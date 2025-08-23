महिसागर: गुजरात के महिसागर जिले में आठवीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में घायल छात्र को इलाज के लिए तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला जिले के बालासिनोर स्थित तलाव दरवाजा प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है.

बालासिनोर में अहमदाबाद जैसी घटना

हाल ही में अहमदाबाद के सेवेंथ डे स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र की हत्या कर दी थी. उसके बाद शुक्रवार को महिसागर जिले के बालासिनोर स्थित तलाव दरवाजा प्राथमिक विद्यालय में भी ऐसी ही घटना घटी.

आठवीं कक्षा के छात्र द्वारा हमला

छुट्टी होने के बाद शिक्षक स्कूल के बाहर हुई इस घटना को लेकर पहुंचे. घायल छात्र को बालासिनोर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.पुलिस को घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच के लिए मौके पर पहुंची.

महिसागर जिले के डीएसपी कमलेश वसावा ने कहा कि, बच्चों को मोबाइल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाना चाहिए. उन्हें खेलों में व्यस्त रखा जाना चाहिए. साथ ही, समय-समय पर बच्चों के बैग की जांच भी की जानी चाहिए.

कब्रिस्तान में मिला चाकू

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी छात्र आठवीं कक्षा में पढ़ता है. आरोपी छात्र ने किसी बात को लेकर हुई मामूली सी कहासुनी पर अपने साथ पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से वार कर दिया. पुलिस ने जांच के क्रम में कब्रिस्तान से चाकू जब्त कर लिया है.

पुलिस जांच और कार्रवाई

फिलहाल, बालासिनोर पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, बच्चों को ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दूर रहने को कहा गया है. साथ ही अभिभावकों से यह भी कहा गया है कि, वह समय-समय पर अपने बच्चों के बैग की जांच करें.

अहमदाबाद में कुछ दिन पहले दसवीं कक्षा के एक छात्र की हुई थी हत्या

कुछ दिन पहले अहमदाबाद के एक निजी स्कूल के दसवीं कक्षा के एक छात्र की सहपाठी ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी. घटना से आक्रोशित अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल में तोड़फोड़ की. एक अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार की है और पुलिस ने आरोपी किशोर को पकड़ लिया है.

पुलिस ने स्पष्ट किया कि हमलावर और पीड़ित दोनों दसवीं कक्षा के छात्र थे. राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने पहले कहा था कि दसवीं कक्षा के एक छात्र पर नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने चाकू से हमला किया है जिससे उसकी मौत हो गई है.

संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बुधवार को सेवेंथ डे स्कूल में दसवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा अपने सहपाठी पर चाकू से हमला करने की जानकारी दी थी. पीड़ित की रात में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया था. वहीं, पीड़ित के परिवार के सदस्यों, अन्य छात्रों के अभिभावकों और सिंधी समुदाय के सदस्यों सहित सैकड़ों लोगों ने बुधवार की सुबह स्कूल परिसर में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

