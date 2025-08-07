Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

डिजाइनर संजुक्ता दत्ता ने पीएम मोदी के सम्मान में उनकी तस्वीर वाला हाथ से बुना अंगवस्त्र बनाया - DESIGNER SANJUKTA DUTTA

मशहूर डिजाइनर संंजुक्ता दत्ता ने पीएम मोदी की तस्वीर वाला हाथ से बुना अंगवस्त्र बनाकर उनके प्रति सम्मान जताया है.

Designer Sanjukta Dutta created a handwoven Angavastra with PM Modi's picture on it
डिजाइनर संजुक्ता दत्ता ने पीएम मोदी की तस्वीर वाला हाथ से बुना अंगवस्त्र बनाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 7:01 PM IST

3 Min Read

गुवाहाटी: भारत की समृद्ध बुनाई विरासत के सम्मान में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध असमिया फैशन डिजाइनर संजुक्ता दत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सम्मान में उनकी तस्वीर वाला हाथ से बुना अंगवस्त्र बनाया.

यह सम्मान प्रधानमंत्री के चित्र के साथ एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हाथ से बुने हुए अंगवस्त्र के रूप में दिया गया है. यह भारत के पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों को मान्यता देने का एक प्रतीकात्मक संकेत है.

असमिया हथकरघा की वैश्विक राजदूत बन चुकी संजुक्ता दत्ता ने कहा, ‘‘यह रचना न केवल प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, बल्कि भारत के बुनकरों के प्रति गहरे आदर का प्रतीक भी है. इस अंगवस्त्र के माध्यम से, मैंने हथकरघा क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन के साथ-साथ भारत के बुनकर समुदाय की विरासत और आकांक्षाओं को दर्शाने का प्रयास किया है.”

शहतूत रेशम और मूगा से बने इस अंगवस्त्र को बनाने में लगभग 20 दिन लगे और इसे दत्ता के साथ मिलकर काम करने वाले कुशल कारीगरों ने बुना. इस अनोखे काम के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा, "हथकरघा मेरी पहचान है. यह मेरी आत्मा है. जब से प्रधानमंत्री ने 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की है, तब से मैं कुछ सार्थक पेश करना चाहती थी. यह अंगवस्त्र उस सपने का परिणाम है, जिसे मेरी बुनकर टीम के समर्पण के माध्यम से साकार किया गया है."

संजुक्ता दत्ता ने असम के पारंपरिक रेशम - विशेष रूप से मुगा और पाट रेशम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए लगातार काम किया है. उन्हें भारत के प्रमुख फैशन आयोजनों में से एक, लक्मे फैशन वीक में अपने डिजाइन प्रदर्शित करने वाली पहली असमिया महिला होने का भी गौरव प्राप्त है.

संजुक्ता के करियर में तेजी से इजाफा हुआ है और वे लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक फैशन प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं.

उनके हस्ताक्षर संग्रह "चिकी-मिकी", जिसमें उत्कृष्ट पैट-मुगा रचनाएं शामिल थीं, को पेरिस फैशन वीक में व्यापक प्रशंसा मिली, जो दुनिया के "बिग फोर" फैशन आयोजनों में से एक है. हाल ही में, संजुक्ता दत्ता के डिजाइनों ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर धूम मचा दी थी.

अंतरराष्ट्रीय सुपरमॉडल मिर्का हॉवर्ड और वेलेरिया हुजर-टेनेस ने उनके द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों में प्रतिष्ठित रेड कार्पेट पर कदम रखा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे डिजाइनर के रूप में और मजबूत हुई जो परंपरा को वैश्विक फैशन रुझानों के साथ मिश्रित करता है.

ये भी पढ़ें- असम की संजुक्ता दत्ता का कान्स फिल्म फेस्टिवल में छाया जादू, लगातार पांचवीं बार दिखाया असमिया संस्कृति का जलवा

गुवाहाटी: भारत की समृद्ध बुनाई विरासत के सम्मान में 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध असमिया फैशन डिजाइनर संजुक्ता दत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष सम्मान में उनकी तस्वीर वाला हाथ से बुना अंगवस्त्र बनाया.

यह सम्मान प्रधानमंत्री के चित्र के साथ एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हाथ से बुने हुए अंगवस्त्र के रूप में दिया गया है. यह भारत के पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों को मान्यता देने का एक प्रतीकात्मक संकेत है.

असमिया हथकरघा की वैश्विक राजदूत बन चुकी संजुक्ता दत्ता ने कहा, ‘‘यह रचना न केवल प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान है, बल्कि भारत के बुनकरों के प्रति गहरे आदर का प्रतीक भी है. इस अंगवस्त्र के माध्यम से, मैंने हथकरघा क्षेत्र के लिए हमारे प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन के साथ-साथ भारत के बुनकर समुदाय की विरासत और आकांक्षाओं को दर्शाने का प्रयास किया है.”

शहतूत रेशम और मूगा से बने इस अंगवस्त्र को बनाने में लगभग 20 दिन लगे और इसे दत्ता के साथ मिलकर काम करने वाले कुशल कारीगरों ने बुना. इस अनोखे काम के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा, "हथकरघा मेरी पहचान है. यह मेरी आत्मा है. जब से प्रधानमंत्री ने 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की शुरुआत की है, तब से मैं कुछ सार्थक पेश करना चाहती थी. यह अंगवस्त्र उस सपने का परिणाम है, जिसे मेरी बुनकर टीम के समर्पण के माध्यम से साकार किया गया है."

संजुक्ता दत्ता ने असम के पारंपरिक रेशम - विशेष रूप से मुगा और पाट रेशम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए लगातार काम किया है. उन्हें भारत के प्रमुख फैशन आयोजनों में से एक, लक्मे फैशन वीक में अपने डिजाइन प्रदर्शित करने वाली पहली असमिया महिला होने का भी गौरव प्राप्त है.

संजुक्ता के करियर में तेजी से इजाफा हुआ है और वे लंदन फैशन वीक, न्यूयॉर्क फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक फैशन प्लेटफार्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं.

उनके हस्ताक्षर संग्रह "चिकी-मिकी", जिसमें उत्कृष्ट पैट-मुगा रचनाएं शामिल थीं, को पेरिस फैशन वीक में व्यापक प्रशंसा मिली, जो दुनिया के "बिग फोर" फैशन आयोजनों में से एक है. हाल ही में, संजुक्ता दत्ता के डिजाइनों ने कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर धूम मचा दी थी.

अंतरराष्ट्रीय सुपरमॉडल मिर्का हॉवर्ड और वेलेरिया हुजर-टेनेस ने उनके द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों में प्रतिष्ठित रेड कार्पेट पर कदम रखा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे डिजाइनर के रूप में और मजबूत हुई जो परंपरा को वैश्विक फैशन रुझानों के साथ मिश्रित करता है.

ये भी पढ़ें- असम की संजुक्ता दत्ता का कान्स फिल्म फेस्टिवल में छाया जादू, लगातार पांचवीं बार दिखाया असमिया संस्कृति का जलवा

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIINDIAN HANDLOOMSNATIONAL HANDLOOM DAYGUWAHATIDESIGNER SANJUKTA DUTTA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.