ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में ढाई साल के बच्चे को आंगन से उठा ले गया गुलदार, सुबह झाड़ियों में मिला शव - guldar killed child

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 18, 2024, 9:12 AM IST | Updated : May 18, 2024, 9:59 AM IST

श्रीनगर में गुलदार का हमला ( Photo- ETV Bharat )

बच्चे को आंगन से उठा ले गया गुलदार (Video- ETV Bharat) श्रीनगर: शहर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं. यहां शुक्रवार देर रात्रि एक ढाई साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया. गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया. रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया. लेकिन बच्चे का तक तक कोई पता नहीं चल सका था. आंगन से बच्चे को उठा ले गया गुलदार: सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा. सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है. श्रीनगर में पिछले 6 माह में गुलदार द्वारा 4 बच्चे पर हमला किया गया है. इससे पूर्व भी एक बच्ची को गुलदार कोमा में पहुंचा चुका है. तीन बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं. घटना के बाद वन विभाग ने भी इलाके में एक पिंजरा लगा दिया है. दो अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई की जा रही है. गुलदार ने ढाई साल के बच्चे को मार डाला: ढाई साल का सूरज पुत्र हरिद्वारी लाल निवासी फरीदपुर थाना फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश, अपने डांग ऐठाणा बुगाणी रोड पर किराए के कमरे के बाहर खेल रहा था. तभी रात्रि 8 बजकर 30 मिनट के आसपास घात लगाए बैठे गुलदार ने सूरज पर हमला कर दिया. गुलदार सूरज को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया. सूरज के चीखने की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले. जब तक वो कुछ कर पाते गुलदार तब तक सूरज को ले जा चुका था. रात भर चला सूरज के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन: परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी घर में जमा हो गए. लोगों ने घटना के सम्बंध में वन विभाग और पुलिस को जानकारी दी. रात भर चलाये गए सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे का पता नहीं चला. आज सुबह सूरज का शव झाड़ियों से बरामद किया गया. सूरज अपनी तीन बहनों का एक भाई था. घटना के बाद से सूरज की मां की हालात खराब है. पूरा परिवार सदमे में है. हमलावर गुलदार की खोज जारी: घटनास्थल पर आए वन क्षेत्राधिकारी नागदेव रेंज ने बताया कि परिजनों को अभी 1 लाख 80 हज़ार रुपये की राहत राशि दे दी गयी है. इलाके में एक पिंजरा लगा दिया गया है. 2 पिंजरे लगाने की कार्रवाई गतिमान है. इसके साथ ही ट्रैप कैमरे भी इलाके में लगाये जा रहे हैं. जल्द हमलावर गुलदार को पकड़ लिया जाएगा. 6 महीने में गुलदार ने 4 बच्चों पर किया हमला: 5 फरवरी 2024 को श्रीनगर ग्लास हाउस की तरफ 4 साल के अयान को गुलदार ने निवाला बनाया था. जबकि 4 फरवरी की रात को ग्वाड़ गांव के 11 साल के अंकित को ग़ुलदार द्वारा अपना शिकार बनाया गया था. 5 अप्रैल को श्रीकोट की रहने वाली 7 साल की सिया पर गुलदार ने हमला कर दिया था. सिया आज भी कोमा में है. 17 मई को ढाई साल के सूरज पर गुलदार ने हमला कर जान ले ली. इसी तरह 22 फरवरी को चौरास इलाके में गुलदार ने एक ही दिन में 9 लोगों पर हमला किया था. गुलदार के हमले में 5 महिलाएं और 4 वनकर्मी घायल हुए थे. हमलावर गुलदार मारा गया था.

