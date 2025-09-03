रायपुर(भूपेंद्र दुबे): छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार के काम की रफ्तार तेज हो चली है. छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के सबसे युवा मंत्री के जिम्मे छत्तीसगढ़ राज्य का कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास का जिम्मा गुरु खुशवंत साहेब को दिया है. कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ETV भारत से खास बात करते हुए कहा कि हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकास के नए मापदंड गढ़ेगा.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ सरकार के सबसे युवा मंत्री हैं. बड़ा भरोसा आप पर है.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत से खास बात करते हुए कहा कि विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने से हम सभी लोग कह ही रहे हैं कि साय साय, विकास हो रहा है और विष्णुदेव साय पर लोगों का भरोसा है. गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर जो भरोसा जताया है, हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है उसके लिए हृदय से उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं. साथ ही हमारे सेन्ट्रल लीडर ने हमारे ऊपर जो भरोसा किया है उसके लिए भी उन्हें बधाई देते हैं.

छत्तीसगढ़ के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से ईटीवी भारत की खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवा का विभाग है, ताज बड़ा है लेकिन यह कांटों भरा है. युवाओं की उम्मीद और युवाओं की सोच को पूरा करना बड़ी चुनौती है. युवा मंत्री मिल गया है इसलिए उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से युवाओं को लेकर विशेष फोकस किया जा रहा है. युवाओं के विश्वास को और प्रगाढ़ किया जा रहा है. जिस तरीके से पिछले 5 सालों में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ विश्वासघात किया गया, उसको लौटाने का काम किया गया. साथ ही साथ युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ भ्रष्टाचार के माध्यम से किया गया था जिसमें खास तौर से पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाले की, उस पर भी तेजी से काम किया गया और जो लोग इसमें लिप्त थे उन तमाम लोगों को जेल भेजा गया है.

एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के रोजगार और रोजगार के लिए कौशल विकास की है. कौशल विकास का जितना काम छत्तीसगढ़ में होना था वह हुआ नहीं.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि कौशल विकास युवाओं के रोजगार के साथ ही बड़ी योजना है. लेकिन अगर पिछले 5 साल को हम उठाकर देखे तो कौशल विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया. लेकिन उसके पिछले 5 साल को हम लोग देखे तो डॉक्टर रमन सिंह ने उस पर काम किया था. उन्होंने विशेष फोकस किया था. कौशल विकास पर और कौशल युवाओं को मिल सके इस पर काम किया गया था. जो रिक्वॉयरमेंट है उसके अनुसार काम किया जा रहा था. लेकिन उसके बाद 5 साल 2018 से 2023 तक युवाओं का जो कौशल मिलना था वह नहीं मिल पाया. लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है. माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है.

युवाओं की उम्मीद के अनुरूप काम किया जा रहा है. यह प्रयास किया जा रहा है कि नौकरी के लिए हम तेजी से कम कर रहे हैं. नई उद्योग नीति हम लोग लेकर के आए हैं. ताकि नई उद्योग नीति के माध्यम से हम लोग वैसे लोगों को सब्सिडी दे सके कि जो जितनी नौकरी देगा हम लोग उसे उतनी सब्सिडी देंगे. पहले जो नियम बनाए गए थे उसमें भी हम लोगों ने बदलाव किया है. हम लोगों ने सेजबहार में ihub डेवलप किया है और गुजरात के ihub से हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है जो नए आइडिया युवाओं में है उनको लेकर हम काम करेंगे.

आपसे बिल्कुल सीधा सवाल है. आप गुरु हैं और गुरु अपने लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं. आपको लगता है कि जो वादा आप कर रहे हैं वह पूरा होगा.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि युवाओं के लिए शुरुआत हो चुकी है. जिस तरीके से पिछले 5 सालों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है उसमें सुधार हो रहा है. जिस तरीके से नई उद्योग नीति बनी है उसे हम लोगों के बीच ला रहे हैं. लगभग 6:30 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है. सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए भूमि पूजन हो गया है. वहां का निर्माण शुरू होगा और इन तमाम जगहों पर भारी संख्या में रोजगार आएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा.

आपके कौशल विकास के केंद्र बंद हो गए

यह बिल्कुल सच है. इसकी वजह यह है कि पिछली सरकार ने पूरे तौर पर इसे गर्त में डाल दिया था. सारी चीजों को बंद कर दिया था. हम लोगों ने इसे फिर से शुरू किया है. 18 महीने में इसको हम लोगों ने फिर से शुरू करने का काम किया है. हम लोगों ने ध्यान देने का काम शुरू किया है. बहुत जगह पर हमने कामभी किया है. आने वाले समय में हम लोग जमीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे. साथ ही जिन लोगों को नौकरियां चाहिए उनको नौकरी देने का काम करेंगे जिस भी तरीके से वह लोग चाहेंगे हम लोग उस तरह से उनकी मदद करेंगे.

