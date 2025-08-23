गुवाहाटी: पहाड़ियों के बीच बसा गुवाहाटी का एक छोटा सा घर आज कई बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बना हुआ है. जिन चेहरों पर कभी अकेलेपन की उदासी छाई थी, वहां अब हंसी और अपनापन लौट आया है. यह सब मुमकिन हुआ है एक टैक्सी चालक लोहित नाथ की वजह से. अपनी मामूली आमदनी के बावजूद अपने घर को वृद्धाश्रम में बदल डाला. सिर्फ, इसलिए कि कोई मां जैसी महिला अपने आखिरी पड़ाव पर अकेली न रहे.
असम के प्रसिद्ध गायक भूपेन हज़ारिका के गाने की पंक्ति है, "मनुहे मनुहोर बेबे..." जिसका मतलब होता है, अगर इंसान इंसान के लिए नहीं सोचेगा, तो कौन सोचेगा? लोहित इस विचार को साकार करते दिख रहे हैं. ऐसे समय में जब अपना बच्चा भी बुढ़ापे में अपने माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, लोहित उनके लिए अपने घर के द्वार खोल दिए हैं.
कैसे बना 'वृंदावन आश्रम':
लोहित पिछले चार वर्षों से अपने घर में 10 बुजुर्ग महिलाओं को आश्रय दिया है. भोजन कराता है और उनकी देखभाल करता है. वह अपने घर को 'वृंदावन आश्रम' का नाम दिया है. सोनितपुर के बोरगांग में जन्मे लोहित 1989 में 12 साल की उम्र में गुवाहाटी पहुंचे. उन्होंने पहले घरेलू सहायक के रूप में काम किया. बाद में ड्राइवर के रूप में और अब टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है.
पत्नी विजया और दो बेटियों के साथ, लोहित एक साधारण जीवन जी रहा हैं. फिर भी, जो बात उन्हें अलग बनाती है, वह है अजनबियों, उन बुज़ुर्ग महिलाओं को, जिनका कोई सहारा नहीं, अपने परिवार में लाने का उनका असाधारण फ़ैसला.
महामारी ने बदल दिया सब कुछः
कोविड-19 महामारी के दौरान लोहित सोशल मीडिया पर सक्रिय था. ज़रूरतमंदों के लिए भोजन और दवाइयां जुटा रहा था. इसी दौरान उसने देखा कि बुज़ुर्गों की देखभाल नहीं हो पा रही थी. लोहित ने बताया कि शुरू में उसने इन बुजुर्गों के शहर के अलग-अलग वृद्धाश्रमों में रखा. फिर खुद एक वृद्धाश्रम बनाने की निर्णय लिया.
2021 में, उसने कैब की कमाई और एक दोस्त के सहयोग से टिन की चादरों और बांस की दीवारों से एक छोटा सा कमरा बनाया. यहीं से वृंदावन आश्रम की नींव पड़ी. आज, शुभचिंतकों की मदद से, यह एक आश्रय स्थल बन गया है जहां 15 लोग रह सकते हैं.
खून का नहीं इंसानियत का है रिश्ताः
आश्रम में आने वाली महिलाएं असम के विभिन्न हिस्सों से हैं. कुछ को छोड़ दिया गया था, कुछ विधवा और अकेली रह गई थीं और कुछ अपने बच्चों द्वारा उपेक्षा का शिकार थीं. यहां उन्हें एक नया परिवार मिला. यहां रहने वाले एक बुज़ुर्ग कहते हैं, "हम लोहित और उसकी पत्नी को अपना बेटा-बेटी कहते हैं. पहले तो हमें अपने घर की याद आती थी. लेकिन, अब यह घर जैसा ही लगता है."
लोहित की पत्नी विजया मानती हैं कि शुरुआत में यह आसान नहीं था. "लेकिन जल्द ही वे मुझे अपनी बेटी जैसा मानने लगे. जब मैं बीमार होती हूं, तो वे मेरी चिंता करते हैं. वे रसोई में मदद करते हैं. ऐसा लगता है जैसे मेरी कई माएं हैं."
लोहित का क्या है मिशनः
लोहित अपने मिशन को लेकर स्पष्ट हैं. वे कहते हैं, "मैं सिर्फ संख्या के लिए इस जगह को भरना नहीं चाहता. मैं सिर्फ उन लोगों को अपने यहां लेता हूं जो सचमुच असहाय हैं. साथ ही, अगर किसी का कोई परिवार है जो उसे वापस ले सकता है, तो मैं उस पुनर्मिलन को संभव बनाने में मदद करना चाहता हूं. बच्चों की अपने माता-पिता के प्रति ज़िम्मेदारी होती है."
फिलहाल, उसका सपना आश्रम को बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाने का है. ताकि वृद्ध महिलाओं को उनके अंतिम वर्षों में आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए उचित स्थान हो. ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अक्सर करुणा पर हावी हो जाती है, लोहित नाथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानवता धन में नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसे साझा करने की इच्छा में पनपती है.
