रजाति की खासियतों की बात करें तो फसल में पैदावार काफी ज्यादा होती है. इसमें प्रति हेक्टेयर 50 टन चारा पैदा होता है. अगर एक टन सूखे ज्वार में कम से कम 350 से 360 लीटर एथेनॉल भी पैदा होता होता है."

क्यों ज्वार से एथेनॉल पर किया फोकस

कुलगुरु अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि, पहले मुख्य रूप से एथेनॉल गन्ने से बनाया जाता था. कुछ जगहों पर ज्वार के साथ भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन पहले की वैरायटी पहले चारे या बीज के लिए ज्यादा उपयुक्त होती थी. इसलिए फोकस गन्ना ही रहता था, लेकिन धीरे-धीरे गन्ने के क्षेत्र में कमी आ रही है और गन्ने अब चीनी के उत्पादन में ज्यादा इस्तेमाल होता है.

ईंधन और चिकित्सा क्षेत्र में एथनॉल की डिमांड

गन्ने के बदलते हालातों को देखते ही अब एक नई क्रांति आई है कि, क्या ज्वार को बायो डीजल और बायो एथेनॉल के लिए उत्पादन किया जा सकता है. उसी दिशा में यह एक नया कदम है. अगर ज्वार के चारे से एथेनॉल का उत्पादन करें तो वह बहुत उपयुक्त होगा. इससे प्रदूषण भी कम होगा. ये एथेनॉल वाहनों में भी उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग दवाओं में भी कर सकते हैं.

MADHYA PRADESH SORGHUM HYBRID
ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

किसानों के लिए इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट क्रॉप का विकल्प

प्रो. अरविंद शुक्ला के मुताबिक सीएसवी-54 वैराइटी में उच्च गुणवत्ता का एथेनॉल प्राप्त होता है. ऐसे में कहा जा सकता है कि, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय को एक इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट मिला है. पहले किसान की फसल सिर्फ व्यापारी खरीदतते थे, लेकिन अगर अब कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाता है. जो एथेनॉल उत्पादन करना चाहती है, तो वह किसानों से सीधे संपर्क कर सकती है. इससे इंडस्ट्री और किसान दोनों को ही फायदा होगा.

कई गुना बढ़ सकते हैं ज्वार के दाम

किसान के लिए फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह महीनों मेहनत कर फसल लगाता है. ज्वार की इस नई किस्म में किसान को प्रति हेक्टेयर 6 से 7 टन एथेनॉल की पैदावार मिल सकती है. सीधे तौर पर समझे तो एक हेक्टेयर भूमि में यह वैरायटी 46 से 50 टन हरा चारा देती है. वहीं सूखा चारा करीब 18 से 20 टन मिलता है और इसी सूखे चारे से अगर एथेनॉल बनाया जाए तो करीब 6 से 7 टेन एथेनॉल मिल सकता है. यानी चारे की तुलना में ज्वार का एथेनॉल कई गुना महंगा बिकेगा.

इंदौर में उपलब्ध है नई वैराइटी के बीज

ज्वार की इस वैरायटी पर ट्रायल हो चुका है. अब ये किसानों के लिए भी उपलब्ध है. इंदौर के कॉलेज कॉफ एग्रीकल्चर के केंद्र में किसानों के लिए इसका बीज उपलब्ध है. इंदौर कॉलेज में पदस्थ इसके वैज्ञानिक डॉ उषा सक्सेना ने इस नई वैरायटी के बीज भी तैयार कर लिए हैं और कुछ किसानों के खोतों में इसका प्रदर्शन भी कर रही हैं. जो किसान इसे लगाना चाहते हैं, वे इंदौर केंद्र से ले सकते हैं.

किसानों के लिए कमाई की फसल बन सकती है ज्वार

कहा जा सकता है कि, मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं. बायो फ्यूल के रूप में अब ज्वार से एथेनॉल एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि आज ना सिर्फ बायो फ्यूल बल्कि एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल और डीजल में भी किया जा रहा है. साथ ही स्वास्थ्य और दवाएं के क्षेत्र में भी एथेनॉल की डिमांड अच्छी खासी है. ऐसे में किसानों के पास अब कमाई की एक बेहतर फसल का विकल्प उपलब्ध है.

