मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार" - GUJRI MAHAL HISAR

हिसार का गुजरी महल एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका निर्माण दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने गुजरी रानी के प्रेम में बनाया था.

हिसार के गुजरी महल की कहानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 23, 2025 at 7:52 PM IST

8 Min Read

हिसार : आगरा के ताजमहल को मुगल प्रेम की निशानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा के हिसार में भी मुगल प्रेम की एक अनोखी निशानी है जिसे गुजरी महल कहा जाता है.

हिसार का खूबसूरत इतिहास : आज का हिसार शहर इस्पात नगरी के तौर पर मशहूर है. लेकिन हिसार का एक खूबसूरत इतिहास भी रहा है जिसकी निशानियां आज भी मौजूद है. बात हो रही है गुजरी महल की जिसे मुगल सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने बनाया था.

प्रोफेसर डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताई गुजरी महल की कहानी (Etv Bharat)

हिसार की पहचान गुजरी महल : मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में जहां आगरा में ताजमहल बनवाया वहीं फिरोजशाह तुगलक ने गुजरी रानी के प्रेम में गुजरी महल बनवाया जो आज हिसार की पहचान भी है. इसे कई लोग गुजर महल भी कहते हैं.

गुजरी महल से ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (Etv Bharat)

गयासुद्दीन तुगलक आया था हिसार : हिसार के दयानंद कॉलेज के प्रोफेसर और इतिहासकार डॉ. महेन्द्र सिंह बताते हैं कि हिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है. 1312 में गयासुद्दीन तुगलक जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका यहां आना हुआ और यहां एक फकीर थे प्राणपीर पादसा, उनकी खानकाह (विचार कक्ष) थी.

गुजरी महल की कहानी (Etv Bharat)

गयासुद्दीन तुगलक को मिला आशीर्वाद : गयासुद्दीन तुगलक उनकी खानकाह में ठहरे थे. तब आपसी संवाद में फकीर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप आने वाले समय में दिल्ली के सुल्तान बनेंगे. जब वो सुल्तान 1320 में बना तो उसने इस इलाके को शिकारगाह घोषित कर दिया.

गुजरी महल में आते हैं पर्यटक (Etv Bharat)

फिरोजशाह तुगलक को बनाया उत्तराधिकारी : हिसार में तब दो गांव थे लाराकला और लाराखुर्द. गयासुद्दीन तुगलक के शिकारगाह में आने का सिलसिला जारी रहा और फिर उसका लड़का मोहम्मद तुगलक शासक बना जिसने 1325 से 1351 तक राज़ किया. उसने भी यहां पर आना-जाना जारी रखा. फिर फिरोजशाह तुगलक को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया तो युवराज के तौर पर उसका भी यहां आना-जाना जारी रहा.

गुजरी महल को जाने वाला रास्ता (Etv Bharat)

जब बेहोश हुआ फिरोजशाह तुगलक : फिरोजशाह तुगलक शिकार के लिए 1343 में यहां आया था और इस इलाके में तब पानी की काफी कमी हुआ करती थी तो शिकार खेलते हुए वो बेहोश होकर गिरा. तब एक ग्वाला परिवार की बेटी गुजरी वहां से तब गुजर रही थी, वो मंदिर में दूध लेकर जा रही थी. उसने उसके मुंह में दूध डाला जिसके बाद उसको होश आया.

लाट की मस्जिद (Etv Bharat)

गुजरी ने जाने से मना किया : इसके बाद फिरोजशाह तुगलक का लगातार यहां आना-जाना लगा रहा. 1351 में जब वो सुल्तान बना तो उसने लड़की के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा. लड़की ने तब विनम्रतापूर्वक असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वो अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर यहां से नहीं जा सकती.

1356 में बनकर हुआ तैयार (Etv Bharat)

1354 में हिसार की स्थापना : फिरोज शाह तुगलक ने 1352 में फतेहाबाद की नींव रखी और 1354 में उसने हिसार की स्थापना की और गुजरी से शादी कर ली और उसके लिए हिसार में किला बनवाना शुरू किया. नाम रखा हिसार-ए-फिरोजा. हिसार अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किला. इस तरह से इसका मतलब बना फिरोज़ का किला. फिरोज़ भी अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है विजेता. तो इस तरह से इसके दो मतलब बने फिरोज का किला और विजेता का किला.

गुजरी महल में तहखाना (Etv Bharat)

हिसार-ए-फिरोजा : डॉ. महेन्द्र सिंह बताते हैं कि उस समय दुनिया में दो हिसार और भी थे. एक ईरान में था और एक कजाकिस्तान में था और हमारी सीमाएं लगती थी तो उस दृष्टि से इसका नाम रखा गया हिसार-ए-फिरोजा. 27 मार्च 1354 को इसकी नींव रखी गई थी. नींव रखने के बाद इसका निर्माण शुरू हुआ.

