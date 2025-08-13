ETV Bharat / bharat

व्हाइट रस्ट ने देश के खेतों में मचाई खलबली, वैज्ञानिकों ने घोषित किया राष्ट्रीय रोग - WHITE RUST NATIONAL DISEASE

व्हाइट रस्ट यानी सफेद रतुआ रोग को राष्ट्रीय रोग किया गया घोषित, दलहन और तिलहनी फसलों के लिए काल है ये बीमारी.

WHITE RUST NATIONAL DISEASE
क्या है व्हाइट रस्ट या सफेद रतुआ (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 4:49 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दलहन और तिलहनी की फसलें एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. इस बीमारी की वजह से फसलों के उत्पादन में गिरावट आ रही है. हालात की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई. इसमें देशभर के कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लेकर रोग के प्रभाव, कारण और नियंत्रण उपायों पर चर्चा की. विशेषज्ञों की सहमति के बाद इस बीमारी को 'राष्ट्रीय रोग' घोषित कर दिया गया, ताकि इसके नियंत्रण के लिए त्वरित और व्यापक कदम उठाए जा सकें.

मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सफेद रतुआ का प्रकोप

सरसों और अन्य तिलहन और दलहन की फसलों पर लगने वाला एक फंगस रोग है व्हाइट रस्ट, जिसे आम भाषा में सफेद रतुआ भी कहा जाता है. यह रोग पूरे देश के किसानों के लिए खतरा बन गया है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट समेत कई राज्यों में यह सरसों और अन्य तिलहन फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है. इन हालातों को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में हुई देश भर के 250 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में इस व्हाइट रस्ट को राष्ट्रीय रोग घोषित कर दिया गया.

व्हाइट रस्ट यानी सफेद रतुआ रोग को राष्ट्रीय रोग किया गया घोषित (ETV Bharat)

क्या है व्हाइट रस्ट या सफेद रतुआ?

व्हाइट रस्ट या सफेद रतुआ फसलों में लगने वाली एक बीमारी है. यह एक तरह का फंगस है जिसे कृषि की भाषा में वैज्ञानिक एलबूगो केंडिडा के नाम से जानते हैं. यह फंगस पौधों में किसी पाउडर की तरह छोटे-छोटे सफेद या पीले धब्बे की तरह लगता है जो पत्तियों से शुरू होकर उसके तनों और फिर फूलों में पहुंच जाता है.

WHITE RUST DISEASE SYMPTOMS
व्हाइट रस्ट बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)

कई बार इसका असर यह होता है कि, यह बीमारी फूलों के पास के हिस्से जहां से फूल निकलते उस हिस्से जिसे इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है, उसमें में बुरी तरह फैलता है. इसकी वजह से वो हिस्सा फूल जाता है और वो हिस्सा किसी मुर्गी के गर्दन जैसा दिखने लगता है. यह फंगस धीरे-धीरे पत्तियों की हरियाली को खत्म का देती है और उसे सुखाना शुरू कर देती है. इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर होता है.

White Rust Disease Symptoms
व्हाइट रस्ट बीमारी को घोषित किया गया रास्ट्रीय बीमारी (ETV Bharat)

क्यों 'व्हाइट रस्ट' को राष्ट्रीय रोग किया गया घोषित?

राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अरविंद शुक्ला ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों ने व्हाइट रस्ट पर अपनी स्टडी में पाया है कि इस बीमारी के कई रेसस हैं, जिनमें सरसों की कई प्रजातियां जो एक प्रदेश में फंगस रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता वाली है वह किसी दूसरे प्रदेश में सफेद रतुआ की बीमारी ग्रसित हो रही है. इसलिए इस विषय पर गहन चिंतन के बाद सभी वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि यह रोग सभी राज्यों में आ रहा है इसलिए इसे अब सरसों-राई के लिए राष्ट्रीय रोग घोषित किया जाए."

white rust disease Damage
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की बैठक (ETV Bharat)

राष्ट्रीय रोग घोषित करने से क्या फायदा?

व्हाइट रस्ट को राष्ट्रीय रोग घोषित करने का मतलब है कि इस रोग को लेकर कृषि वैज्ञानिक अलग-अलग जल वायु और परिस्थितियों में एक साथ देश के सभी 52 शोध केंद्रों में रिसर्च कर सकें जिससे उसका समुचित समाधान निकल सके. एक साथ इसके मल्टीपल रेसिस पर काम किया जा सकेगा और उसके गुण दोष सभी को समझा सकेंगे कि यह किस प्रकार फैलता है इसमें क्या परिवर्तन आते हैं.

WHITE RUST NATIONAL DISEASE
कितना नुकसानदायक है व्हाइट रस्ट (ETV Bharat)
WHITE RUST NATIONAL DISEASE
मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सफेद रतुआ का प्रकोप (ETV Bharat)

जलवायु से क्या असर पड़ता है. इसके लिए प्रयोगशाला और खेतों में इस पर अध्ययन हो सकेगा और इसके बाद उस पर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी जिससे इस रोग के नियंत्रण में सफलता हासिल की जा सकेगी. इस पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके लिए अलग से बजट भी देगी.

White Rust Disease Symptoms
सबसे पहले पत्तों पर करता है आक्रमण (ETV Bharat)

कितनी खतरनाक है व्हाइट रस्ट बीमारी?

अब सवाल आता है की यह व्हाइट रस्ट बीमारी फसलों के लिए कितना खतरनाक है? तो इसका जवाब भी कुलगुरु अरविंद शुक्ला ने ईटीवी भारत के जरिए दिया है. उन्होंने बताया कि "यह बीमारी बहुत खतरनाक है. क्योंकि अगर यह बीमारी एक बार फसल में लग गई तो न सिर्फ यह रोग पौधे की ग्रोथ प्रभावित करती है बल्कि 20 से 50 प्रतिशत फसल की पैदावार को भी नुकसान कर सकती है. यह नुकसान इसकी इंटेसिटी पर निर्भर करता है."

WHITE RUST NATIONAL DISEASE
दलहन और तिलहन फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन है व्हाइट रस्ट (ETV Bharat)

राष्ट्रीय रोग घोषित करने से कैसे आयेगा बदलाव?

कुलगुरु प्रो अरविंद शुक्ला के मुताबिक व्हाइट रस्ट को राष्ट्रीय संकट मानते हुए सरसों के लिए राष्ट्रीय रोग घोषित किया है. ऐसे में अब इसकी रोकथाम के लिए सामान्य या पारंपरिक उपाय काफी नहीं होंगे. व्हाइट रस्ट यानी सफेद रतुआ से रेजिस्टेंट के लिए दलहनी और तिलहनी फसलों में ऐसे जीन खोजे जाएंगे जिनसे नई किस्में व्हाइट रस्ट से प्रतिरोधी रहे, रिसर्च कर इन फसलों की ऐसी वैरायटी तैयार की जाएगी जो किसी भी जल वायु या परिस्थिति में बदलाव के बावजूद वाइट रस्ट से प्रतिरोधी रहेंगी. इससे किसान को भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा."

