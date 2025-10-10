ETV Bharat / bharat

सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद, 2.75 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए हैं. यह सिखों का पवित्र तीर्थ स्‍थल है, जो सबसे ऊंचाई में स्थित गुरुद्वारों में से एक है.

HEMKUND SAHIB KAPAT CLOSED
गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब
चमोली: हिमालय की गोद में बसे सिखों के पवित्र गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं. इसके साथ ही लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद हो गए हैं. वहीं, इस बार पौने 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया.

हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद: सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की पवित्र तपोस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट आज यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर विधि विधान और पंच प्यारों की अगुवाई में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. कपाट बंद होने की प्रक्रिया धार्मिक विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ पूरी हुई. इसके साथ ही गुरुद्वारे के पास स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं.

हिंदू-सिख आस्था का दिखता है अटूट संगम: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह धार्मिक स्थल केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि हिंदू-सिख आस्था के अटूट संगम का प्रतीक है. क्योंकि, यहां पर गुरुद्वारा के साथ मंदिर पर है. इस बार बीती 25 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे. कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी. जिसका नतीजा ये हुए कि सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए.

HEMKUND SAHIB KAPAT CLOSED
हेमकुंड में पवित्र झील

2.75 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन: इस यात्रा सीजन में 2 लाख 75 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन किए. यह संख्या गुरु गोविंद सिंह की तपोस्थली के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती है. वहीं, कपाट बंद होने के अवसर पर घांघरिया (गोविंद धाम) से करीब 4 हजार श्रद्धालु पवित्र हेमकुंड साहिब पहुंचे.

Hemkund Sahib Kapat Closed
गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में साल की अंतिम अरदास

इस दौरान अमृतसरी रागी जत्थे की ओर से शबद कीर्तन और सुखमणि साहिब पाठ का किया गया. अंतिम अरदास के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए. वहीं, आसमान में बादलों के बीच झांकती धूप और बर्फ से ढकी सप्तश्रृंग घाटी का नजारे ने कपाट बंद करने के पल को और भी खास बना दिया. इस मौके पर सेना के बैंड की मधुर धुन ने पूरे इलाके को शौर्य और भक्ति से सराबोर कर दिया.

Hemkund Sahib Kapat Closed
गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में संगत

15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुरुद्वारा: बता दें कि हिमालय की गोद, बर्फीली वादियों और झील के तट पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब है. जो समुद्र तल से करीब 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. हेमकुंड साहिब में साल के 7 से 8 महीने बर्फ जमी रहती है. बीते दिनों भी हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज बादल और सूरज की आंख मिचौली देखने को मिली.

Lokpal Laxman Temple
लोकपाल लक्ष्मण मंदिर

आज गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के मौके पर करीब 4 हजार श्रद्धालु साक्षी बने. इस दौरान गुरु का धाम 'जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल...' से गूंज उठा. हेमकुंड साहिब की यात्रा काफी मुश्किल भरा है. श्रद्धालुओं को बर्फीले रास्तों को भी पार करना होता है. हालांकि, जुलाई-अगस्त-सितंबर महीने में हेमकुंड में बर्फ पिघल जाती है.

Hemkund Sahib Kapat Closed
शबद कीर्तन और सुखमणि साहिब पाठ

कैसे पड़ा हेमकुंड का नाम? 'हेमकुंड' या 'हेमकुंट' संस्कृत शब्द है. इसका मतलब 'बर्फ का कुंड' होता है. यही वजह है कि इस जगह का नाम 'हेमकुंड' पड़ा. हेमकुंड में पवित्र झील यानी कुंड के किनारे सिख धर्म का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है. इस गुरुद्वारा के पास ही हिंदू धर्म का भी एक प्रमुख मंदिर मौजूद है, जिसे 'लोकपाल लक्ष्मण मंदिर' के नाम से जाना जाता है.