ये भी पढ़ें: श्रीनगर में 7 साल की सिया को आंगन से उठा ले जाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद, बच्ची हायर सेंटर रेफर

बच्चे को आंगन से उठा ले गया गुलदार (Video- ETV Bharat) श्रीनगर: शहर में एक बार फिर गुलदार की दहशत के चलते लोग कांप गए हैं. यहां शुक्रवार देर रात्रि एक ढाई साल के बच्चे पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया. गुलदार बच्चे को घर के आंगन से मुंह में दबाकर उठा ले गया. रात भर पुलिस और वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया. लेकिन बच्चे का तक तक कोई पता नहीं चल सका था. आंगन से बच्चे को उठा ले गया गुलदार: सुबह भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा. सुबह 6 बजे घर से करीब 50 मीटर दूर झाड़ियों से बच्चे का शव बरामद हुआ. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में खौफ का माहौल है. श्रीनगर में पिछले 6 माह में गुलदार द्वारा 4 बच्चे पर हमला किया गया है. इससे पूर्व भी एक बच्ची को गुलदार कोमा में पहुंचा चुका है. तीन बच्चे मौत के मुंह में जा चुके हैं. घटना के बाद वन विभाग ने भी इलाके में एक पिंजरा लगा दिया है. दो अन्य पिंजरे लगाने और ट्रैप कैमरे लगाने की कार्रवाई की जा रही है. गुलदार ने ढाई साल के बच्चे को मार डाला: ढाई साल का सूरज पुत्र हरिद्वारी लाल निवासी फरीदपुर थाना फरीदपुर बरेली उत्तर प्रदेश, अपने डांग ऐठाणा बुगाणी रोड पर किराए के कमरे के बाहर खेल रहा था. तभी रात्रि 8 बजकर 30 मिनट के आसपास घात लगाए बैठे गुलदार ने सूरज पर हमला कर दिया. गुलदार सूरज को अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया. सूरज के चीखने की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले. जब तक वो कुछ कर पाते गुलदार तब तक सूरज को ले जा चुका था. रात भर चला सूरज के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन: परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी घर में जमा हो गए. लोगों ने घटना के सम्बंध में वन विभाग और पुलिस को जानकारी दी. रात भर चलाये गए सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे का पता नहीं चला. आज सुबह सूरज का शव झाड़ियों से बरामद किया गया. सूरज अपनी तीन बहनों का एक भाई था. घटना के बाद से सूरज की मां की हालात खराब है. पूरा परिवार सदमे में है. हमलावर गुलदार की खोज जारी: घटनास्थल पर आए वन क्षेत्राधिकारी नागदेव रेंज ने बताया कि परिजनों को अभी 1 लाख 80 हज़ार रुपये की राहत राशि दे दी गयी है. इलाके में एक पिंजरा लगा दिया गया है. 2 पिंजरे लगाने की कार्रवाई गतिमान है. इसके साथ ही ट्रैप कैमरे भी इलाके में लगाये जा रहे हैं. जल्द हमलावर गुलदार को पकड़ लिया जाएगा. 6 महीने में गुलदार ने 4 बच्चों पर किया हमला: 5 फरवरी 2024 को श्रीनगर ग्लास हाउस की तरफ 4 साल के अयान को गुलदार ने निवाला बनाया था. जबकि 4 फरवरी की रात को ग्वाड़ गांव के 11 साल के अंकित को ग़ुलदार द्वारा अपना शिकार बनाया गया था. 5 अप्रैल को श्रीकोट की रहने वाली 7 साल की सिया पर गुलदार ने हमला कर दिया था. सिया आज भी कोमा में है. 17 मई को ढाई साल के सूरज पर गुलदार ने हमला कर जान ले ली. इसी तरह 22 फरवरी को चौरास इलाके में गुलदार ने एक ही दिन में 9 लोगों पर हमला किया था. गुलदार के हमले में 5 महिलाएं और 4 वनकर्मी घायल हुए थे. हमलावर गुलदार मारा गया था.

ये भी पढ़ें: श्रीनगर में 7 साल की सिया को आंगन से उठा ले जाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद, बच्ची हायर सेंटर रेफर

Last Updated : May 18, 2024, 9:59 AM IST