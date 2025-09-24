गुमला में तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, पांच लाख का इनामी भी मारा गया
गुमला में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में जेजेएमपी के तीन उग्रवादी मारे गए हैं.
Published : September 24, 2025 at 8:42 AM IST
रांची: झारखंड पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुमला में जेजेएमपी के तीन उग्रवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सलियों में 5 लाख का इनामी छोटू भी शामिल हैं. घटनास्थल से तीन हथियार भी बरामद किए गए हैं. गुमला एसपी हारिश बिन जमां ने तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुआ है, जिसमें तीनों उग्रवादी मारे गए हैं.
गुमला पुलिस की बड़ी कारवाई
गुमला एसपी हारिश बिन जमां और उनकी टीम उग्रवादियों के लिए काल बनी हुई है. साल 2025 में आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराने वाली गुमला एसपी की टीम ने झारखंड जगुआर के साथ मिलकर एक बार फिर से एनकाउंटर में तीन उग्रवादियों को मार गिराया है. गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी के रोगरीटोली में हुए एनकाउंटर में जेजेएमपी के तीन उग्रवादी मारे गए हैं.
कौन-कौन नक्सली मारा गया
- लालू लोहरा:- लोहरदगा का रहने वाला लालू लोहरा सब जोनल कमांडर था. लालू के पास एके 47 बरामद हुआ है. इस पर पांच लाख का इनाम भी रखा गया था.
- छोटू उरांव:- छोटू लातेहार का रहने वाला है. इसके ऊपर भी पांच लाख का इनाम था और वह भी सब जोनल कमांडर था.
- सुजीत उरांव:- सुजीत उरांव कैडर था. वह लोहरदगा का रहने वाला था.
लोहरदगा से शुरू हुई घेराबंदी
दरअसल, पुलिस अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि लोहरदगा-गुमला बॉर्डर पर जेजेएमपी उग्रवादियों का एक दस्ता जमा हुआ है. दस्ते में छह से सात उग्रवादी है, इसकी भी सटीक सूचना थी. सूचना कन्फर्म होते ही झारखंड जगुआर, गुमला पुलिस और लोहरदगा पुलिस उग्रवादियों की खोज में लग गई. इसी बीच उग्रवादी गुमला जिले में प्रवेश कर गए.
सूचना मिली कि सभी बिशनपुर थाना क्षेत्र के केचकी के रोगरीटोली में डेरा डाले हुए हैं. जानकारी पुख्ता होने के बाद झारखंड जगुआर की टीम के साथ गुमला पुलिस की नक्सल अभियान में दक्ष टीम ने मोर्चा संभाला. इसी बीच गांव में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के मूवमेंट को देख लिया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.
उग्रवादियों के फायरिंग का जवाब सुरक्षा बलों ने भी जबरदस्त तरीके से दिया. सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई से उग्रवादियों में खलबली मच गई. कुछ उग्रवादी गोली लगने के बावजूद जंगल में फरार होने में कामयाब हो गए. वहीं, सर्च अभियान के दौरान तीन उग्रवादी के शव बरामद किए गए.
ये भी पढ़ें: एनकाउंटर में ढेर हुआ अपराधी उत्तम यादव, चतरा और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
हजारीबाग में एक करोड़ के इनामी सहित तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, मारा गया सहदेव सोरेन
दो जवानों की शहादत का बदला! सुरक्षाबल एवं टीएसपीसी के बीच मुठभेड़ में मारा गया इनामी नक्सली