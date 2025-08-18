गुवाहाटी: गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) के आईसीयू में कथित रूप से चार दिन की बच्ची की बिस्तर से फिसलकर गिरने के कारण मौत हो गयी. बताया जाता है कि उसी बिस्तर पर दो अन्य शिशु भी रखे गये थे. इस घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाये हैं. मुख्यमंत्री से जवाबदेही सुनिश्चित करने और आईसीयू सुविधाओं को उन्नत करने की अपील की है.

क्या है घटनाः यह घटना सोमवार तड़के अस्पताल की तीसरी मंजिल स्थित नवजात शिशु आईसीयू में हुई. परिजनों का आरोप है कि आईसीयू बेड की हालत बहुत खराब थी. बेड पट्टियों से बंधे हुए थे और भीड़भाड़ इतनी थी कि एक ही बेड पर दो-तीन बच्चों को रखा गया था. उन्होंने न्याय और जवाबदेही की मांग करते हुए भांगागढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

क्या कहना है परिजनों काः

नूनमती के बिजॉयनगर निवासी, शोक संतप्त पिता उत्पल बोरदोलोई के अनुसार, "मेरा पहला बच्चा, जो कल दोपहर तक हंस रहा था, आज दुनिया में नहीं रहा. मैं इसकी पूरी जांच चाहता हूं. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सहित सभी ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."

अस्पताल प्रशासन की सफाईः

जीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉ. अच्युत बैश्य ने माना कि नवजात शिशु आईसीयू में भीड़भाड़ के कारण अक्सर स्टाफ को एक ही बिस्तर पर कई शिशुओं को रखना पड़ता है. उन्होंने कहा, "जीएमसीएच में यह इस तरह की पहली घटना है. हमने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे. शिशु को पीलिया की शिकायत के चलते भर्ती कराया गया था. दुर्भाग्य से वह फोटोथेरेपी बेड से गिर गयी. हमने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है."

संस्थान का बचाव करते हुए जीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉ. अच्युत बैश्य ने एक ऐसी टिप्पणी की जिससे विवाद खड़ा हो गया. प्रिंसिपल ने कहा, "कार और हेलीकॉप्टर के साथ भी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका उपयोग करना बंद कर दें. इसी तरह, यह त्रासदी अस्पताल को परिभाषित नहीं कर सकती."

लापरवाही छिपाने के प्रयासः

परिवार ने इस स्पष्टीकरण को लापरवाही को छिपाने का प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया है. शोकाकुल चाचा ने कहा, "अस्पताल वाले इसे सिर्फ एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यहां तक कि इसकी तुलना सड़क या हेलीकॉप्टर दुर्घटना से भी कर रहे हैं. लेकिन हमारे लिए, यह हमारे सपनों और हमारी एकमात्र आशा का अंत है. हम एक उचित जांच चाहते हैं ताकि किसी और परिवार को हमारी तरह कष्ट न सहना पड़े."

इसे भी पढ़ेंः