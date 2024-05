ETV Bharat / bharat

श्रीनगर में गुलदार ने मां की गोद में झपट्टा मारकर बच्ची पर किया हमला, गले में किया छेद, 4 महीने में 5वीं घटना - Srinagar Guldar Attack

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 22, 2024, 7:04 AM IST | Updated : May 22, 2024, 7:43 AM IST

श्रीनगर में गुलदार का आतंक ( Photo- ETV Bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 7:43 AM IST