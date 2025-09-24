ETV Bharat / bharat

गुमला में तीन नक्सलियों का एनकाउंटर, पांच लाख का इनामी भी मारा गया

फाइल फोटो ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 24, 2025 at 8:42 AM IST 3 Min Read