"स्मार्ट होम के लिए स्मार्ट एनर्जी": हिसार के छात्रों ने बनाया कमाल का सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट, बिजली का घटेगा बिल

हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों के सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट को पेटेंट ऑफिस जर्नल में स्थान मिला है.

Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Patented circuit for microcontroller based embedded system
हिसार के छात्रों ने बनाया कमाल का सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 4:21 PM IST

6 Min Read
हिसार : हरियाणा के हिसार के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUST) के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग (ईईई) के बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) के अंतिम वर्ष के दो विद्यार्थियों साहिल कुमार और विनीत शर्मा ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में ऐसा नवाचार किया है, जिसने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है

पेटेंट ऑफिस जर्नल में मिली जगह : दोनों विद्यार्थियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरदूल सिंह धायल और सुमन दहिया के निर्देशन में एक माइक्रोकंट्रोलर आधारित एम्बेडेड सिस्टम का सर्किट तैयार किया, जिसे हाल ही में पेटेंट ऑफिस जर्नल (अंक 38/2025) में प्रकाशित किया गया है. डॉ. सरदूल सिंह धायल विभाग के विद्यार्थियों साहिल कुमार और विनीत शर्मा के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई से मिले और उन्हें इस उपलब्धि के बारे में बताया.

हिसार के छात्रों ने बनाया कमाल का सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट (Etv Bharat)

छात्रों को दी बधाई : विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने विद्यार्थियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि "ये उपलब्धि हमारे विद्यार्थियों की मेहनत, रचनात्मकता और लगन का प्रमाण है. साहिल और विनीत ने ना केवल तकनीकी उत्कृष्टता दिखाई, बल्कि ये भी साबित किया कि स्नातक स्तर पर नवाचार का वास्तविक दुनिया में असर हो सकता है. यूनिवर्सिटी को ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों पर गर्व है, जो अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में सार्थक योगदान देते हैं. उन्होंने इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय की नवाचार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया."

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/02-10-2025/hr-his-01-news-visit-visbyte-hr10040_02102025102511_0210f_1759380911_68.jpg
बच्चों के नवाचार पर यूनिवर्सिटी को गर्व (Etv Bharat)

यूनिवर्सिटी का नाम किया रौशन : कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने इस मौके पर कहा कि "बीटेक स्तर पर प्रकाशित ये पहला पेटेंट है, जिसने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUST) का नाम देशभर में रोशन किया है. ये उपलब्धि ना केवल ईईई विभाग के लिए बल्कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रेरणास्रोत है. ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन, संसाधन और प्रेरणा मिले तो वे किसी भी स्तर पर बड़ा काम कर सकते हैं. ये उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी अनुसंधान और नवाचार की ओर प्रेरित करेगी, जिससे विश्वविद्यालय की पहचान एक नवाचार केंद्र के रूप में और मजबूत होगी."

Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Patented circuit for microcontroller based embedded system
छात्रों की उपलब्धि (Etv Bharat)

"5 से 10 प्रतिशत बचाएगा बिजली": असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरदूल सिंह धायल ने बताया कि "इस पेटेंट का शीर्षक ‘सेमिकंडक्टर इंटेग्रेटिड सर्किट लेआउट डिजाइन एम्बोडीड इन ए माइक्रोकंट्रोलर-बेस्ड एम्बेडिड सिस्टम फॉर होम ऑटोमेशन’ है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में स्मार्ट होम तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन अधिकांश डिजाइनों का फोकस सिर्फ उपकरणों को मोबाइल ऐप से नियंत्रित करने तक ही सीमित रहता है, जबकि इस पेटेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न केवल इसे इस्तेमाल करने वालों को पूरे विश्व में कहीं से भी अपने उपकरण कंट्रोल करने की सुविधा देता है, बल्कि इसमें शामिल लोड बैलेंसिंग तकनीक बिजली के बिल को घटाने और तारों में होने वाले हीटिंग लॉस को लगभग शून्य करने में मदद करती है. ये तकनीक ना सिर्फ घरों में बल्कि उद्योगों में भी ऊर्जा की खपत कम करने और दक्षता बढ़ाने की अपार संभावनाएं रखती है. अनुमान है कि इसका व्यापक इस्तेमाल कर 5 से 10 प्रतिशत तक बिजली की बचत की जा सकती है."

Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Patented circuit for microcontroller based embedded system
गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र (Etv Bharat)

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑटोमेट करता है : असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरदूल सिंह धायल ने बताया कि "ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑटोमेट करता है. बिजली के बिल को कम करता है. इसी के चलते पेटेंट पब्लिश हुआ है हमारा. एप के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है. घर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर किसी कारणवश आग लगती है तो इस डिवाइस के जरिए आपके घर की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी, दरवाजे खुल जाएंगे, बिजली की सप्लाई को रोक दिया जाएगा. इसमें कई तरह के फीचर्स है."

Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar Patented circuit for microcontroller based embedded system
सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट को पेटेंट (Etv Bharat)

कैसे आया आईडिया ? : विनीत शर्मा ने बताया कि "वे हॉस्टल में बाकी छात्रों के साथ रहते हैं. उनकी रात को अकसर लड़ाई होती थी कि लाइट्स कौन बंद करेगा क्योंकि अकसर सभी देर से सोते थे. सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि बेड पर लेटे लेटे ही गेट को बंद कर सकें, लाइट को बंद कर सकें. इसको हम एप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं. ये प्रोटोटाइप है. इसे बनाने में 4 से 5 हजार का खर्च आया है."

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/02-10-2025/hr-his-01-news-visit-visbyte-hr10040_02102025102511_0210f_1759380911_68.jpg
पेटेंट ऑफिस जर्नल में मिला स्थान (Etv Bharat)

"गुरू पर भरोसा करें" : विद्यार्थी विनीत शर्मा ने कहा कि "ये हमारी इंजीनियरिंग यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव है. हम दोनों विद्यार्थियों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारा काम अब आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुका है. ये उपलब्धि हमारे शिक्षकों के बिना संभव नहीं थी. खास तौर पर डॉ. सरदूल सिंह धायल और सुमन दहिया ने हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया. मैं अपने जूनियर्स से कहना चाहूंगा कि वे अपनी स्किल्स को बेहतर करें और जब एक अच्छा गुरु मिल जाए तो उस पर विश्वास करें, क्योंकि गुरु ही आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है."

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/02-10-2025/hr-his-01-news-visit-visbyte-hr10040_02102025102511_0210f_1759380911_68.jpg
कुलपति प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई (Etv Bharat)

नए प्रयोग करने की देगा प्रेरणा : विद्यार्थी साहिल कुमार ने कहा कि "हमारा उद्देश्य सिर्फ एक और होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना नहीं था. हम ये साबित करना चाहते थे कि बीटेक स्तर पर भी ऐसे नवाचार हो सकते हैं, जो सीधे तौर पर समाज और उद्योगों के लिए उपयोगी हों. ये पेटेंट हमें आगे और मेहनत करने और नए प्रयोग करने की प्रेरणा देता है."