गुजरी के प्रेम में बना गुजरी महल (Etv Bharat)

1356 में बनकर हुआ तैयार: अग्रोहा के जो अवशेष है, उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया. महेंद्रगढ़ के पास नरसाई की पहाड़ियों से पत्थर भी लाए गए. मलिक दान्याल नगौरी जो हिसार का नाजिम था, वो इसका आर्किटेक्ट था. उसने दो गांवों लाराकला और लाराखुर्द के बीच इसकी स्थापना की. इस तरह से हिसार एक किलेनुमा शहर के हिसाब से 1356 के अक्टूबर तक बनकर तैयार हो गया.

लाट की मस्जिद का साइन बोर्ड (Etv Bharat)

लाट की मस्जिद : हिसार ने तब राजधानी के तौर पर काम किया. मार्च 1354 से लेकर अक्टूबर 1356 तक तकरीबन ढाई साल का समय इसे बनने में लगा. काफी सोचकर इसे बनाया गया था तो यहां पर शासक का दरबार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-ख़ास, लाट की मस्जिद बनाई गई. जो लाट यहां लाई गई थी, वो अग्रोहा से यहां शिफ्ट की गई थी. ये लाट अशोक की लाट है. इस तरह से लाट की मस्जिद का नाम पड़ा.

काले पत्थर, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल (Etv Bharat)

शाही परिवार के लिए तमाम इंतज़ाम : निर्माण के दौरान तब यहां पर हमाम (स्नानघर) भी बनाए गए. उसका व्यक्तिगत आवास, गैरीसन (सेना रखने की जगह) है, इसके साथ एक रेस्टहाउस है. शाही परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए जो कुछ होना चाहिए, वो यहां है.

नहरें लेकर आया था हिसार (Etv Bharat)

दो नहरें लेकर आया हिसार : फिरोजशाह तुगलक यहां दो नहरें लेकर आया. एक जगाधरी के पास से लेकर आया और दूसरा सतलुज के पास से लेकर आया. उसने यहां पानी की जरूरतें ऐसे पूरी कर डाली कि उसने यहां अंगूर के 18 तरह के बाग यहां लगा लिए थे. ये तीन मंजिला बिल्डिंग थी और ऐसे में हर फ्लोर पर पानी कैसे पहुंचे, उसका इंतज़ाम किया गया था.

फिरोजशाह तुगलक ने बनाया (Etv Bharat)

तुगलक कला का बेहतरीन नमूना : डॉ. महेन्द्र सिंह बताते हैं कि उस दौर के हिसाब से दिल्ली में तुग़लक़ाबाद के बाद से तुगलकों की सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग्स है, वो हिसार में थी. ये तुगलक कला और स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है. यहां पर ख़ज़ाना था, तहखाने थे. हर तरह से यहां पर शासन चलाने के सारे इंतज़ाम थे.

गुजरी महल में सीढ़ियां (Etv Bharat)

गुजरी का परिवार रहता था : फिरोजशाह तुगलक ने जो गुजरी का महल बनाया, उसमें गुजरी और उसका परिवार रहता था. उस जगह पर 12 द्वार है. उसके आस-पास अच्छे किस्म के बाग थे. आर्किटेक्चर के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण किला था. इस किले को बनाते समय 4 मुख्य गेट थे जिसमें नागौरी गेट, तलाकी गेट, दिल्ली गेट और मोरी गेट इनके नाम दिए गए थे.

गुजरी महल का साइन बोर्ड (Etv Bharat)

गांवों को किले के अंदर किया गया मर्ज : लाराकला और लाराखुर्द गांव तब इस किले के अंदर मर्ज हो गए थे. दोनों गांव की जनसंख्या तब 500 से 700 के बीच रही होगी. फिरोजशाह ने अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन इसे बनाने की कोशिश की.

हिसार की पहचान गुजरी महल (Etv Bharat)

गुजरी महल में कई तहखाने : गुजरी महल की संरचना में काले पत्थर, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है. यहां कई तहखाने भी बने हुए हैं जिन्हें भूल-भूलैया भी कहा जाता है. इनमें तब के वक्त में हथियार भी छुपा कर रखे जाते थे. यहां बने दीवान-ए-आम में राजदरबार लगा करता था.

फिरोजशाह का महल (Etv Bharat)

गुजरी महल संरक्षित : गुजरी महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संरक्षित घोषित कर रखा है. ये महल आज पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रोजाना सैकड़ों की तादाद में पर्यटक इस महल को देखने के लिए आते हैं.

गुजरी महल (Etv Bharat)

पर्यटकों को होती है खुशी : ऐसे ही गुजरी किला देखने आए पर्यटक सतपाल ने कहा कि उन्हें यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है. पहले राजाओं के रहने का तरीका अलग होता था. आज हम अलग तरह से रहते हैं. ऐसे में यहां आने पर इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है. निर्माण के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया. वो आज भी संरक्षित है. आज हम मकान बनाते हैं तो वे जल्दी टूट-फूट जाते हैं लेकिन राजा का किला आज भी वैसे का वैसा ही है. वहीं महल देखने आए साकेत ने बताया कि यहां साफ-सफाई अच्छी है और यहां पर तहखाने, कमरे देखकर उन्हें खुशी हुई और वे भविष्य में भी यहां पर आते रहेंगे.

गुजरी महल घूमने पहुंचे लोग (Etv Bharat)