31 मार्च 2026 का टास्क छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के लिए बड़ा है. कई समाजशास्त्री और पुलिस अधिकारी उन लोगों का कहना है कि जो विल पावर सरकार की होनी चाहिए वह बस्तर में वैसे इमानदारों के बीच दिख नहीं रही है. जो विकास की स्थिति खड़ी करनी है. 6 महीने का समय बचा है कैसे होगा.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि बस्तर को लेकर के हमारी सरकार की बहुत अच्छी सोच है और हम लोग बहुत तीव्र गति से काम कर रहे हैं. हमारा जो टारगेट है उसे क्षेत्र को लेकर के हम लोगों की बड़ी योजना है. नक्सलियों को खत्म करने का टारगेट है. उसके साथ ही वहां पर लगातार विकास की भी योजना है और हम लोग तेजी से वहां पर विकास का काम कर रहे हैं. पुनर्वास का काम कर रहे हैं. सड़क बना रहे हैं. कौशल विकास को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं. लाइवलीहुड जो कार्यालय हैं वहां पर भी हम लोग काम कर रहे हैं. वहां के युवाओं को स्किल करने का हम लोग काम कर रहे हैं. आने वाले समय में हम लोग वहां पर विशेष फोकस करेंगे और समीक्षा के बाद हम लोग विशेष तौर पर बस्तर के विकास के लिए हम काम करेंगे.

बस्तर के पलायन का एक बड़ा दर्द है. सलमा जुडुम के बाद जो लोग बाहर गए उनको वापस लाने का कोई नीति नहीं दिख रही है जो गांव खाली है वह खाली है.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि गांव घर खाली होने के बहुत सारे रीजन है. उनके ऊपर बहुत दबाव था. नक्सली के नाते वह लोग गांव छोड़कर गए हैं. लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई हैस तब से हम लोग लगातार उसे दिशा में काम कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं. लगातार व्यवस्था में बदलाव आया है और आगे भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं. बस्तर में कई आयोजन किया गया. बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया. वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो वेशभूषा है, उसका लगातार विकास करने का काम किया जा रहा है. उसे एक मंच पर लाकर उसे निखारने का काम किया जा रहा है. लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं.

कांग्रेस का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा को बहुत समय लग गया. 14 में से साथ ओबीसी मंत्री हैं. भाजपा सरकार जाति वाले समीकरण में रह गई है. विकास वाला समीकरण का काम ही फेल है.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा फोकस विकास पर रहता है. विकास के नाम पर हम चुनाव लड़े थे. विकास को ही हम और हमारी पार्टी प्राथमिकता में रखते हैं और विकास को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि विलंब हो गया. सरकार का अपना और मुख्यमंत्री का भी विशेष अधिकार होता है कि समय के साथ ही सारी प्रक्रियाएं होती है. समय के साथ ही प्रक्रिया चलती हैं. कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है. कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं बची है. भाजपा की सरकार आने के बाद हम लोगों ने जो भी वादे किए थे उसे हम लोग लगातार पूरा करने का काम कर रहे हैं. इसलिए वह इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ युवा हो गया है अपने पैरों पर खड़ा हो गया है अब इसे दौड़ना है इसके लिए क्या योजना है. युवाओं को क्या कहेंगे.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के साथ अनुसूचित जाति वर्ग विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लगातार हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ का विकास होना प्रारंभ हुआ है. आज जितने हाइवे बने हैं जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इतने सारे काम हो रहे हैं. यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है. विगत 5 सालों ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के विकास को रोका उसे छत्तीसगढ़ रुका है. हर किसी के साथ अन्याय हुआ. लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सूर्योदय हुआ और सब फिर से विकास का काम तीव्र गति से चल रहा है. जिस तरीके से हम लोग कहते थे कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे.. निश्चित तौर पर इस मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं. युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को लेकर विशेष योजना है, आपके साथ है आपके साथ जुड़ाव है और लगातार आप लोगों के लिए ही काम किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के युवा हमारे प्रतिभावान हैं और हमेशा रहे हैं. युवा ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं. युवा ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. देश और विदेश में हमारे युवा नाम कर रहे हैं.