गुरुग्राम पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने का आरोप, महिला इन्फ्लुएंसर बोलीं- गाड़ी नंबर से मेरी डिटेल निकाली, दोस्ती का ऑफर, आरोपी सस्पेंड

गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक कांस्टेबल पर पीछा करने और दोस्ती का प्रस्ताव भेजने का आरोप लगाया. आरोपी पर FIR दर्ज.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2025 at 7:13 PM IST

गुरुग्राम: सेक्टर 45 की आरडी सिटी में रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवांगी पेशवानी ने पुलिस कांस्टेबल पर पीछा करने और सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करने का आरोप लगाया है. शिवांगी के अनुसार "21 सितंबर की रात करीब 12:30 बजे मैं अपनी गाड़ी से लौट रही थीं, तभी एक PCR वैन ने कुछ दूरी तक पीछा किया. घर पहुंचने के 15 मिनट बाद ही एक फेक इंस्टाग्राम ID से रील पर कमेंट आया, जिससे मुझे संदेह हुआ कि मेरा पीछा किया गया."

इंस्टाग्राम पर कमेंट और मैसेज से खुला मामला: शिवांगी के मुताबिक "फेक इंस्टाग्राम ID 'सिमरन चोपड़ा' से कमेंट आया. जिसमें लिखा "मैम, आप वही हो ना जो 15 मिनट पहले आरडी कॉलोनी में आई थीं?" जवाब में शिवांगी ने पूछा कि आप कौन हो? सामने से जवाब मिला "पुलिस की नजर बहुत तेज होती है." इसके बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज में कांस्टेबल ने लिखा "आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती." शिवांगी का दावा है कि "पुलिसकर्मी ने गाड़ी नंबर से मेरा पता निकालकर इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च किया. 23 सितंबर को मैंने साइबर थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई."

SHO ने क्या कहा? शिवांगी ने बताया कि "शिकायत के बाद SHO ने मुझे और आरोपी कांस्टेबल को थाने बुलाकर पूछताछ की. इस दौरान SHO ने कहा "वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, गलत इरादे नहीं थे. नहीं करनी तो ब्लॉक कर दो." शिवांगी ने कहा कि "मैं अपनी बात पर अड़ी रहीं और मामले को हल्के में लेने से इनकार कर दिया. 24 सितंबर को FIR दर्ज की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड कर अपना पक्ष रखा."

'PCR सुरक्षा के लिए है या पीछा करने के लिए?' वीडियो में शिवांगी ने पूछा कि "सरकार जिन PCR वैन को महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात करती है, क्या वे अब पीछा करने लगी हैं? एक पुलिसकर्मी मेरी रील देखकर मैसेज करता है, उम्र की तारीफ करता है और दोस्ती का प्रस्ताव देता है. SHO मुझे ही समझाते हैं कि छोड़ दो, ब्लॉक कर दो." उन्होंने बताया कि "सबूत के तौर पर मैंने सारे स्क्रीनशॉट थाने में दिए, लेकिन फिर भी आरोपी को बचाने की कोशिश की गई."

'मैं 50 की हूं, फिर भी खुद को बचाना पड़ रहा': शिवांगी पेशवानी ने कहा "मैं 50 की होने वाली हूं, फिर भी खुद को बचाने की जरूरत महसूस हो रही है. अगर मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, तो युवा लड़कियों का क्या हाल होगा?" उन्होंने साफ कहा कि "मैं इस मामले को अंजाम तक पहुंचाऊंगी और आरोपी को सजा दिलाकर ही मानूंगी."

शिवांगी पेशवानी का इंस्टाग्राम पोस्ट: सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शिवांगी पेशवानी ने कहा "सिर्फ़ डरावना ही नहीं, ख़तरनाक भी है। कुछ रात पहले, मुझे अपने इंस्टाग्राम रील पर एक चौंकाने वाला कमेंट मिला। एक व्यक्ति ने ना सिर्फ़ मेरी कार, लोकेशन और गतिविधियों को ट्रैक किया था, बल्कि खुद को एक महिला पुलिसकर्मी होने का भी दावा किया था। बाद में, उसने स्वीकार किया कि वह असल में एक पुरुष पुलिसकर्मी था, जिसका इस्तेमाल उसने एक फर्जी आईडी से किया था और फिर वह मुझे अनचाहे और परेशान करने वाले मैसेज भेजता रहा, यहाँ तक कि मेरी रील देखने के बाद मेरी उम्र पर भी टिप्पणी करता रहा। यह पीछा करने, उत्पीड़न और पुलिस के अधिकार का घोर दुरुपयोग से कम नहीं है।

मैं यह इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि:

  • महिलाओं को उन लोगों द्वारा ट्रैक किए जाने और परेशान किए जाने का डर नहीं होना चाहिए जो हमारी रक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।
  • आधिकारिक पहुँच और शक्ति का दुरुपयोग अस्वीकार्य है।
  • इस तरह के व्यवहार को रोकने का एकमात्र तरीका आवाज़ उठाना है।

मैंने पहले ही एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा दी है, और मामला पुलिस जांच के अधीन है। यह सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं है - यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि अधिकार के इस दुरुपयोग के कारण कोई भी महिला असुरक्षित महसूस न करे। अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ झेलना पड़े, तो सबूत संभाल कर रखें, आवाज़ उठाएं और उसे यूं ही ना जाने दें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले है।"

आरोपी सस्पेंड, जांच जारी: पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि "FIR दर्ज कर कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है. किसी भी आरोपी को बचाया नहीं जाएगा. महिला ने 23 सितंबर 2025 को शिकायत दी थी. जिसके आधार पर पुलिस ने 23 तारीख को ही FIR दर्ज कर आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया था. हालांकि ये वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा. फिर चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो."

